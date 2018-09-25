Bu ülkeyi yönetenler bu koşullara kaç gün dayanabilir?

Liman İşçisi

Kocaeli

Çalıştığım limanda yaşadıklarımı ve ülke gündemine dair düşündüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası mecrada isim yapmış bir limanda çalışıyorum ve çalıştığımız firma bu ayın başında çalışanlarına “Çalışanlarımız arasında kusma/ishal gibi şikayetleri olanlar revire başvursun” şeklinde bir mail attı. Biz çalışanlar ise her fırsatta içme sularının sağlıklı ve hijyenik olmadığını dile getiriyorduk. Ne zaman ki ciddi rahatsızlıklar başladı, bizim söylediklerimizi dikkate aldılar.

Malumunuz, ülkece ekonomik açıdan kötü günlere doğru sürükleniyoruz. Bizlerin ekmeği küçülürken zenginler daha zengin olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Mesela çalıştığım limanda birkaç hafta yaşanan durgunluğun ardından işler açıldı ve yeni işçi alımları başladı, daha da işçi alıncağı söyleniyor. Gece gündüz limana gemiler yanaşmaya devam ediyor. Peki bu kârdan biz liman işçilerine düşen ne diyecek olursanız, koca bir hiç. Yerli üretimin olmadığı, her şeyin satıldığı ülkemizde bizden beklenen yastık altını boşaltmamız, daha çok tasarruf etmemiz... Peki sormazlar mı bir evde tek bir kişi yaşıyorsa neden 2 arabası olsun? Neden bir kişiye 2 uçak düşüyor da, bizden de tasarruf etmemiz bekleniyor? Bizim içtiğimiz suya bile zam geldi, suyu da artık dolar üzerinden mi satın alıyoruz ya da kovayla mı çekiyoruz? Bu bile krizi fırsata çevirenlerin olduğunu göstermiyor mu?

Buradan hâlâ iktidarın söylediklerine inanan, ülkemizi dış güçlerin bu hale getirdiğini düşünen işçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizi bu hale getiren tek adam rejimidir, Meclisin etkisiz bırakılmasıdır, adaletin esamesinin okunmamasıdır, ülkede hak arayan herkesin terörist ilan edilmesidir. Ülkenin kâr eden bütün kurumlarının yabancılara peşkeş çekilmesi, bizi dışa bağımlı hale getirmeleridir.

İktidarın, halk bunca yoksulluk çekerken tonla para döktüğü 3. havalimanında işçilerin yaşadıklarını nasıl görmezden gelebiliriz? Yağmurun altında servis beklemek istemediği için, tahtakurusu olan yataklarda uyumak istemediği için, sağlıklı yemek ve su istediği için kısacası hakkı için eylem yapan havalimanı işçilerine bu koşulları reva gören kim? Bu havalimanı istenen tarihte açılmasa da işçiler insanca koşullarda çalışsa kime zararı olur? Bu ülkeyi yönetenler havalimanı işçilerinin koşullarında çalışmaya kaç gün dayanabilir?