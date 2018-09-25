Dink davasÄ±nÄ±n yeni heyeti 2 gÃ¼nde 500 klasÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸacak

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink cinayeti davasÄ±nda yeni heyet 500â€™Ã¼n Ã¼zerinde klasÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸacak.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliÅŸkin kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayÄ± yürüten mahkeme heyeti 19 Eylül 2018 tarihli HSK Kararname ile yapÄ±lan heyet deÄŸiÅŸikliÄŸi sebebiyle tanÄ±klarÄ±n gelecek celse dinlenmesine karar verildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan Emniyet, Ä°stihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 6’sÄ± tutuklu 85 sanÄ±klÄ± davanÄ±n 81’inci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanÄ±klarÄ±n SEGBÄ°S ile baÄŸladÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, ev hapsinde olan sanÄ±k Ali Öz ile taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

TANIKLAR GELECEK CELSE DÄ°NLENECEK

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu’nun 19 Eylül 2018 tarihli kararnamesi ile mahkeme baÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan Horasan’Ä±n yerine, gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla TaÅŸ’Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu Gülen Cemaatine yakÄ±n medya kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 29 gazeteci ve yazarÄ±n yargÄ±lamasÄ±nÄ± yapan Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi üyesi Emre Efe ÅžimÅŸek getirildi. Mahkeme baÅŸkanÄ± ÅžimÅŸek, heyet deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle tanÄ±klarÄ±n gelecek celse dinlenmelerine karar verdi. Mahkeme baÅŸkanÄ± ÅžimÅŸek, heyetteki bir hakimin geçici olduÄŸunu, yeni bir hakimin geleceÄŸini söyledi. ArdÄ±ndan taleplerin alÄ±nmasÄ±na geçildi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti.

‘CÄ°NAYETTEN SORUMLU GÖREVLÄ°LER HALEN TUTUKSUZ’

Tutuklu sanÄ±klardan Ercan Gün’ün avukatÄ± Ä°lkan Koyuncu söz alarak, müvekkilinin “örgüte yardÄ±m” suçundan 27 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Koyuncu, müvekkilinin haber yaptÄ±ÄŸÄ± görüntülerdeki herkesin tahliye olduÄŸunu, bir tek Gün’ün tutuklu olduÄŸunu söyledi. Müvekkilinin baÅŸka bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda “örgüte üyelik” suçundan da tutuklu olduÄŸunu belirten Koyuncu, dosyalarÄ±n birleÅŸtirilmesini talep etti. Tutuklu sanÄ±klardan Ercan Gün de, haber ile örgüt arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olabilecek somut bir delil olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Gün, “Hiçbir delil olmadan 27 aydÄ±r tutukluyum. UmarÄ±m dosyaya vakÄ±f olursunuz. Adalet bugün olursa bugün, olmazsa öte tarafta.” diyerek tahliyesini talep etti. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü ve Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanÄ± Ramazan Akyürek, “Ben cinayet hazÄ±rlÄ±k bilgisini 1 yÄ±l önce daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdim. 6 ay sonra jandarmanÄ±n bilgisi oluyor ve bir ÅŸey yapmÄ±yorlar. Ä°stanbul Emniyetinin sorumluluÄŸu da bana yükleniyor. Bu cinayetten sorumlu görevliler halen tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor. Hrant Dink’e sözlü ve fiili saldÄ±rÄ±lar olduÄŸu dönemde onu korumak için hiçbir ÅŸey yapmayan Ä°stanbul Emniyetinin sorumlularÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± tutuksuz, bazÄ±sÄ± da davada tanÄ±k olabiliyor.” dedi. Akyürek de tahliyesini talep etti.

‘YARGILAMA FETÖ SORUÅžTURMASINA DÖNDÜ’

Tutuklu sanÄ±klardan Hamza CelepoÄŸlu geçen duruÅŸma tahliye edilen Metin YÄ±ldÄ±z ve Ali Öz’ü hatÄ±rlatarak, “Bende de ByLock yok. Ben zaten diÄŸer davadan tutukluyum. Bu davayla iliÅŸkilendirilmem hak ihlalidir. 24 aydÄ±r tutukluyum. Ben bu davanÄ±n neresindeyim?” dedi. Cinayet döneminde Ä°stanbul Jandarma Ä°stihbarat TÄ°M KomutanÄ± jandarma yüzbaÅŸÄ± olan tutuklu sanÄ±k Muharrem Demirkale, hukuksuz bir ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tahliye talebinde bulundu. Dönemin Jandarma Ä°stihbarat Tim KomutanÄ± Yavuz Karakaya, darbe giriÅŸiminde adÄ± geçtiÄŸi için 10 yÄ±l sonra Dink davasÄ±na eklendiÄŸini savundu. BaÅŸka bir suçtan daha tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlayan Karakaya bu dosyadaki tutuk halinin son bulmasÄ±nÄ± talep etti. Ramazan Akyürek’in avukatÄ± da, Akyürek’in tutukluluÄŸunun hukuken açÄ±klanamayacak ve izah edilemeyecek gerekçelere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akyürek’in cinayette herhangi bir sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen avukatÄ±, “DiÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n ifadeleri tutuklama gerekçesi olamaz. Böyle bir tutukluluk gerekçesi hukuken açÄ±klanamaz. FETÖ soruÅŸturmasÄ±na döndü yargÄ±lama. Müvekkilim 3 dosyadan daha tutuklu olmasÄ±na raÄŸmen tutukluluÄŸa devam gerekçesinde kaçma ÅŸüphesi yazÄ±yor.” diyerek tahliye talep etti. Ev hapsinde tutulan Ali Öz de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Taleplerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni heyet cuma gününe kadar duruÅŸmaya ara verdi. Cuma günü taleplere iliÅŸkin karar verecek olan heyet 500’ün üzerinde klasörü çalÄ±ÅŸacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:06

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