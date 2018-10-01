Trump, â€˜NAFTAâ€™nÄ±n yerini alacak anlaÅŸmayÄ± duyurdu: USMCA

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± Beyaz Sarayâ€™da dÃ¼zenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleÅŸmeyeceÄŸini belirterek, “EÄŸer tarifeler olmasaydÄ± bu anlaÅŸmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkÄ±nda konuÅŸup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre'yi kapsÄ±yor. Tarifelersiz burada olamazdÄ±k” dedi.

Trump, ABD, Meksika ve Kanada’nÄ±n Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n (NAFTA) yerini alacak yeni ticaret anlaÅŸmasÄ±nda mutabakat saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

YaklaÅŸÄ±k 1,2 trilyon dolarlÄ±k ticareti ilgilendiren yeni anlaÅŸmayÄ± “ABD tarihinin en önemli ticaret anlaÅŸmasÄ±” olarak niteleyen Trump, “NAFTA'yÄ± iptal etmeye ve deÄŸiÅŸtirmeye yönelik müzakereleri, USMCA olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ABD-Meksika-Kanada AnlaÅŸmasÄ± ile baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klamaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandÄ±.

Trump, yeni anlaÅŸmanÄ±n tüm taraflar için çok iyi bir sonuç olduÄŸunu ileri sürerek, Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau’ya çabalarÄ± için teÅŸekkür etti.

‘TARÄ°FELERSÄ°Z BURADA OLAMAZDIK’

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, USMCA AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n, özellikle Amerikan tarÄ±m ve otomotiv sektörleri için ‘büyük bir zafer’ anlamÄ±na geldiÄŸini vurguladÄ±. Trump, yeni kurallara göre otomobillerin sÄ±fÄ±r gümrük vergisinden yararlanabilmesi için en az yüzde 75’inin Kuzey Amerika kÄ±tasÄ±nda üretilmesi gerektiÄŸini bildirdi. Bu oran, iptal edilecek NAFTA kapsamÄ±nda en az yüzde 62,5 seviyesindeydi.

USMCA AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleÅŸmeyeceÄŸini ifade eden Trump, “EÄŸer tarifeler olmasaydÄ± bu anlaÅŸmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkÄ±nda konuÅŸup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre’yi kapsÄ±yor. Tarifelersiz burada olamazdÄ±k” diye konuÅŸtu.

Trump, benzer ÅŸekilde Avrupa BirliÄŸi (AB) ve Japonya'nÄ±n uygulamaya geçen ya da planlanan tarifeler nedeniyle müzakere masasÄ±na oturmaya ikna olduÄŸunu söyledi.

‘KASIM SONUNDA Ä°MZALAMAYI PLANLIYORUM’

Trump, Meksika ve KanadalÄ± mevkidaÅŸlarÄ±nÄ±n imzasÄ±ndan sonra üç ülkenin parlamentolarÄ±ndan geçmesi gereken anlaÅŸmayÄ± kasÄ±m sonunda imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Öte yandan, ABD Kongresi’nin USMCA AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± onaylayacaÄŸÄ±ndan emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, DemokratlarÄ±n anlaÅŸmaya “Trump beÄŸendiÄŸi için onaylamayacaÄŸÄ±z” diyerek karÅŸÄ± çÄ±kabileceÄŸini öne sürdü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 22:55

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