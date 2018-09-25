3â€™Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Ses Ã§Ä±karÄ±nca sonumuz hapis oldu

3â€™Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±nda ve cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yasin KOBULAN

Tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri, hem gözaltÄ±nda hem de götürüldükleri cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸçiler, gözaltÄ±nda “HDP milletvekilleriyle ne görüÅŸtünüz?” sorusunun yöneltildiÄŸini belirterek, “‘HakkÄ±nÄ± arayanÄ±, ses çÄ±karanÄ± tutuklatÄ±rÄ±m’ deniliyor. Bizim ÅŸahsÄ±mÄ±zda yaÅŸanan da budur” dedi.

Ä°stanbul’da yapÄ±mÄ± devam eden 3’üncü havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle 14 Eylül’de on bini aÅŸkÄ±n iÅŸçinin, “Ä°nÅŸaat iÅŸçisiyiz, köle deÄŸiliz” diyerek baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan 500’den fazla iÅŸçiden 24’ü çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Tutuklanan iÅŸçiler, bir gün Metris Cezaevi’nde tutulduktan sonra Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Avukatlar hafta sonu tutuklanan iÅŸçilerle görüÅŸtü. Ä°ÅŸçiler, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± günden, cezaevine götürüldüÄŸü güne kadar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± uygulamalarÄ± avukatlara anlattÄ±.

BETON ÜZERÄ°NDE YATIRDILAR

Güvenlik nedeniyle isimlerinin basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ± istemeyen iÅŸçiler, gözaltÄ±nda olduklarÄ± 4 gün boyunca betona serilmiÅŸ ince bir battaniye üzerinde uyuduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu nedenle hastalandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, gözaltÄ±nda tutulduklarÄ± ilk 20 saatte ise kendilerine hiç yemek verilmediÄŸini söyledi.

Ellerinin plastik kelepçe ile sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde kelepçelendiÄŸini dile getiren iÅŸçiler, bu nedenle ellerinde izlerin oluÅŸtuÄŸunu belirterek, uzun süre kelepçe ile bekletildiklerini ifade etti. BazÄ± iÅŸçilerin ise Ä°stanbul Grand Airport (IGA) ÅŸirketi yetkilileri tarafÄ±ndan ÅŸantiyede gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, ÅŸirket yetkilerinin iÅŸçileri karakola götürüp askerlere teslim ettiÄŸini kaydetti.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n birkaç kez ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen iÅŸçiler, ifadelerde “HDP milletvekilleriyle ne konuÅŸtunuz?” ÅŸeklinde soru sorulduÄŸunu söyledi. Yine gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken polis ve ÅŸirket yetkilileri tarafÄ±ndan darbedildiklerini iddia eden iÅŸçiler, önlerine fotoÄŸraf konulduÄŸunu ve “Bu kiÅŸileri tanÄ±yorum diyeceksin” ÅŸeklinde fotoÄŸraf teÅŸhisi için baskÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. BazÄ± iÅŸçilerin ifadeleri alÄ±nÄ±rken, jandarmanÄ±n yanÄ±ndan Ä°GA ÅŸirketinin personelinin de olduÄŸuna dikkat çeken iÅŸçiler, jandarmayÄ± Ä°GA personellerinin yönlendirdiÄŸini söyledi. 19 yaÅŸÄ±ndaki Cihan SarÄ±bulak’a iÅŸkence altÄ±nda kendi aleyhine de teÅŸhis yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ÅžÇÄ°LER YERDE YATIYOR

Silivri’de kaldÄ±klarÄ± koÅŸullarÄ±n kötü olduÄŸunu, uyuÅŸturucu ve cinayet iÅŸleyen tutuklularla aynÄ± koÄŸuÅŸlara konulduklarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, 3 kiÅŸilik koÄŸuÅŸlarda 7 kiÅŸi kaldÄ±klarÄ±nÄ±, bazÄ± iÅŸçilerin yer yataÄŸÄ±nda yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Åžantiyede neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da anlatan iÅŸçiler, “Servis araçlarÄ± olarak trafikten men edilen araçlar kullanÄ±lÄ±yor. Servislere binmek için 700-800 kiÅŸilik kuyruklarda bekliyorduk. En erken 45 dakikada araçlara biniyorduk. Servis geciktiÄŸinde de tutanaÄŸÄ± biz yiyorduk. Bir buçuk saat kadar yemek sÄ±rasÄ±nda bekliyorduk. Yataklar çok eski ve kirliydi. YataÄŸÄ±mÄ±n altÄ±na tahtakurularÄ± yuva yapmÄ±ÅŸtÄ±” ÅŸeklinde dile getirdi.

‘SES ÇIKARINCA SONUMUZ HAPÄ°S OLDU’

TutuklanmalarÄ± ile birlikte topluma gözdaÄŸÄ± verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen iÅŸçiler, son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu baskÄ± toplumsal destek ile kÄ±rÄ±lÄ±r. ‘HakkÄ±nÄ± arayanÄ±, ses çÄ±karanÄ± tutuklatÄ±rÄ±m’ deniliyor. Bizim ÅŸahsÄ±mÄ±zda yaÅŸanan da budur. EÄŸer yeteri kadar toplumsal bir destek verilmiÅŸ olsaydÄ± bizi tutuklayamazlardÄ±.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:39

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