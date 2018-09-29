Hekimler 'gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±' gerekÃ§esiyle atanmÄ±yor

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir Devlet Hizmet YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin durumunu meclise taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na Devlet Hizmet YükümlülüÄŸü atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin durumunu sordu.

Önergesinin gerekçesinde; 82’nci Devlet Hizmeti YükümlüÄŸü (DHY) kura çekimi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 11 Eylül 2018 tarihinde gerçekleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlatan Dr. Emir, bu atama döneminde 1500’e yakÄ±n hekimin hiçbir gerekçe gösterilmeden atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada; SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nden ilgili hekimler için güvenlik soruÅŸturmasÄ± belgeleri talep ettiÄŸi ve atamalarÄ± bu bilgilere göre gerçekleÅŸtirdiÄŸini ifade eden Emir; söz konusu atamalarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n, BakanlÄ±ÄŸÄ±n mahkeme kararlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± adli sicil belgesini yeterli bulmayÄ±p, hiçbir hukuki dayanaÄŸÄ± bulunmayan emniyet bilgi notlarÄ±nÄ± esas almasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘OHAL UYGULAMASI KALICI HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°'

CHP’li Emir önergesinde “Her ne kadar OHAL döneminde esas alÄ±nan güvenlik ve arÅŸiv kaydÄ± uygulamasÄ± 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununa konulmuÅŸ olsa da, yine de belirleyici deÄŸildir. Çünkü söz konusu kanuna eklenen “Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmak” ibaresi somut bir yaptÄ±rÄ±mÄ± içermemektedir” diyerek, hukuksuz bir uygulamanÄ±n atamasÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken hekimleri maÄŸdur ettiÄŸini ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir önergesinde SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki sorularÄ± sordu;

â– 11 Eylül 2018 tarihinde gerçekleÅŸen 82. Devlet Hizmeti YükümlülüÄŸü atama kura çekimine toplam kaç hekim katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Söz konusu atamada kaç hekimin atamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, kaç hekimin atamasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Devlet hizmeti yükümlülüÄŸü atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin atanmama gerekçeleri nelerdir?

â– Devlet hizmeti yükümlülüÄŸü baÅŸvurusunda bulunan hekimlerden ‘adli sicil kaydÄ±’ istenmekte midir? BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca 657 SayÄ±lÄ± yasanÄ±n 48/5. maddesinde belirtilen “suçlardan mahkum olmamÄ±ÅŸ olmak” hükmü dÄ±ÅŸÄ±nda, yasada belirtilenin dÄ±ÅŸÄ±nda hangi yollarla hukuki suç kaydÄ± tespiti yapÄ±lmaktadÄ±r?

â– 11 Eylül 2018’de atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nda hangi kriterler esas alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– 657 SayÄ±lÄ± YasanÄ±n 48/8. Maddesi açÄ±kça bir yaptÄ±rÄ±m hükmü içermemesine raÄŸmen, BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca güvenlik soruÅŸturmasÄ± bilgileri, mahkeme kararlarÄ±nÄ±n üzerinde mi tutulmaktadÄ±r?

â– AtamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin atanmama gerekçeleri kendilerine bildirilecek midir? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 13:36

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