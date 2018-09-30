'McKinsey, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Hazinesiâ€™ne kayyÄ±m olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r'

Maliyet ve DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisinin uluslararasÄ± yÃ¶netim ÅŸirketi McKinsey ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren CHP'li Faik Ã–ztrak, 'IMFâ€™den beterdir' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n, Maliyet ve DönüÅŸüm Ofisi için ABD’li ÅŸirket McKinsey ile çalÄ±ÅŸma kararÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu. "McKinsey ile bu çalÄ±ÅŸma, açÄ±kçasÄ± IMF’den beterdir” diyen Öztrak, ÅŸirkete danÄ±ÅŸmanlÄ±k görevi verilirken ihale yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sordu.

Hürriyet’ten Rifat BaÅŸaran’Ä±n haberine göre Öztrak’Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“McKinsey bir yönetim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi ama aynÄ± zamanda geçmiÅŸte siyasi skandallarla iflas eden Enron ÅŸirketine de danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ olan bir ÅŸirket. 16 kiÅŸilik bakanlÄ±klardan oluÅŸan uzmanlar ve onlarla birlikte çalÄ±ÅŸacak yabancÄ± bir ÅŸirket. Bu adeta Düyun-u Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme. OVP ne diyordu: Dolardaki sÄ±çrama ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± nedeniyle oldu. Åžimdi OVP’nin hedeflerini bir Amerikan ÅŸirketi denetleyecek. McKinsey, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne kayyÄ±m olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bürokrasinin tecrübesini bir kenara itiyorsunuz, dÄ±ÅŸarÄ±dan bir tane danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketine bu iÅŸi veriyorsunuz. Bu yönetim kurullarÄ±na, bakanlÄ±klara damadÄ±n atanmasÄ±, yine bu ÅŸirketin getirilip danÄ±ÅŸman olarak tutulmasÄ± Türkiye’nin adeta bir aile ÅŸirketi gibi yönetildiÄŸini gösteriyor.

Ne yapacak bu McKinsey ÅŸimdi? Hedeflere, sonuçlara bakacak, sonuçlarÄ± yeterli görmeyecek, devlet hazinesinin en mahrem noktalarÄ±na kadar gidecek, oralardan bilgi almak isteyecek. Sonra bunlarÄ± kendisinde tutacak, kimseyle paylaÅŸmayacak. Ben ÅŸunu söyleyeyim, AKP iktidarÄ±nda daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±k, ÅŸimdi de Türk maliyesinde bir kozmik oda vakasÄ± yaÅŸamak üzereyiz."

'NE KADAR PARA VERÄ°LDÄ°?'

"Bu ÅŸirkete, danÄ±ÅŸmanlÄ±k görevi verilirken bir ihale yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Yoksa adrese teslim ihalelerden birisi midir? Ä°hale yapÄ±ldÄ±ysa ve bir sözleÅŸme neticesinde çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yorsa, bu kuruluÅŸa kaç lira para ödenecektir? 2015’ten bugüne kadar, bu devletin bir bürokrasisi var ama danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerine 70 milyar TL ödenmiÅŸ. Bu kuruma ne kadar para ödeneceÄŸi konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli."

'BU PROJEDEN VAZGEÇÄ°LMESÄ° GEREKMEKTEDÄ°R'

"McKinsey ile bu çalÄ±ÅŸma, açÄ±kçasÄ± IMF’den beterdir. McKinsey yönetiminde Türkiye yok, IMF yönetiminde Türkiye’nin bir temsilcisi var, bizim de ortaÄŸÄ± olduÄŸumuz bir kuruluÅŸ, söz hakkÄ±mÄ±z var. Ama bu McKinsey ileride ‘Ben beÄŸenmedim bu iÅŸi, bu rakamlarda sorun var’ dediÄŸi andan itibaren ciddi sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±kacaktÄ±r. Ya da biz McKinsey’e ‘Bu rakamlarÄ± baÅŸka bir yerde kullanma’ dediÄŸimiz zaman ne kadar buna uyacaktÄ±r.

Denetleme yapacak, hedefe bakacak, hedef tutturulabilir deÄŸil diyecek ve yeniden politika belirleyecek. Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altÄ±na alÄ±nmasÄ±dÄ±r ve Türk bürokratlarÄ±nÄ±n ÅŸevkini kÄ±rar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi gerekmektedir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 09:47

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