KÄ±rklareli'de kÃ¶ylÃ¼ler kil ocaÄŸÄ± Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±

KÄ±rklareli'de Ã§imento kili ocaÄŸÄ±na tepki gÃ¶steren Vizeli kÃ¶ylÃ¼ler, Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi toplantÄ±sÄ±nÄ± engelledi.

Köylüler, Istranca OrmanlarÄ±'na kil ocaÄŸÄ± ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±

KÄ±rklareli'nin Vize ilçesinde Istranca OrmanlarÄ± eteklerine özel bir firma tarafÄ±ndan kurulmasÄ± planlanan çimento kili ocaÄŸÄ±na tepki gösteren köylüler, Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) halkÄ± bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± protesto ederek yaptÄ±rmadÄ±.

Istranca OrmanlarÄ± eteklerinde bulunan Vize ilçesinin SoÄŸucak köy mevkiine özel bir firma tarafÄ±ndan kurulmasÄ± planlanan çimento kili ocaÄŸÄ± için ÇED deÄŸerlendirilmesi, halkÄ± bilgilendirmesiyle amacÄ±yla SoÄŸucak köyü meydanÄ±nda toplantÄ± düzenlendi.



FotoÄŸraf: Gurbet Gökçe/DHA

Bölgede kil ocaÄŸÄ± kurulmasÄ±nÄ± istemeyen aralarÄ±nda köylüler ellerinde, 'EkmeÄŸimi bölüÅŸürüm, suyumu ve topraÄŸÄ± asla bölüÅŸmem', 'Bu cennete dokunma', 'DoÄŸayÄ± katletme tarÄ±mÄ± yok etme', 'OrmanlarÄ±mÄ±z yok olmasÄ±n' yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±. Köy meydanÄ±na gelen köylüler Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerini, "Sizi burada istemiyoruz" diye karÅŸÄ±ladÄ±.



FotoÄŸraf: Gurbet Gökçe/DHA

YoÄŸun tepkiler üzerine bakanlÄ±k yetkilileri, bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± yapamadan köyden ayrÄ±ldÄ±.

KÄ±rklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal ÇiÄŸdem, bölgede önemli su kaynaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve 27 köyün su kaynaÄŸÄ±nÄ±n kil ocaÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± bölgeden karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÇiÄŸdem, SoÄŸucak köyünün Istranca OrmanlarÄ±'nÄ±n en önemli su kaynaklarÄ±na ve ormanlarÄ±na sahip olduÄŸunu belirterek, "Kil ocaÄŸÄ±ndan etkilenecek PazarlÄ± ise Ä°stanbul'a eskiden su saÄŸlayan 1653 yÄ±llÄ±k dünyanÄ±n en uzun su ikmal sisteminin baÅŸlangÄ±ç noktasÄ±. Dünya Kültür MirasÄ± ilan edileceÄŸine kuÅŸku duyulmayan bir noktada, onlarca kil ve kalker ocaÄŸÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ ve açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. GeçmiÅŸe, bugüne, ormana, topraÄŸa, suya sahip çÄ±kÄ±p korumazsak, geleceÄŸe ne bÄ±rakacaÄŸÄ±z? Bizler KÄ±rklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi ve bileÅŸeni olduÄŸumuz Trakya Platformu olarak yaÅŸamÄ± savunan üreten köylümüze dün olduÄŸu gibi, bugün ve yarÄ±n her ÅŸart ve koÅŸulda, her yerde her zaman destek olmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmayan köylüler, bölgede kurulacak ocaÄŸÄ±n su kaynaklarÄ±na ve ormanlarÄ±na zarar vereceÄŸini belirterek, mücadelelerinin sürdüreceklerini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:24

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