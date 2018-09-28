ErdoÄŸan: Gazetecileri istediklerinde onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmadÄ±k

ErdoÄŸan, Almanya iÃ§in 'Bizden 3 tane, 5 tane, 6 tane gazeteciyi istediler ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± iyi biliyorlar. Biz onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmadÄ±k' dedi.

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier’in kendisi onuruna verdiÄŸi yemekte konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Can Dündar'a iliÅŸkin iade talebini tekrar ederek "BakÄ±n kendileri bizden 3 tane, 5 tane, 6 tane gazeteciyi istediler ve buna karÅŸÄ± ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± iyi biliyorlar. Biz onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmadÄ±k. YargÄ±mÄ±z elinen geleni yaparak bir tanesini tutuksuz yargÄ±lanmak üzere ve bir tanesini direkt serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. "PKK'nÄ±n, FETÖ'nün binlerce üyesi Almanya'da dolaÅŸÄ±yor" ifadelerini de kullanan ErdoÄŸan, ardÄ±ndan "Bu akÅŸam bunlarÄ± konuÅŸmak istemezdim. KeÅŸke konuÅŸmaz olaydÄ±m" dedi.

'ALMANYA TÜRKÄ°YE'NÄ°N EN BÜYÜK TÄ°CARÄ° ORTAÄžIDIR'

Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier’in kendisi onuruna verdiÄŸi yemekte konuÅŸtu. Tutuklamalar nedeniyle endiÅŸeli olduÄŸunu söyleyen Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier'e yanÄ±t veren ErdoÄŸan, iki ülke arasÄ±nda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olmasÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu söyledi. ErdoÄŸan, “Son zamanlarda yaÅŸananlarÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Pek çok konuda Almanya ile aynÄ± hassasiyete sahip olduÄŸumuza inanÄ±yorum” dedi.

Almanya’nÄ±n Türkiye’nin en büyük ticari ortaÄŸÄ± olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, “Türk ekonomisi saÄŸlam temeller üzerine kurulmuÅŸtur. Ülkemizde uluslararasÄ± firmalar hiçbir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadan faaliyetlerini rahatça sürdürüyorlar. Almanya ile ortak bir tutum içerisinde olduÄŸumuzu görmek bizleri memnun ediyor” diye konuÅŸtu.

'PKK GÖSTERÄ°LERÄ°NE NÄ°ÇÄ°N MÜSAADE EDÄ°LÄ°YOR?'

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda Türkiye'ye demokrasi, insan haklarÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸüne iliÅŸkin yöneltilen eleÅŸtirilere deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"SayÄ±n Steinmeier’in, Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaÅŸlarÄ±, Türk gazeteciler, sendikacÄ±lar, hukukçular, aydÄ±nlar, siyasetçiler için endiÅŸelerini burada açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmanÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Görüyorum ki yanlÄ±ÅŸ bir bilgilendirme var. Herhalde teröristleri koruma gibi bir görevimiz yok. EÄŸer benim ülkemde teröre bulaÅŸÄ±yorsa birileri, bu hangi sÄ±nÄ±ftan olursa olsun hukukumuz cezalandÄ±rÄ±yorsa yargÄ± makamlarÄ± da bunun gereÄŸini yapar. Bu Almanya’da da olsa böyledir, dünyanÄ±n deÄŸiÅŸik bir ülkesinde de olsa böyledir. BunlarÄ± bir kenara bÄ±rakmak mümkün deÄŸil.

Avrupa BirliÄŸi’nde terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nÄ±n, Almanya’da binlerce mensubu elini kolunu sallayarak dolaÅŸmaktadÄ±r. Yeri geldiÄŸi zaman terör örgütünün baÅŸÄ±nÄ±n posterleriyle beraber gösteriler yapmaktadÄ±r. Halbuki bunlar yasaktÄ±r. Peki bunlara niçin müsaade ediliyor?"

'SUÇLULARIN Ä°ADESÄ° ANLAÅžMASINA RAÄžMEN BU KÄ°ÅžÄ° BÄ°ZE VERÄ°LMÄ°YOR'

Can Dündar'a iliÅŸkin de konuÅŸan ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Gazeteci deniliyor. Bu gazeteci eÄŸer teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸsa ve Türk yargÄ±sÄ± bunu mahkum etmiÅŸse bunu savunabilir miyiz? Ä°ÅŸte bunlardan bir tanesi de 5 yÄ±l 10 aya mahkum olmuÅŸ olan bir sözde gazetecidir. Ve o sözde gazeteci bir boÅŸluktan yararlanarak kaçmÄ±ÅŸ ve Almanya’ya gelmiÅŸtir. Kendisi taltif edilmiÅŸtir, el üstünde tutulmuÅŸtur. Benzer bir ÅŸey burada yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa ve Türkiye’ye kaçmÄ±ÅŸ olsa… BakÄ±n kendileri bizden 3 tane, 5 tane, 6 tane gazeteciyi istediler ve buna karÅŸÄ± ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± iyi biliyorlar. Biz onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmadÄ±k. YargÄ±mÄ±z bu konuda elinden geleni yaparak bir tanesinin tutuksuz yargÄ±lanmak üzere ve bir tanesi bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama ÅŸu anda mahkum olmuÅŸ olan birisi kaçÄ±p buraya geliyor ve suçlarÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen bu kiÅŸi bize verilmiyor."

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'KEÅžKE KONUÅžMAZ OLAYDIM'

"FETÖ’nün yüzlerce, binlerce üyesi ne yazÄ±k ki Almanya’da elini kolunu sallayarak dolaÅŸÄ±yor. Biz ÅŸimdi bunlarÄ± konuÅŸmayacak mÄ±yÄ±z, söylemeyecek miyiz?" diye soran ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle tamaladÄ±:

"AslÄ±nda bu akÅŸam bunlarÄ± konuÅŸmak istemezdim. Ama sayÄ±n baÅŸkan bularÄ± dile getirince konuÅŸmak zorunda kaldÄ±m. KeÅŸke konuÅŸmaz olaydÄ±m. Halbuki biz bunlarÄ± gündüz aramÄ±zda konuÅŸtuk. Tekrar burada konuÅŸmaya gerek yoktu. Çünkü bu sofrayÄ± ben muhabbet sofrasÄ± olarak görüyorum ve bir muhabbet sofrasÄ±nda da aslÄ±nda bunlar konuÅŸulmaz." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 23:12

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