Ä°stanbul'da toptan fiyatlar yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 26,61 arttÄ±

Ä°TO'nun eylÃ¼l verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'da perakende fiyatlar yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 18,54, toptan fiyatlar ise yÃ¼zde 26,61 arttÄ±.

Ä°stanbul'da, eylül ayÄ±nda bir önceki aya kÄ±yasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttÄ±.

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) 1995 bazlÄ± verilerine göre, Eylül 2018 itibarÄ±yla Ücretliler Geçinme Ä°ndeksi yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 11,43 ve Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 14,52 yükseldi.

Ä°stanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artÄ±ÅŸ kaydedildi.

Söz konusu verilere yÄ±llÄ±k bazda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliÅŸ yaÅŸandÄ±.

SEKTÖREL BAZDA DEÄžÄ°ÅžÄ°M ORANLARI

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kÄ±yasla, kültür, eÄŸitim ve eÄŸlencede yüzde 12,98, ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 5,45, saÄŸlÄ±k ve kiÅŸisel bakÄ±mda yüzde 5,37, gÄ±dada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diÄŸer harcamalarda yüzde 3,29, ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttÄ±.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gÄ±da maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inÅŸaat malzemelerinde yüzde 2,91, iÅŸlenmemiÅŸ maddelerde yüzde 1,16, yükseliÅŸ kaydetti. (Ä°stanbul/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 13:00

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