DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

ElektriÄŸe konutlarda yÃ¼zde 8, sanayide yÃ¼zde 18; doÄŸalgaza da konutta yÃ¼zde 9, sanayide yÃ¼zde 18,5 zam yapÄ±ldÄ±.

Elektrik ve doÄŸalgaza yine zam geldi. Bugünden geçerli olmak üzere elektriÄŸe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18; doÄŸalgaza da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapÄ±ldÄ±.

GEREKÇE: MALÄ°YET ARTIÅžI

Reuters'a bilgi veren doÄŸalgaz sektörü kaynaklarÄ±, maliyet artÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak BOTAÅž'Ä±n tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediÄŸini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiÄŸini kaydetti.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK) da elektrik tarifesini artÄ±rdÄ±. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere elektriÄŸe konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±.

ZAMSIZ AY OLMUYOR

Türkiye, aÄŸustos ve eylül ayÄ±na da doÄŸalgaz zammÄ±yla girmiÅŸti. BOTAÅž, aÄŸustos ve eylülde konutlar için 9, sanayi için de yüzde 14 zam yapmÄ±ÅŸtÄ±. Eylül ayÄ±nda açÄ±klanan tarifelere göre elektrik fiyatlarÄ±na yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Elektrikte tek zamanlÄ± tarife fiyatÄ± yüzde 15 arttÄ±rÄ±lÄ±rken, üç zamanlÄ± tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artÄ±ÅŸa gidilmiÅŸti.

PALANDÖKEN: BU ZAMLAR GERÄ° ALINMALI

Son üç aydÄ±r yapÄ±lan elektrik ve doÄŸal gaz zamlarÄ±nÄ±n rutine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve halkÄ± zor duruma ittiÄŸini belirten Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “AÄŸustos, Eylül ve Ekim aylarÄ±nda sadece doÄŸal gaza konutta toplam yüzde 27, sanayide ise yüzde 46,5 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Konutlarda elektiÄŸe yüzde 9 zam yapÄ±lmasÄ± düÅŸündürücü. Döviz kurlarÄ±nÄ± bir önceki aya göre düÅŸüÅŸ trendine geçtiÄŸi bir dönemde bu zamlarÄ±n mantÄ±klÄ± bir açÄ±klamasÄ± olmalÄ±” dedi.

Temel girdilere yapÄ±lan zamlarÄ±n A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Palandöken, “Özellikle elektrik ve doÄŸal gaz gibi lokomotif ürünlere yapÄ±lan zamlar enflasyonun daha da yükselmesine sebep olur. Enflasyonu düÅŸürmek için alternatif aranÄ±rken son yapÄ±lan elektrik ve doÄŸal gaz zammÄ± enflasyonu daha da yükseltecektir. Enflasyonla mücadele ettiÄŸimiz bir dönemde lokomotif ürünlere yapÄ±lan zamlar, maliyetleri artÄ±rarak tüm kesimleri olumsuz etkiliyor. Bu zamlardan kaçÄ±nÄ±larak geri alÄ±nmasÄ± esnafÄ± ve halkÄ±mÄ±zÄ± rahatlatÄ±r enflasyonu düÅŸürür” diye konuÅŸtu.

Döviz kurlarÄ±nÄ±n önceki aylara göre daha düÅŸük olmasÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan son zamlarÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu ifade eden Palandöken, “Dolar kuru Eylül ayÄ±na göre Ekim ayÄ±na daha düÅŸük baÅŸladÄ±. Buna raÄŸmen elektrik ve doÄŸal gaz zamlarÄ± devam ediyor. Eylül ayÄ±nda yapÄ±lan son zamda dolar 6.51 seviyelerindeyken Ekim ayÄ±nda 6.03’e kadar düÅŸtüÄŸü bir zamanda bu zamlarÄ±n açÄ±klanabilir bir tarafÄ± yok. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha fazla yükselmemesi için yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± ve mümkün olduÄŸunca zamdan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerekir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

DoÄŸalgaz ve elektriÄŸe zam

ElektriÄŸe ve doÄŸalgaza konutta yÃ¼zde 9, sanayide yÃ¼zde 14 zam

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 11:51

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