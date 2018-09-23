Maldivler seÃ§imlerinde muhalefet zaferini ilan etti

Maldivler'deki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalefetin adayÄ± Ä°brahim Muhammed Salih, kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Maldivler'de yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seçiminde muhalefetin ortak adayÄ± Ä°brahim Muhammed Salih zaferini ilan etti.

Haber sitesi mihaaru.com, Salih'in resmi olmayan sonuçlara göre oylarÄ±n yüzde 58,3'ünü aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sitede sandÄ±klarÄ±n yüzde 92'sinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BBC'nin haberine göre de Salih, baÅŸkent Male'de destekçilerine hitap ederek, zaferini "mutluluk ve ümit anÄ±" olarak nitelendirdi ve iktidarÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l biçimde devredilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ulusal Seçim Komisyonu ise resmi olmayan sonuçlara iliÅŸkin henüz yorumda bulunmadÄ±.

Maldivler'de bugün düzenlenen 3. çok partili devlet baÅŸkanÄ± seçiminde Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin Abdül Gayyum'un karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefetin ortak adayÄ± milletvekili Ä°brahim Muhammed Salih yarÄ±ÅŸÄ±yordu.

Seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu ifade eden yetkililer, resmi olmayan ilk sonuçlarÄ±n akÅŸam saatlerinde belli olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefetin adayÄ± Salih'in seçim kampanya ofisine dün "yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetler" yürütüldüÄŸü gerekçesiyle polis tarafÄ±ndan baskÄ±n düzenlenmiÅŸ, baskÄ±nda 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Seçimlerin, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin Abdül Gayyum'a yönelik basÄ±nÄ± ve bireysel özgürlükleri baskÄ± altÄ±nda tutmak, baÄŸÄ±msÄ±z kurumlarÄ± kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayÄ± ülkede demokrasi için önemli bir sÄ±nav niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Seçim Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmed Åžerif, seçimlerin barÄ±ÅŸçÄ±l ortamda, özgür ve adil ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± için bütün önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

SÄ°YASÄ° KRÄ°Z

Maldivler'de Yüksek Mahkeme, ÅŸubat baÅŸÄ±nda hapisteki muhalif liderlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve yargÄ±lamalarÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. Mahkeme, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin Abdül Gayyum'un en yakÄ±n müttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesine destek verdiÄŸi için görevden alÄ±nan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmiÅŸti.

Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gasbÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal güvenliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sürerek, kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümetin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede halk sokaklara dökülmüÅŸtü. Hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ±, ülkede 15 günlük olaÄŸanüstü hal ilan etmiÅŸti.

OlaÄŸanüstü halin ardÄ±ndan Gayyum'un üvey kardeÅŸi Mamun Abdül Gayyum "hükümeti devirmeye teÅŸebbüs" suçlamasÄ±yla ÅŸubatÄ±n baÅŸÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, aynÄ± gün BaÅŸyargÄ±ç Abdullah Said ve YargÄ±ç Ali Hamid'i de gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra gözaltÄ±na alÄ±nan, aynÄ± zamanda eski devlet baÅŸkanÄ± olan Mamun Abdül Gayyum'un "Milletvekillerine rüÅŸvet vererek hükümeti devirmeye çalÄ±ÅŸmak, silahlÄ± kuvvetler içinde ihtilaf çÄ±karmak ve orduyu hükümete karÅŸÄ± isyana teÅŸvik etmekle" suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Navaz ayrÄ±ca, Gayyum ile aynÄ± gün gözaltÄ±na alÄ±nan Yüksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± BaÅŸyargÄ±ç Said ve mahkeme üyesi YargÄ±ç Hamid'in de rüÅŸvet almakla suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta görülen davada savcÄ±lar, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Mamun Abdül Gayyum, Said ve bir Yüksek Mahkeme yargÄ±cÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ± "teröre destekle" suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Gayyum ve 2 yargÄ±cÄ±n suçlu bulunmalarÄ± halinde 10 ila 15 yÄ±l hapis cezasÄ± alabileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin Abdül Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen olaÄŸanüstü hal ise 22 Mart'ta kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 23:46

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