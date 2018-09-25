Deniz YÃ¼celâ€™in TÃ¼rkiye'ye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava reddedildi

Gazeteci Deniz YÃ¼cel'in TÃ¼rkiye aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ± gerekÃ§e sunulmadan reddedildi.

Türkiye'de bir yÄ±l tutuklu kaldÄ±ktan sonra geçtiÄŸimiz Åžubat'ta tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye aleyhine açtÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ± reddedildi. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) Türkiye'nin sosyal medya hesabÄ±ndan verdiÄŸi bilgiye göre Ä°stanbul 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, ilk duruÅŸmada gazeteci Deniz Yücel'in 2.9 milyon TL'lik tazminat davasÄ±nÄ± reddetti.

Yücel'in avukatÄ± Veysel Ok, bianet'ten PÄ±nar Tarcan'a yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Red kararÄ± beklemiyorduk, bu karar hukuka, anayasaya uygun bir karar olsaydÄ± sonuç farklÄ± olurdu" dediÄŸi belirtildi.

"Her ÅŸeyden önce bir gerekçe sunulmadÄ±, gerekçenin daha sonra sunulacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±" ifadelerini kullanan Ok, mahkemede gazeteci Yücel'in bir yÄ±l boyunca hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde hapsedildiÄŸi ve zulüm gördüÄŸünü vurguladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi ve ekledi: "Yücel'in sürekli hedef gösterilmesinin manevi tahribata neden olduÄŸunu ve bu yüzden de bu haksÄ±z tutuklama nedeniyle ilgili manevi tazminat hakkÄ± olduÄŸunu belirttik, gazetesinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu harcamalarÄ± da ekledik. "Bu dava bir ÅŸekilde bitmiÅŸ olmadÄ± biz temyiz hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z, bu artÄ±k AiHM'e kadar bir süreç."

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu da bianet'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "AvukatÄ±n da söylediÄŸi gibi zararlarÄ±n giderilmesine iliÅŸkin davalarda ceza dosyasÄ±nÄ±n sonucunun beklenebileceÄŸi bir usül izleneceÄŸini düÅŸünüyordum" dedi ve ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ancak mahkeme gerekçesiz bir kararla daha dava açÄ±lmÄ±ÅŸken baÅŸvuruyu reddetti. "Ortada çok bariz usüle iliÅŸkin bir gerekçesi yoksa karar ancak Deniz Yücel'in haklarÄ±nÄ±n teslim edilmesi uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararÄ±n giderilmesine dair sorumluluktan kaçmak olarak deÄŸerlendirilebilir. "EÄŸer çok bariz bir gerekçesi yoksa Türkiye kamuoyunun iyi bildiÄŸi ve iktidarÄ±n da hedefine giren Deniz Yücel'in haklarÄ±nÄ±n teslim edilmesi gerekiyor. "Mahkemenin gerekçeyi gerçekten çok merak ediyoruz."

NELER OLMUÅžTU?

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n özel e-posta adresinin RedHack tarafÄ±ndan hacklenmesine iliÅŸkin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± haberiyle ilgili soruÅŸturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 'örgüt propagandasÄ± ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik' iddiasÄ±yla sevkedildiÄŸi mahkemece 27 Åžubat 2017'de tutuklanmÄ±ÅŸ. 16 Åžubat 2018 ise serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:36

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