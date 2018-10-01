ErdoÄŸan'dan EURO 2024 aÃ§Ä±klamasÄ±: Masraftan kurtulmuÅŸ olduk

Almanya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gazetecilere konuÅŸan ErdoÄŸan, EURO 2024'Ã¼n Almanya'ya verilmesine dair 'HayÄ±rlÄ± olsun. Neticede masraftan kurtulmuÅŸ olduk' dedi.

Almanya'ya düzenlediÄŸi resmi ziyaretin dönüÅŸünde gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine iliÅŸkin "AçÄ±k konuÅŸayÄ±m. Çok da önemsemedim. HayÄ±rlÄ± olsun. Neticede masraftan kurtulmuÅŸ olduk" deÄŸerlendirmesinde bulundu. "Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi" diyen ErdoÄŸan, "delilleri yok saymalarÄ±nÄ± anlamak mümkün deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan ayrÄ±ca "Birilerinin iddialarÄ±nÄ±n aksine, bizim IMF ile ÅŸu an herhangi bir iÅŸimiz olamaz" dedi.

Hürriyet'ten Hande FÄ±rat'Ä±n haberine göre uçakta gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

'ABD VE ALMANYA'YA TERÖR LÄ°STELERÄ°NÄ° VERDÄ°K'

"Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kiÅŸilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayÄ± o kadar deÄŸil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduÄŸu klasörler verilmiÅŸti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra SayÄ±n Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri Ä°brahim (KalÄ±n) Bey ile Bolton’a (ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ±) ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunlarÄ±n terör anlayÄ±ÅŸlarÄ± bize oranla farklÄ±lÄ±k arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ± için bizi doÄŸru anlama konusunda zorlanÄ±yorlar."

Almanya’yla ilgili meselelerden biri de PKK, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerin Türkiye karÅŸÄ±tÄ± eylemleri konusunda yeterince duyarlÄ± davranÄ±lmamasÄ±. Alman makamlarÄ±nÄ±n bunlara karÅŸÄ± daha etkin mücadele vermelerini bekliyoruz. Bu beklentilerimizi de kendilerine bizzat ilettik. Türkiye’de tutuklu bulunan bazÄ± kiÅŸilerle ilgili onlarÄ±n söylediklerine karÅŸÄ±lÄ±k olarak da gerçek bilgileri bize sormalarÄ±nÄ±n daha isabetli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettik. Hadiseleri Türkiye’de kabine karÅŸÄ±tÄ± ya da baÅŸkan karÅŸÄ±tÄ± olanlardan dinleyerek deÄŸil, resmi kanallardan da dinlemelerinin, ona göre adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±k. Hükümet karÅŸÄ±tlarÄ±yla yürümekle saÄŸlÄ±klÄ± sonuçlar alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± belirttik. FETÖ konusundaki yaklaÅŸÄ±m farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortada. Bu, Merkel ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da açÄ±kça görüldü. Yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ±ndan söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiÄŸimiz halde, mahkeme kararlarÄ±nÄ± ilettiÄŸimiz halde, bunlarÄ±n adeta yok sayÄ±lmasÄ±nÄ± anlamak mümkün deÄŸil."

'YEMEKTEKÄ° Ä°FADELER ÅžIK OLMADI'

(Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile yemek) "AkÅŸam yemeÄŸindeki konuÅŸmada o tür bir yaklaÅŸÄ±m sergilenmesi çok ÅŸÄ±k olmadÄ±. Biz sizinle görüÅŸmeyi yapmÄ±ÅŸÄ±z, bu konularÄ± da görüÅŸmüÅŸüz. AkÅŸam yemeÄŸinde yapÄ±lan bir konuÅŸmada onlarÄ± tekrar dile getirmenin gereÄŸi yoktu. Almanlar bile herhalde bundan rahatsÄ±z oldular. ‘Steinmeier yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±, ErdoÄŸan da haklÄ± tepkisini ortaya koydu’ ÅŸeklinde konuÅŸanlar olmuÅŸ. Biz bizim ülkemizde, bir misafirimizi yemeÄŸe davet edip, ondan sonra böyle bir giriÅŸimde bulunmayÄ±z. Medya ÅŸöyle der, ÅŸunu yazar ÅŸeklinde yersiz yaklaÅŸÄ±mlarla ya da iç politika adÄ±na o tür tavÄ±r sergilenmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± kanaatindeyim."

ErdoÄŸan: Gazetecileri istediklerinde onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmadÄ±k

'SÄ°ZE DÜÅžEN CAN DÜNDAR'I BÄ°ZE Ä°ADE ETMEKTÄ°R'

"ToplantÄ± ve gösteri hakkÄ±ndan bahseden bir ülkenin salon toplantÄ±sÄ±na izin vermekten çekinmiÅŸ olmasÄ± tabii ki manidar. Bunu özgürlükle baÄŸdaÅŸtÄ±rmak zor. Ama öbür taraftan da Türkiye’de 5 yÄ±l 10 aya mahkum olmuÅŸ birinin (Can Dündar) hukukunu aramaya soyunuyorlar. Ne alakasÄ± var bunun sizinle? Türkiye’de mahkum olmuÅŸ birisi. AramÄ±zda suçlularÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ± var. Size düÅŸen onu bize iade etmektir. AyrÄ±ca Türkiye’de tutuklu 5-10 AlmanÄ±n kendilerine verilmesini istiyorlar. Ben de onlarÄ±n belirli suçlardan yargÄ±lanmakta olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±m. Almanya’da suç iÅŸleyen Türkler nasÄ±l yargÄ±lanÄ±yorlar ise bizde de suç iÅŸleyen kiÅŸi yabancÄ± da olsa yargÄ±lanÄ±yor. Kendilerine Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±m."

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'ÅžÄ°RKETLERÄ°N TÜRKÄ°YE'YE OLAN Ä°LGÄ°SÄ° MEMNUNÄ°YET VERÄ°CÄ°YDÄ°'

"Siemens’in BaÅŸkanÄ± ile görüÅŸme imkanÄ±mÄ±z oldu, belki bunlarÄ±n Türkiye’de ortak üretimi söz konusu olabilir. DeÄŸiÅŸik yerlerde Siemens’de bazÄ± yatÄ±rÄ±mlara girme imkanÄ± da olabilecek. Merkel ile kahvaltÄ±da raylÄ± sistem konusunu konuÅŸtuk. Kendileri de notlarÄ±nÄ± aldÄ±lar. Bize düÅŸen bunun takipçisi olmak.

Türkiye’de yatÄ±rÄ±mÄ± bulunan Alman firmalarÄ± ile çok verimli bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdik. Bu ÅŸirketlerin Türkiye’ye olan ilgisi memnuniyet vericiydi. BunlarÄ±n yeni yatÄ±rÄ±mlara girmesini teÅŸvik edelim istiyoruz. Siemens, Bosch, bunlar Türkiye’de 150 yÄ±llÄ±k, 130 yÄ±llÄ±k ÅŸirketler. Otomotiv sektörüne yönelik bazÄ± ÅŸirketler var. Tüm bu ÅŸirketlerle görüÅŸmeleri yapÄ±p, bunlarÄ± yatÄ±rÄ±m ofisimiz vasÄ±tasÄ±yla yakÄ±n takibe alacaÄŸÄ±z."

‘BÄ°ZÄ°MKÄ° DE SMALL’ DEDÄ°M

"Ä°dlib baÅŸta olmak üzere Suriye’yi konuÅŸacaÄŸÄ±z. AmacÄ±mÄ±z daha olumlu istikamette daha iyi yere taÅŸÄ±mak. Åžimdi bir small grup diye bir ÅŸey çÄ±kardÄ±lar. ABD, MÄ±sÄ±r, Suudi Arabistan, Ä°ngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. Bu toplantÄ±lara Türkiye’yi çaÄŸÄ±rmÄ±yorlar. Hatta hatta Suriye’yi çaÄŸÄ±rmÄ±yorlar. Suriye hakkÄ±nda toplantÄ± yapÄ±yorlar, Suriye bu toplantÄ±da yok. O da Trump’Ä±n düzenlemiÅŸ olduÄŸu toplantÄ±. Ben de SayÄ±n Merkel’e ‘Bizimki de small’ dedim."

'AÇIK KONUÅžAYIM; ÇOK DA ÖNEMSEMEDÄ°M'

(Euro 2024’ün Almanya’ya verilmesi) "AçÄ±k konuÅŸayÄ±m; çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. Ä°ki dünya kupasÄ±nÄ± veriyorsun, bir Avrupa kupasÄ±nÄ± veriyorsun. AynÄ± ülkede bunu yapÄ±yorsun. Türkiye’ye gelince ÅŸöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim ÅŸu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. HayÄ±rlÄ± olsun. Neticede masraftan kurtulmuÅŸ olduk."

'IMF Ä°LE ÅžU AN BÄ°R Ä°ÅžÄ°MÄ°Z OLAMAZ'

"Birilerinin iddialarÄ±nÄ±n aksine, bizim IMF ile ÅŸu an herhangi bir iÅŸimiz olamaz. Biz ÅŸu anda ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya baÅŸladÄ±k. Çok kÄ±sa zamanda bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± atlatacaÄŸÄ±z, 2019’a da çok daha ciddi, çok daha farklÄ± bir ÅŸekilde gireceÄŸiz." (HABER MERKEZÄ°)

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Euro 2024 Almanya'da dÃ¼zenlenecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 08:28

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