'Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸiz' diyen belediye iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubelerine üye iÅŸçiler, yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakarak “Krizin faturasÄ±nÄ± emekçiler ödemeyecek” dedi. Ä°ÅŸyerlerinde açÄ±klama yaptÄ±ktan sonra Konak’ta kitlesel açÄ±klama yapan iÅŸçilere, KESK, TMMOB ve EGEÇEP’in de aralarÄ±nda olduÄŸu Ä°zmir Emek ve Demokrasi Güçleri destek verdi. Taleplerini dile getiren iÅŸçiler, tüm iÅŸçi ve emekçileri dayanÄ±ÅŸmaya ve mücadele çaÄŸÄ±rdÄ±.

ÖÄŸle paydosu ile birlikte hizmet vermeyi durduran binlerce belediye emekçisi Konak’ta toplandÄ±lar. Otobüs hatlarÄ± hariç büyükÅŸehir ve ilçe belediyelerinin birimlerinden katÄ±lÄ±m saÄŸlandÄ±.

KarÅŸÄ±yaka Belediyesi iÅŸçileri “Krize karÅŸÄ± diren iÅŸçi” pankartÄ± ile belediye önünden iskeleye kadar yürüdü. YürüyüÅŸ boyunca “Ä°ÅŸçi, memur, gençlik alanlarda birleÅŸtik” ve “Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸ bÄ±rakma kararÄ±nÄ± ÅŸube temsilciler kurulunda alarak eyleme öncülük eden Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube üyesi iÅŸçiler kitleselliÄŸiyle dikkat çekti. Konak Pier önünde toplanarak Eski Sümerbank önüne yürüyen 2 No’lu Åžube üyeleri “Krizin sorumlusu iÅŸçiler ve emekçiler deÄŸil, sermaye iktidarÄ± ve patronlardÄ±r” pankartÄ±nÄ± açtÄ±. Tutuklu havalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebini dövizlere dile getiren iÅŸçiler, iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istedi.

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 1 No’lu Åžube üyeleri “Krizin faturasÄ±nÄ± emekçiler ödemeyecek” pankartÄ±yla eyleme katÄ±ldÄ±. Genel-Ä°ÅŸ 5 No’lu Åžube üyeleri “HaksÄ±z yere iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler iÅŸe geri alÄ±nsÄ±n”, “Özgür toplusözleÅŸme istiyoruz” ve “Ücretler artÄ±rÄ±lsÄ±n” dövizlerini açtÄ±lar. Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 7 No’lu Åžube de “ÇalÄ±ÅŸanlara enflasyon farkÄ± ödensin” ve “Belediye ÅŸirket iÅŸçilerine ilave tediye ödensin” dövizlerini açtÄ±.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

FATURAYI KRÄ°ZÄ° ÇIKARANLAR ÖDESÄ°N

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžubesi “Krizin faturasÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸanlar deÄŸil çÄ±karanlar ödesin” pankartÄ± taÅŸÄ±rken, eyleme DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Lastik-Ä°ÅŸ, Sosyal-Ä°ÅŸ, Güvenlik-Sen ve Emekli-Sen yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu da “Krizin bedelini ödemeyeceÄŸiz. EmeÄŸin haklarÄ±nÄ± korumak için omuz omuza” diyerek katÄ±ldÄ±. Eyleme sevk alarak katÄ±lan BES Ä°zmir Åžube üyesi kamu emekçileri de “Ekonomik kayÄ±plarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lansÄ±n. Tüm emekçilere zam yapÄ±lsÄ±n” taleplerini dile getirdi. EMEP üyelerinin “Vergi kesintileri son bulsun”, “‘Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n” dövizlerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± eyleme CHP Milletvekili Kani Beko, HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP ve Halkevleri üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Alanda toplanan iÅŸçi ve emekçiler sÄ±k sÄ±k “Zam zulüm iÅŸkence iÅŸte AKP”, “Susma sustukça sÄ±ra zamlar gelecek”, “Krizin bedeli patronlara” ve “Direnen iÅŸçiler asla yenilmez” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Grevdeki Selüloz-Ä°ÅŸ üyesi Süperpak iÅŸçileri de alana gelerek taleplerini dile getirdi.

‘KRÄ°ZÄ°N SORUMLUSU BÄ°Z DEÄžÄ°LÄ°Z’

Genel-Ä°ÅŸ 2 No'lu Su Ürünleri Hali Temsilcisi Ozan Tan, "Taleplerimiz çok açÄ±k. YapÄ±lan son düzenlemelerle ilgili. Zaten açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±ndayÄ±z, dolayÄ±sÄ±yla bütün talebimiz bununla ilgiliydi. Krizin faturasÄ±nÄ± bize kesmek istiyorlar. Bunun sorumlusu da biz deÄŸiliz, yüzde 1'in yarattÄ±ÄŸÄ± bir krizin sorumlusu biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lan baÅŸka bir iÅŸçi ise, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na deÄŸinerek vardiyalarÄ±n düzensiz olduÄŸundan bahsetti. "Yemek paralarÄ± hala devletin verdiÄŸi 5 TL. Bir gevrek bir peynir aldÄ±m, o da bitti iÅŸte. Daha ne diyelim" dedi. Taleplerinin ise toplu sözleÅŸme olduÄŸunu belirterek, "Ülkenin neresinden tutarsanÄ±z her tarafÄ±ndan batmÄ±ÅŸ" dedi.

Genel-Ä°ÅŸ üyesi Mustafa FÄ±çÄ±cÄ± ise, verilen yüzde 4 zammÄ± kabul etmediklerini söyleyerek, "Toplu sözleÅŸme hakkÄ±mÄ±z yok, bu hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Bu ÅŸekilde geçinemiyoruz" diye konuÅŸtu.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

KAZANIMLARA YÄ°NE GÖZ DÄ°KÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸçilere seslenen Genel-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan, yaÅŸamanÄ±n her geçen iÅŸçi ve emekçiler için zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Nitekim CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yönetiminin ilan edildiÄŸi 100 günlük eylem planÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na deÄŸinilmemiÅŸtir bile. DeÄŸinilmediÄŸi gibi iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kazanÄ±mlarÄ±na göz dikildiÄŸini düÅŸünmemize neden olacak düzenlemeler söz konusudur. Ekonomik krizin lafÄ±nÄ± etmenin neredeyse suç ilan edildiÄŸi bir ortamda biz kriz var diyerek haykÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸsizlik 6 milyonu aÅŸtÄ± ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. ArtÄ±k her evde iÅŸsiz var. Enflasyon son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesinde. Temel tüketim maddelerinin fiyatÄ± iki katÄ±na çÄ±ktÄ±. ArtÄ±k ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte” dedi.â€‹

ÜCRETLER ARTIRILSIN

Hükümetin “taÅŸerona kadro” adÄ± altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeyi eleÅŸtirerek, gerçek kadro talebinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren ÇalÄ±ÅŸkan, ÅŸöyle devam etti: “Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sÄ±nÄ±rlamalarÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±; belediyeler belediye ÅŸirketlerine geçiÅŸi yapÄ±lan iÅŸçileri kadroya alabilmelidir. Kamuya geçiÅŸi yapÄ±lan iÅŸçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±; serbest toplusözleÅŸme süreci iÅŸletilmeye baÅŸlanmalÄ±dÄ±r. Bu süreçte iÅŸçilerin ücretine YHK kararÄ± ile yapÄ±lan yüzde 4 artÄ±ÅŸa ek olarak ücretler en azÄ±ndan Hazine ve Maliye BakanÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20.8 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan yaÅŸamsal bir gerekliliktir.”

Ä°HRAÇLAR Ä°ÇÄ°N DE ADALET Ä°STEDÄ°

OHAL döneminde iÅŸten çÄ±karÄ±lan, ihraç edilen üyeleri için adalet de isteyen ÇalÄ±ÅŸkan, “HakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma açÄ±lmamÄ±ÅŸ, bir mahkeme kararÄ± olmayan 3000’e yakÄ±n üyemiz aileleriyle birlikte maÄŸdur edilmiÅŸtir. Bir an önce hukuksuzluÄŸa son verilmesini ve üyelerimizin iÅŸe iade edilmesini talep ediyoruz. HaklarÄ±mÄ±z için emeÄŸimiz için demokrasinden de asla ödün vermeyeceÄŸiz” dedi.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

‘Ä°ÅžÇÄ° SINIFI BORÇLU DEÄžÄ°L ALACAKLIDIR’

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ‘Kriz yok’ söylemlerine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. “CumhurbaÅŸkanÄ±, ‘Kriz yok’ diyor ama bizler bakkala her gittiÄŸimizde etiketlerde krizin ne olduÄŸunu görüyoruz. Bizler bu ülkede artÄ±k altÄ± milyonun üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸ olan iÅŸsizlik gerçeÄŸi ile yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n psikolojik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Pembe tablolar enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda tuzla buz oluyor. YÄ±l sonu için tahmin edilen yüzde yirmi beÅŸ oranÄ± bile iyimser kalÄ±yor. Bu ülkede bir ekonomik kriz var. Bu kriz sermaye iktidarÄ±nÄ±n, AKP’nin yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik politikalarÄ±nÄ±n sonucudur. Türkiye dünyanÄ±n en borçlu ülkesi haline geldi. Bu borç iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n deÄŸildir, aksine iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± alacaklÄ±dÄ±r. HakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar mücadele edeceÄŸiz. 16 yÄ±ldÄ±r özelleÅŸtirmelerle bu ülkeyi bu hale getirenler bu faturayÄ± ödeyecek. Muhatap sermayedir, sorumlu AKP iktidarÄ±dÄ±r. Kendi yarattÄ±klarÄ± krizin faturasÄ±nÄ± bizlere ödetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. En alttakinden çalÄ±p en üstekine vermek tarihin gördüÄŸü en ahlaksÄ±z hÄ±rsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± bunun hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaktÄ±r” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERE KARÅžI AÇILMIÅž EKONOMÄ°K SAVAÅž VAR’

Ä°ÅŸçilere açÄ±lmÄ±ÅŸ bir ekonomik savaÅŸÄ±n olduÄŸunu dile getiren ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “‘Ekonomik savaÅŸ var’ diyorlar. Evet iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n her hakkÄ±nÄ± gasp ederek sürdürdüÄŸünüz bir ekonomik savaÅŸ var. Hepimiz aynÄ± gemideyiz de neden iÅŸçilerle oturup süreci konuÅŸmuyorsunuz? Neden ABD ÅŸirketleri ile konuÅŸuyorsunuz? Hep birlikte konuÅŸalÄ±m tartÄ±ÅŸalÄ±m. Ülkenin ekonomisini ABD ÅŸirketlerine emanet etmek yerine gelin iÅŸçi ile konuÅŸun. HakkÄ± hukuku için direniÅŸte olan tüm iÅŸçilere Ä°zmir’den selam gönderelim. 27 havalimanÄ±nÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçisin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini bir kez daha haykÄ±ralÄ±m. Bugün krize karÅŸÄ± mücadele etmek memleket ve demokrasi meselesidir. Demokrasi iÅŸçinin ekmeÄŸidir. EmeÄŸin haklarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde demokrasi olmaz” dedi.

“Taleplerimiz için mücadele edeceÄŸimizin kararÄ±nÄ± verelim ve Ä°zmir'den tüm Türkiye’ye haykÄ±ralÄ±m” diyen ÇerkezoÄŸlu DÄ°SK olarak taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

-Enflasyon rakamlarÄ± ortada tüm ücretler artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

- Tüm taÅŸeron iÅŸçilerin ve sözde kadroya geçirilenlerin ücret artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi gerekiyor.

- 3600 ek gösterge derhal uygulanmalÄ±.

- Emekli maaÅŸlarÄ± güncellenmeli.

- Toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklanmalÄ±dÄ±r.

- HaksÄ±z hukuksuz ÅŸekilde iÅŸten çÄ±karÄ±lan herkes görevine iade edilmeli ve iÅŸsizlik sigortasÄ± yalnÄ±zca bizim için kullanÄ±lmalÄ±.

- Temel tüketim maddelerine ve kamusal hizmetlere asla zam yapÄ±lmamalÄ± yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

ULUSLARARASI DAYANIÅžMA

Avrupa genelinde 8 milyon iÅŸçiyi temsil eden EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri SendikalarÄ± Federasyonu) dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± yolladÄ±. EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan imzasÄ±yla yollanan metni DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± okudu. Eylemin baÅŸarÄ± olmasÄ±nÄ±n temenni edildiÄŸi açÄ±klamada “EPSU, belediye iÅŸçilerinin merkezi idaredeki iÅŸçilerle aynÄ± koÅŸullara sahip olmasÄ± talebinizi ve kamu sektörü iÅŸçilerinin 2020’ye kadar belirlenmiÅŸ bir TÄ°S’e baÄŸlÄ± olmak yerine serbest TÄ°S hakkÄ±ndan faydalanmasÄ± taleplerinizi desteklemektedir. EPSU, iÅŸçilerin krizin faturasÄ±nÄ± ödememesi gerektiÄŸi konusunda aynÄ± fikirdedir. DüÅŸük ücretlerle geçinmeye çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçi için asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ± yaÅŸamsal önemdedir. Avrupa’da iÅŸçiler ücret artÄ±ÅŸÄ± ve insana yakÄ±ÅŸÄ±r ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep etmektedir” dedi.

Ä°ÅžYERLERÄ°NDE AÇIKLAMA YAPILDI

AliaÄŸa Belediyesine baÄŸlÄ± iÅŸyerlerinde de iÅŸçiler açÄ±klama yaptÄ±. Sermayedarlara sürekli vergi aflarÄ±, teÅŸvikler açÄ±klanÄ±rken, kendilerinin payÄ±na ise artan vergiler, zamlar ve düÅŸük ücret düÅŸtüÄŸünü ifade eden iÅŸçiler, “Bu krizin yaratÄ±cÄ±sÄ± bizler deÄŸiliz ve krizin bize dayattÄ±ÄŸÄ± yoksulluÄŸu asla kabul etmeyeceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ°

-Son üç ayda yaÅŸanan yoksullaÅŸma telafi edilsin, ücretler iyileÅŸtirilsin.

-ElektriÄŸe, doÄŸal gaza ve temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n, fiyatlar sabitlensin.

-Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n, çalÄ±ÅŸma saatleri azaltÄ±larak daha çok insanÄ±n istihdam edilmesi saÄŸlansÄ±n.

-Belediye ÅŸirketlerine geçirilen iÅŸçiler devlet kadrosuna alÄ±nsÄ±n, toplusözleÅŸme yapma hakkÄ± saÄŸlanarak, ücretleri gününde ödensin.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

EGEÇEP: EKONOMÄ°K KRÄ°Z EKOLOJÄ°K KRÄ°ZLE PARALEL BÜYÜYOR

Ege Çevre Kültür Platformu, DÄ°SK Genel Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin iÅŸ bÄ±rakma eylemi ile yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada sofradaki ekmeÄŸin her geçen gün küçülmesinin, yoksul halkÄ±n cebindeki deliÄŸin büyümesinin nedeninin AKP hükümeti uyguladÄ±ÄŸÄ± ekonomik, sosyal politikalar olduÄŸu dile getirildi.

Ülkenin ekolojisinin de ekonomisi gibi yÄ±llardÄ±r krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada “Ekonomik kriz ekolojik krizle birlikte paralel bir geliÅŸme gösteriyor. Ülkenin suyu, topraÄŸÄ±, havasÄ± kirletilmeye, yeraltÄ±, yerüstü varlÄ±klarÄ± ulusal-uluslararasÄ± sermayenin doymak bilmez iÅŸtahÄ±na açÄ±lmaya devam edildiÄŸi sürece her iki kriz daha da büyüyecektir. YandaÅŸ sermayeye para aktarma çabasÄ±nÄ±n bir ürünü olan ‘mega-çÄ±lgÄ±n projeler’ ekolojik olarak tam bir yÄ±kÄ±m anlamÄ±na da gelmekte” denildi.

EGEÇEP'Ä°N TALEPLERÄ° :

- DoÄŸanÄ±n ve kentlerin talanÄ±na yol açan, halkÄ±n yoksulluÄŸunu katlayan ekonomik krizleri derinleÅŸtiren rant odaklÄ± tüm projeler iptal edilsin.

- DoÄŸayÄ± geri dönüÅŸümü olanaksÄ±z biçimde yok oluÅŸa götüren her türlü enerji, madencilik, su, tarÄ±m, gÄ±da, hayvancÄ±lÄ±k politikasÄ±na son verilsin.

- Ücretler derhal artÄ±rÄ±lsÄ±n. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar yasaklansÄ±n. Vergi adaleti saÄŸlansÄ±n.

- ElektriÄŸe,doÄŸalgaza,ulaÅŸÄ±ma,suya zam yapÄ±lmasÄ±n.

- Belediye ÅŸirketlerine geçiÅŸlerdeki iÅŸçilere yÄ±llÄ±k 4+4 zamlara ilaveten enflasyon farkÄ± ödensin. (Ä°zmir/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:23

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