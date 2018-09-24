HÃ¼rriyet Okur Temsilcisi: YaÅŸananlarÄ± gerektiÄŸi gibi yansÄ±tmadÄ±k

HÃ¼rriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, â€˜hibeâ€™ uÃ§ak ile 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin mÃ¼cadelesinin gazetede yeterince yer almamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a Katar'dan hediye edildiÄŸi iddia edilen 500 milyon dolar deÄŸerinde olan uçak tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile 3. HavalimanÄ±’nda kölece çalÄ±ÅŸmak istemiyoruz diyen iÅŸçilerin eylemininin gazetede yeterince yer almamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Bildirici, "Böylesi yankÄ± yaratan bir olayda doÄŸru gazetecilik tavrÄ± açÄ±klamalarÄ± beklemek deÄŸil, olay yerine gitmek ve ilgili bütün taraflarla temas etmektir. Öncelikle iÅŸçilerin iddialarÄ± gerçek mi deÄŸil mi ona bakÄ±lÄ±r. Ä°ddialar gerçekse haberler buna göre yazÄ±lÄ±r." diye yazdÄ±.

Faruk Bildirici Hürriyet'te "Sosyal medya olmasaydÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bugünkü yazÄ±sÄ±nda haber alma araçlarÄ±nÄ±n geniÅŸlediÄŸine ve artÄ±k tek belirleyicinin medya olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Eskiden, yani yÄ±llar yÄ±llar önce gazeteler ile devletin radyosu ve televizyonu bir geliÅŸmeyi görmezden geldiÄŸinde okurlar o haberi öÄŸrenemezdi. ArtÄ±k devir deÄŸiÅŸti, medya haber ve bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tek belirleyicisi deÄŸil. Sosyal medya var, internet siteleri var, kiÅŸisel bloglar ve özel mesajlaÅŸma kanallarÄ± var. Medya olup bitenleri eksik verdiÄŸi ya da vermediÄŸi zaman meraklÄ± okurlar, o geliÅŸmeleri baÅŸka mecralardan öÄŸrenebiliyor.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Okurlardan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n filosuna jumbo jetin katÄ±lmasÄ± ve Ä°stanbul üçüncü havalimanÄ±ndaki iÅŸçilerin eylemleri konusunda Hürriyet’in eksik bilgi verdiÄŸi yönünde eleÅŸtiriler geldiÄŸini ifade eden Bildirici yazÄ±sÄ±na ÅŸöyle devam ediyor:

“Uçak konusundan baÅŸlayalÄ±m deÄŸerlendirmeye. Bülent Ä°lik adlÄ± okur, “16 Eylül’de ‘7 ülkenin jumbo jeti var’ haberinde uçaÄŸÄ± Katar Emiri’nin hediyesi diye yazÄ±yorsunuz. Çok sayÄ±da açÄ±klama uçaÄŸÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” diyerek, Hürriyet’in bu konudaki tüm geliÅŸmeleri aktarmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyordu.

AslÄ±nda bu haberde yoktu ama bir gün önce CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun sözleri “Bu uçak kimin uçaÄŸÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilmiÅŸ, bu görüÅŸleri ertesi gün de baÅŸka bir haberde tekrarlanmÄ±ÅŸtÄ±. 17 Eylül’de de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n bu uçaÄŸÄ±n “hibe” olduÄŸu açÄ±klamasÄ± aktarÄ±ldÄ± gazetede.

Belli ki okur, CHP Ankara milletvekili Gamze TaÅŸçÄ±er’in, “Katar Emiri’nin satÄ±ÅŸ için yetkilendirdiÄŸi Ä°sviçre firmasÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve firmanÄ±n uçaÄŸÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi” ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± baÅŸka mecralardan izlemiÅŸ.

“7 ülkenin jumbo jeti var” haberinde TaÅŸçÄ±er’in sözlerine ya da “uçaÄŸÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±” iddialarÄ±na yer verilmeliydi. Bir de uçaÄŸÄ±n deÄŸeri 125 milyon dolar diye yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, ErdoÄŸan “500 (milyon dolar) civarÄ±ndaydÄ±” dedi.

Üçüncü havalimanÄ±ndaki iÅŸçi eylemi haberleriyle ilgili de çok sayÄ±da okurdan eleÅŸtiri geldi. Örnek vermek gerekirse Serdar Özdemir, “Ä°ÅŸçilerin eylemi haber deÄŸeri taÅŸÄ±mÄ±yor mu?” diye soruyordu. AslÄ±nda iÅŸçi eylemi konusunda Hürriyet’te haber yapÄ±lmamÄ±ÅŸ deÄŸil. Ä°lk olarak 15 Eylül’de ekonomi sayfasÄ±nda “Yeni havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda eylem” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±sa bir haber verilmiÅŸti. Ama “gözaltÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±” ve “iÅŸçilerin taleplerinin kabul edildiÄŸi, eylemin bittiÄŸi” yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 18 Eylül’de yine ekonomi sayfasÄ±nda Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba’nÄ±n, 19 Eylül’de UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açÄ±klamalarÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Okur Temsilcisi olarak bu haberlerin yaÅŸananlarÄ± gerektiÄŸi gibi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyemem. 15 Eylül’deki ilk haberde yanlÄ±ÅŸlar vardÄ±; 400 civarÄ±nda gözaltÄ± vardÄ±, eylemler devam ediyordu ve istekler kabul edilmemiÅŸti. Haberi düzeltmek için üç gün beklemeye, valinin açÄ±klamasÄ±nÄ± görmeye gerek yoktu.

Böylesi yankÄ± yaratan bir olayda doÄŸru gazetecilik tavrÄ± açÄ±klamalarÄ± beklemek deÄŸil, olay yerine gitmek ve ilgili bütün taraflarla temas etmektir. Öncelikle iÅŸçilerin iddialarÄ± gerçek mi deÄŸil mi ona bakÄ±lÄ±r. Ä°ddialar gerçekse haberler buna göre yazÄ±lÄ±r."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 11:02

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