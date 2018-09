KÄ±rklareli'de kÃ¶ylÃ¼ler kil ocaÄŸÄ± Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±

Kırklareli'de çimento kili ocağına tepki gösteren Vizeli köylüler, Çevresel Etki Değerlendirmesi toplantısını engelledi.

Köylüler, Istranca Ormanları'na kil ocağı ÇED toplantısını yaptırmadı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Istranca Ormanları eteklerine özel bir firma tarafından kurulması planlanan çimento kili ocağına tepki gösteren köylüler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkı bilgilendirme toplantısını protesto ederek yaptırmadı.

Istranca Ormanları eteklerinde bulunan Vize ilçesinin Soğucak köy mevkiine özel bir firma tarafından kurulması planlanan çimento kili ocağı için ÇED değerlendirilmesi, halkı bilgilendirmesiyle amacıyla Soğucak köyü meydanında toplantı düzenlendi.



Fotoğraf: Gurbet Gökçe/DHA

Bölgede kil ocağı kurulmasını istemeyen aralarında köylüler ellerinde, 'Ekmeğimi bölüşürüm, suyumu ve toprağı asla bölüşmem', 'Bu cennete dokunma', 'Doğayı katletme tarımı yok etme', 'Ormanlarımız yok olmasın' yazılı dövizler taşıdı. Köy meydanına gelen köylüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini, "Sizi burada istemiyoruz" diye karşıladı.



Fotoğraf: Gurbet Gökçe/DHA

Yoğun tepkiler üzerine bakanlık yetkilileri, bilgilendirme toplantısını yapamadan köyden ayrıldı.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı ve Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çiğdem, bölgede önemli su kaynaklarının bulunduğu ve 27 köyün su kaynağının kil ocağının yapılacağı bölgeden karşılandığını belirtti. Çiğdem, Soğucak köyünün Istranca Ormanları'nın en önemli su kaynaklarına ve ormanlarına sahip olduğunu belirterek, "Kil ocağından etkilenecek Pazarlı ise İstanbul'a eskiden su sağlayan 1653 yıllık dünyanın en uzun su ikmal sisteminin başlangıç noktası. Dünya Kültür Mirası ilan edileceğine kuşku duyulmayan bir noktada, onlarca kil ve kalker ocağı açılmış ve açılması planlanıyor. Geçmişe, bugüne, ormana, toprağa, suya sahip çıkıp korumazsak, geleceğe ne bırakacağız? Bizler Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi ve bileşeni olduğumuz Trakya Platformu olarak yaşamı savunan üreten köylümüze dün olduğu gibi, bugün ve yarın her şart ve koşulda, her yerde her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇED toplantısını yaptırmayan köylüler, bölgede kurulacak ocağın su kaynaklarına ve ormanlarına zarar vereceğini belirterek, mücadelelerinin sürdüreceklerini söyledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 15:24

www.evrensel.net