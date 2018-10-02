Ä°lk kez oldu: Ä°ki vatandaÅŸ konkordato ilan etti

Mersin'de yaÅŸayan Z.Åž. ve KuÅŸadasÄ±'nda yaÅŸayan M.Åž. adlÄ± vatandaÅŸlar konkordato ilan etti.

Ekonomik darboÄŸaza giren vatandaÅŸlar "ÅŸahÄ±s konkordatosu" ilan etmeye baÅŸladÄ±. Bü yönde verilen ilk kararlar Mersin Adliyesi ve KuÅŸadasÄ±'ndan geldi. Mersin'de Z.Åž. isimli ÅŸahÄ±s, KuÅŸadasÄ±'nda ise M.Åž. konkordato ilan etti. VatandaÅŸ konkordato ilan edince mahkeme bir serbest mali müÅŸaviri komiser olarak atÄ±yor.

VatandaÅŸÄ±n konkordato ilan edeceÄŸi yönündeki deÄŸiÅŸiklik, hukuk camiasÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya neden olmuÅŸtu. Hukukçular, bu deÄŸiÅŸikliÄŸin suistimal edilmesinden endiÅŸeliydi. Ä°lk ÅŸahÄ±s konkordatosu haberleri Mersin ve KuÅŸadasÄ±’ndan geldi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18 Eylül 2018 tarihli kararÄ±na göre Z.Åž. isimli vatandaÅŸ ÅŸahÄ±s konkordatosu için baÅŸvurdu. Z.Åž’nin baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararÄ± verdi. Mahkeme Serbest Mali MüÅŸavir Osman Nuri OÄŸuzbey’i geçici komiser olarak atadÄ±. Konkordatonun tasdikine iliÅŸkin davanÄ±n ön inceleme ve ilk tahkikat duruÅŸmasÄ±nÄ±n 14 AralÄ±k 2018 günü saat 10.00’da yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Bir diÄŸer "ÅŸahÄ±s konkordatosu" haberi ise KuÅŸadasÄ±’ndan geldi. KuÅŸadasÄ± 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’nin 26 Eylül 2018 tarihli kararÄ±na göre M.Åž. isimli vatandaÅŸ ÅŸahÄ±s konkordatosuna baÅŸvurdu. VatandaÅŸÄ±n baÅŸvurusuna mahkeme geçici mühlet kararÄ± verdi.

ÅžahÄ±s konkordatosu için atanan komiserin vatandaÅŸÄ± sürekli denetleyeceÄŸini belirten avukat Cenk Söbe, Sözcü'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda, “Komiserin amacÄ± adÄ± gibi: Mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planÄ± çÄ±karÄ±yor, alacaklÄ±larÄ±n toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± organize ediyor, alacaklÄ±larla yapÄ±lacak pazarlÄ±klarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor v.s. Bu gibi kritik süreçleri yönetiyor” dedi.

Bu durumun suistimal edilmesi endiÅŸesine iliÅŸkin ise Söbe, “Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklÄ±larÄ± zarara uÄŸratma kastÄ±nÄ± gören mahkeme talebi kabul etmeyecek” dedi.

Mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri OÄŸuzbey konuyla ilgili Sözcü'ye ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: "Mahmeke süreci devam ediyor. Benim bu konu hakkÄ±nda bilgi vermem doÄŸru olmaz. Onun için mahkeme süreci ile ilgili bilgi veremem." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:25

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