Can DÃ¼ndar'dan ErdoÄŸan'a yanÄ±t: Ajan deÄŸil gazeteciyim

ErdoÄŸan'Ä±n 'ajan' sÃ¶ylemine yanÄ±t veren Can DÃ¼ndar, 'ErdoÄŸan benim ajan olduÄŸumu kanÄ±tlarsa mesleÄŸi bÄ±rakmaya hazÄ±rÄ±m' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, Almanya BaÅŸbabanÄ± Angela Merkel ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kendisi hakkÄ±nda “AjandÄ±r, devletin sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etmiÅŸtir” sözlerine yanÄ±t veren Gazeteci Can Dündar, "ErdoÄŸan benim ajan olduÄŸumu kanÄ±tlarsa mesleÄŸi bÄ±rakmaya hazÄ±rÄ±m" dedi.

'ERDOÄžAN, BEN KATILIRSAM KENDÄ°SÄ°NÄ°N KATILMAYACAÄžINI SÖYLEDÄ°'

Dündar'Ä±n Almanya'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"ErdoÄŸan, kendisine soru sorulmasÄ±nÄ± istemeyen bir lider ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak kiÅŸileri de kendisi belirlemek istedi. Ben de diÄŸer gazeteciler gibi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± izlemek üzere baÅŸvurdum, akreditasyonumu aldÄ±m ve dolayÄ±sÄ±yla asÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmaya karar verdim. Daha sonra ErdoÄŸan'Ä±n bundan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. AslÄ±nda ErdoÄŸan eÄŸer ben basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±rsam kendisinin bu basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± boykoy edeceÄŸini söylemiÅŸ. Bu bilgiyi Alman makamlarÄ± da konfirme etti. Bir liderin bir gazeteci yüzünden toplantÄ± iptal etmesi Alman meslektaÅŸlarÄ±ma garip gelebilir ancak böyle bir yüzleÅŸme ErdoÄŸan'Ä±n istemediÄŸi bir ÅŸey."

'ORADA YAÅžANACAK DÄ°PLOMATÄ°K SKANDALA TARAF OLMAK Ä°STEMEDÄ°M'

"Ben de bunun üzerine basÄ±n toplantÄ±sÄ±na gitmemeye karar verdim. Birincisi, bir gazeteci olarak haber olmak istemedim, ikincisi bir diplomatik skandalÄ±n parçasÄ± olmak istemedim, üçüncüsü, orada yaÅŸanacak diplomatik skandala taraf olmak istemedim. Ama asÄ±l önemlisi, ErdoÄŸan'Ä±n bunu Alman gazetecilerden gelecek sorulardan kaçÄ±nmak için bir bahane olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m ve buna fÄ±rsat vermek istemedim. Önemli olan sorularÄ±n sorulmasÄ±ydÄ±, kimin sorduÄŸu ikinci plandaydÄ±. Ama ErdoÄŸan'Ä±n bu tavrÄ± bile basÄ±n özgürlüÄŸü kavramÄ±nhdan ne kadar uzak olduÄŸunu ve gerçek gazetecilerden gelecek sorulardan ne kadar korktuÄŸunu ortaya koydu."

'ALMANYA, DEMOKRATÄ°K VE BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜNÜN OLDUÄžU BÄ°R TÜRKÄ°YE Ä°LE EÅžÄ°T MÜZAKERE YAPABÄ°LÄ°R'

"Ben Türkiye ve Almanya'nÄ±n iliÅŸkilerinin iyileÅŸmesinden yanayÄ±m. Ama bir koÅŸulla; Almanya, demokratik ve basÄ±n özgürlüÄŸün olduÄŸu bir Türkiye ile eÅŸit müzakere edebilir. Hukukun üstünlüÄŸü olmazsa yalnÄ±zca biz gazeteciler deÄŸil, Türkiye'de yatÄ±rÄ±m yapacak Alman yatÄ±rÄ±mcÄ±lar da zarar görür. Benim bugün basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda izlediÄŸim ErdoÄŸan, yÄ±llardÄ±r duyageldiÄŸim ErdoÄŸan'dan farklÄ± biri deÄŸildi. Ne basÄ±n özgürlüÄŸü, ne de demokratik reformlar konusunda en ufak bir ipucu vermedi."

'DÜNYANIN GÖZÜNÜN Ä°ÇÄ°NE BAKA BAKA YALAN SÖLEDÄ°'

"Ä°zlediyseniz, ErdoÄŸan beni basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ajanlÄ±kla suçladÄ±. Öncelikle SayÄ±n BaÅŸbakan Merkel'e bu konuda ErdoÄŸan'la aynÄ± fikri paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi için teÅŸekkür etmek istiyorum. ErdoÄŸan, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dünyanÄ±n gözünün içine baka baka yalan söyledi. ErdoÄŸan benim ajan olduÄŸumu kanÄ±tlarsa mesleÄŸi bÄ±rakacaÄŸÄ±m."

'HAPÄ°S CEZASI YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU'

"YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüntüler ise devletin kendi çektiÄŸi görüntüler. Burada yargÄ±lanmasÄ± gereken gazeteciler deÄŸil operasyonu yapanlar olmasÄ± gerekenler olduÄŸunu biliyorum. ErdoÄŸan bu suçtan dolayÄ± mahkumiyet kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyledi. Bu da onun bir diÄŸer yalanÄ±ydÄ±. HakkÄ±mda kesinleÅŸmiÅŸ hiçbir yargÄ± kararÄ± yoktur bu konuda. Mahkemenin verdiÄŸi 5 yÄ±l 10 aylÄ±k hapis cezasÄ± kararÄ± YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozuldu.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Türkiye'de hukuk askÄ±ya alÄ±ndÄ± ve ben o tarihte yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatilde bulunuyordum. AvukatlarÄ±m dönmememi tavsiye ettiler çünkü ilk tutuklanandan bazÄ±larÄ±, bizim hakkÄ±mÄ±zda tahliye kararÄ± veren Anayasa Mahkemesi'nin yüksek hakimleriydi. ArtÄ±k türkiye'de hiçbir hakim ErdoÄŸan'Ä±n iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda karar verebilecek durumda deÄŸil. Bir, ben ajan deÄŸilim, iki, hakkÄ±mda kesinleÅŸmiÅŸ bir karar yok, üç, ülkemden kaçmadÄ±m ve devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etmedim."

'DENÄ°Z YÜCEL Ä°ÇÄ°N DE 'Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°'

"SanÄ±rÄ±m bugünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ve ErdoÄŸan'Ä±n tavrÄ±ndan sonra Almanya nasÄ±l bir liderle mücadele ettiÄŸimizi anlamÄ±ÅŸtÄ±r. ErdoÄŸan, yanÄ±nda benimle ilgi bir dosya bulunduÄŸundan ve Almanya'dan iademi istediÄŸinden bahsetti. bunlarÄ± çok ciddiye almÄ±yorum, ErdoÄŸan'Ä±n da çok ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. HatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, daha önce Deniz Yücel için ErdoÄŸan "Ben bu makamda olduÄŸum sürece izin vermeyeceÄŸim" demiÅŸti. Sonra rüzgar deÄŸiÅŸti, ErdoÄŸan da iade etmek zorunda kaldÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n bu tür zigzaglarÄ±na çok alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±z."

'SORULAR SORMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

"Bizler sorular sormaya devam edeceÄŸiz. ErdoÄŸan nereye giderse sorularÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bulacak. Türkiye'de tutuklu bulunan bütün gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak zorundayÄ±m. O insanlar terörist deÄŸil, görevlerini yaptÄ±klarÄ± için tutuklandÄ±lar."

'TÜRKÄ°YE'DEKÄ° BU BASKI REJÄ°MÄ°NÄ° YALNIZCA TÜRKÄ°YE HALKI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REBÄ°LÄ°R'

Dündar, kendisine yöneltilen "ErdoÄŸan'Ä±n sizin katÄ±lmanÄ±z takdirde basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± boykot edeceÄŸini nereden öÄŸrendiniz?" sorusu üzerine "Önce bir Alman meslektaÅŸÄ±mÄ±n Tweet'inden gördüm. ArdÄ±ndan konuÅŸtuÄŸum ve anonim kalmak isteyen Alman güvenlik görevlileri bunu doÄŸruladÄ±lar" dedi.

Dündar ayrÄ±ca, "Türkiye'deki bu baskÄ± rejimini yalnÄ±zca Türkiye halkÄ± deÄŸiÅŸtirebilir. Alman dostlarÄ±mÄ±zdan bizimle dayanÄ±ÅŸma halinde olmalarÄ±nÄ± istiyoruz" ifadelerini de sözlerine ekledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Can Dündar hakkÄ±nda "Can Dündar'Ä±n bir ajan olduÄŸunu, 5 yÄ±l 10 aya mahkum edildiÄŸini herhalde biliyorsunuzdur. Türk yargÄ±sÄ±na göre bir mahkumdur. Ä°adesini istemek en doÄŸal hakkÄ±mÄ±zdÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan - Merkel aÃ§Ä±klamasÄ±: Ekonomide hemfikir, yargÄ±da ihtilaf

Can DÃ¼ndar ErdoÄŸan'Ä±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:01

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