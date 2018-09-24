AvcÄ±lar'da ekonomi paneli: Krize karÅŸÄ± kendi reÃ§etemizi yazmalÄ±yÄ±z

AvcÄ±lar'da Emek Partisi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ve DoÃ§. Dr. NilgÃ¼n Ongan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Krizden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu nedir?' konulu panel dÃ¼zenlendi.

Emek Partisi AvcÄ±lar Ä°lçe Örgütü’nün çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen “Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yolu nedir?” konulu panelde, iÅŸçi ve emekçilerin ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n faturasÄ±nÄ± ödememek için ne yapmasÄ± gerektiÄŸi konuÅŸuldu.

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 7 No’lu Åžube binasÄ±nda yapÄ±lan panele konuÅŸmacÄ± olarak Ä°stanbul Üniversitesi ÇalÄ±ÅŸma Ekonomisi Bölümünden Doç. Dr. Nilgün Ongan katÄ±ldÄ±. Kriz reçetelerinin merkezinde sermayenin çÄ±karlarÄ± olduÄŸunu belirten Ongan, buna karÅŸÄ± “Ä°ÅŸçilerin ve emekçilerin kendi sÄ±nÄ±f çÄ±karlarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi reçeteyi yazmalarÄ± gerektiÄŸini” söyledi.

Panelin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan EMEP AvcÄ±lar Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Av. Devrim AvcÄ±, iktidarÄ±n “Kriz psikolojik, zaten kriz falan yok” söylemlerine tepki gösterdi. AvcÄ±, “Giderek yoksullaÅŸÄ±yoruz, iÅŸsiz kalÄ±yoruz. BunlarÄ±n iÅŸçiler arasÄ±nda konuÅŸulmasÄ± dahi yasaklanmÄ±ÅŸ vaziyette. Siyasi iktidara yönelik herhangi bir eleÅŸtiri kendinizi hakim karÅŸÄ±sÄ±nda bulmanÄ±za sebep olabiliyor. Özellikle 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklarÄ± için mücadeleye giriÅŸmesi sonucu siyasi iktidarÄ±n ve onun yandaÅŸlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi tepki tabloyu açÄ±k ve net ÅŸekilde gösterdi” dedi.

Ä°KTÄ°DAR SERMAYEYÄ° KURTARMAYA ÇALIÅžIYOR

Ä°ktidarÄ±n “Bu dÄ±ÅŸ güçlerin iÅŸi, manipülasyon yapÄ±lÄ±yor” tarzÄ± söylemlerle ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± reddettiÄŸini ancak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yeni ekonomi programÄ±nÄ±n, büyüme tahminlerinin ve iÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ±n gerçek tabloyu ortaya koyduÄŸunu söyleyen Doç. Dr Nilgün Ongan, “AçÄ±klanan kriz reçetelerinin merkezinde ‘Sermaye bu krizden nasÄ±l kurtulacak’ kaygÄ±sÄ± var” dedi.

Ongan, ÅŸöyle devam etti:

“Bu doÄŸrultuda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalar ve öngörülen reçeteler sanki hepimizin çÄ±karÄ± ve kurtuluÅŸ yolu gibi önümüze koyuluyor. Öncelikle bunu reddetmemiz lazÄ±m. Bütün kriz deneyimleri gösteriyor ki, emekçiler iÅŸsiz kalarak, yoksullaÅŸarak, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir dizi hakkÄ±nÄ± kaybederken, sermaye kesimi ise çoÄŸu zaman kar oranlarÄ±nÄ± artÄ±rarak çÄ±kÄ±yor aynÄ± krizden. Sermaye iÅŸten çÄ±karmalarla, ücretleri baskÄ±layarak, mesai ücretlerini ödemeyerek, çalÄ±ÅŸma sürelerini uzatarak maliyetini azaltÄ±yor. Üstelik tüm bunlar makul ve aksi düÅŸünülemezmiÅŸ gibi lanse ediliyor.”

SÄ°STEM PARTÄ°LERÄ°NÄ°N FARKI YOK

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ktidarÄ±n da canla baÅŸla sermayenin krizini nasÄ±l hafifletebileceÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸini söyleyen Ongan, ÅŸöyle devam etti:

“Ä°ktidar sürekli programlar ve reformlar açÄ±klÄ±yor. O programlarda görüyoruz ki yapÄ±sal reform denilen ÅŸeyin içinde emekçilerin elinde kalan son kazanÄ±m, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yönelik politikalar var. Yine mali disiplin denilen ÅŸeyin kemer sÄ±kma politikalarÄ± olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla sermayenin zaten kendi yükünü emekçilerin üzerine yÄ±kabileceÄŸi bir kapitalist sistem, bir piyasa ekonomisi bir yanda iÅŸlerken iktidar da bunu nasÄ±l politika haline getirip, nasÄ±l daha ciddi önlemler alabilirim kaygÄ±sÄ± içerisinde. DolayÄ±sÄ±yla orada bir çatÄ±ÅŸma yok.”

Muhalefet partilerinin kriz karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumunu da eleÅŸtiren Ongan, “Özellikle ana muhalefetin iktidara yönelttiÄŸi eleÅŸtirilere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, ‘yabancÄ± sermayeyi bu ÅŸekilde Türkiye’ye çekemezsin, sen piyasanÄ±n gerektiÄŸi gibi davranmÄ±yorsun’ suçlamalarÄ±nda bulunuyor. ÖnceliÄŸin sermaye, önceliÄŸin piyasa ekonomisi olduÄŸu konusunda sistem partileri arasÄ±nda çok da bir fark yok” diye konuÅŸtu.

HEPÄ°MÄ°ZE GÖREV DÜÅžÜYOR

Nilgün Ongan, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerin, krizden çÄ±kÄ±ÅŸ adÄ±na son kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n da ellerinden alÄ±nmasÄ±na dönük hamlelere karÅŸÄ± ne yapacaÄŸÄ±na kafa yormasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ongan ÅŸöyle dedi:

“Ana muhalefet partisi krizi tamamen rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi, AKP’nin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±yla açÄ±klÄ±yor. BunlarÄ±n kuÅŸkusuz etkisi var. Ancak kapitalizmin krizi ne AKP’ye ne de baÅŸka bir iktidarÄ±n uygulamalarÄ±na indirgenemeyecek kadar sÄ±nÄ±fsal bir nitelik taÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte bizim iÅŸçiler ve emekçiler olarak, meselenin bu kÄ±smÄ±nÄ± ön plana çÄ±karmamÄ±z ve kendi sÄ±nÄ±f çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ±n gerektirdiÄŸi reçeteyi buradan bakarak yazmamÄ±z gerekiyor. Bu baÄŸlamda sendikalara, sendikacÄ±lara çok büyük rol düÅŸüyor. Ancak mevcut sendikal örgütlülüÄŸü güçlendirmek adÄ±na, sÄ±nÄ±fÄ±n birer unsuru olarak hepimize çok büyük görev düÅŸüyor.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:05

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