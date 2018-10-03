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FotoÄŸraf: DHA
Dolar/TL enflasyon verilerinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6,09'a yÃ¼kseldi
03 Ekim 2018 10:32
Hafta baÅŸÄ±ndan bu yana sert yÃ¼kseliÅŸ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ arasÄ±nda gidip gelen dolar/TL, enflasyon verisinin ardÄ±ndan yÃ¼kseldi
AylÄ±k enflasyonun beklentilerin üzerinde yüzde 6,30 seviyelerinde açÄ±klanmasÄ± dolar/TL'de yükseliÅŸe neden oldu. Dolar/TL kuru, enflasyon verisinin açÄ±klanmasÄ± sonrasÄ±nda sert yükseliÅŸ yaÅŸadÄ±. Dolar/TL geçtiÄŸimiz haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ fiyatÄ±na yaklaÅŸarak 6,09'a yükseldi. Daha sonra dalgalanmalarla 6,06 dolaylarÄ±na indi.
Avro ise piyasalarda 7,01’den iÅŸlem görüyor. Çeyrek altÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 384 lira. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 10:44
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