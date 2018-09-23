Gazeteci TaÅŸkÄ±n: Cezaevinde temiz su yok, ciddi hastalÄ±k riskleri var

Tutuklu gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n, Sincan KadÄ±n KapalÄ± Cezaeviâ€™ndeki hak ihlallerini ve keyfi uygulamalarÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± mektupla duyurdu.

Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n, Sincan KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi’ndeki hak ihlalleri ve keyfi uygulamalarÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda, temiz su verilmediÄŸi için ciddi hastalÄ±k riskleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Haber kaynaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmeleri, yaptÄ±ÄŸÄ± haberler ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla 9 aydÄ±r tutuklu bulunan Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n, kaldÄ±ÄŸÄ± Sincan KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi’nde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± kimi hak ihlali ve uygulamalarÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektup aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aktardÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ihlallerine çözüm bulunmasÄ± yerine her gün yeni bir ihlalle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan TaÅŸkÄ±n, aylardÄ±r devam eden kirli su kullanÄ±mÄ± nedeniyle birçok ciddi hastalÄ±ÄŸa yakalanma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± söyledi.

‘HÜCRE TÄ°PÄ° RÄ°NGLER’

Hasta tutuklularÄ±n bir metrekarelik alanlara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ringlerle tedavi için hastaneye götürülmek istendiÄŸini belirten TaÅŸkÄ±n, “Bazen yol süresi bir saati geçiyor. AÄŸÄ±rlÄ±kta aÄŸÄ±r hastalar uzak hastanelere götürülüyor. AÄŸÄ±r hasta bir insan, bir saatten fazla böyle bir yerde kalamÄ±yor. Tedavilerini aksatmak istemeyenler baÅŸta hastaneye bu ringle gittiler; ancak daha fazla fenalaÅŸÄ±p hastalÄ±klarÄ± daha kötü bir aÅŸamaya geldi ve ÅŸu an artÄ±k gidemiyorlar. Beyin tümörü, zehirli guatr tedavisi, astÄ±m, kalp-damar hastalÄ±klarÄ±, son aÅŸamada kas-kemik eklem tedavileri gibi yaÅŸamÄ± zorlayan, sürekli gözlem, tetkik ve bakÄ±m gerektiren, tedavileri aksamamasÄ± gereken hastalÄ±klardÄ±r. Ancak ‘tek hücreli ring’ ile hasta nakli dayatÄ±lÄ±yor ve tüm bunlar aksatÄ±lÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla son aÅŸamada olan bir sorun kronik bir hastalÄ±ÄŸa dönüÅŸüyor, zaten aÄŸÄ±r olan bir hastalÄ±k daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Bu durum cezaevi yetkilileri ile görüÅŸüldüÄŸünde cezaevi dÄ±ÅŸ güvenliÄŸinin sorumluluÄŸunda olduÄŸu söyleniyor. DÄ±ÅŸ güvenlik ise yazÄ±lan ÅŸikayetlerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, sorumluluÄŸun cezaevinde olduÄŸunu söylüyor. Bu durumda tutsaklar muhatapsÄ±z bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor. Son duyumlara göre tüm cezaevi için sadece bu tip ‘tek hücreli ringlerin’ üretileceÄŸi söyleniyor. ‘Konforlu, klimalÄ±’ gibi asÄ±lsÄ±z iddialar ise kÄ±lÄ±f uydurmadÄ±r. Böyle keyfi, insan canÄ±nÄ± tehlikeye atmaya kimsenin hakkÄ± yoktur” ifadelerini kullandÄ±.

‘DÄ°SÄ°PLÄ°N SORUÅžTURMALARI KEYFÄ° YAPILIYOR’

Disiplin soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n da keyfi bir boyut aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumdan dolayÄ± kimi tutuklularÄ±n infazÄ±nÄ±n yakÄ±larak tahliyelerinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden TaÅŸkÄ±n, “Tutuklu ve hükümlere kiÅŸisel yaklaÅŸan memurlarÄ±n söylemleri-tehditleri paralelinde disiplin soruÅŸturmalarÄ± açÄ±lÄ±yor. Disiplin cezalarÄ± veriliyor. KasÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±lan, tahrik eden bir duruÅŸ ile bazen bir ÅŸahsa kafayÄ± takÄ±yor. ÖrneÄŸin birine yersiz, haksÄ±z yere 4-5 defa üst üste disiplin cezasÄ± verildi. Yine hasta olup bir metrekarelik hücre tipi ring ile hastaneye gideceklere üst aramasÄ± yapan personelin, üst aramasÄ±nÄ± onur kÄ±rÄ±cÄ± düzeyde tacize çevirmesine itiraz edenlere ‘hakkÄ±nda istediÄŸini yaparÄ±m, sen mahkumsun hiçbir ÅŸey yapamazsÄ±n’ denilerek, yine vekaleti olan avukatÄ±na ailenin telefonunu vermesi üzerine hiç uyarÄ± yapÄ±lmadan ve daha bunun gibi pek çok altÄ± boÅŸ ve vicdandan uzak tutumlarla disiplin cezalarÄ±, hücre cezalarÄ± verilmektedir. Halbuki bu disiplin soruÅŸturmalarÄ± için gereklilikler uygulansa soruÅŸturma boÅŸa düÅŸecek. Bu durum adaletsizliÄŸi bir kez daha ortaya koyuyor. Ve hatta infaz yakarak 3-4 yÄ±l daha fazladan cezaevinde yatmasÄ± saÄŸlanÄ±yor. Kimi tutsaklar bu keyfi cezalar yüzünde infazÄ± yandÄ±, yanmak üzere olanlar var. Burada bir arkadaÅŸÄ±n infazÄ± yandÄ± ama cezaevi bunu neye göre, hangi konuya göre yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±yor. Hiçbir dayanaÄŸÄ± olmayan bu karar yüzünden 10 ay sonra tahliye olmasÄ± gerekirken, tutukluluÄŸu beÅŸ yÄ±l daha uzadÄ±” diyerek, yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±.

‘TUTUKLULARA GEREKEN BESÄ°NLER VERÄ°LMÄ°YOR’

HastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± yiyeceklerine dikkat etmesi gereken hasta tutuklularÄ±n almasÄ± gereken besinlerin kendilerine verilmediÄŸini söyleyen TaÅŸkÄ±n, buna iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “AÄŸÄ±r hastalÄ±k durumlarÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken gÄ±dalar var; mide-baÄŸÄ±rsak sorunlarÄ±, kemik erimesi, diyabet, kalp-damar hastalÄ±klarÄ±, kolesterol, tansiyon, hipertiroid- hipotiroid, zehirli guatr, kanser risk taÅŸÄ±yan durumlar ve çocuklar için vitamin mineral desteÄŸi gibi. TeÅŸhisi koyan doktorlarÄ±n gerekli gÄ±da önerisini resmi belgeler ile yapÄ±yor. Cezaevinin bu konuda yeterli imkanlarÄ± var. Ancak bu hasta tutsaklara gerekli besinler verilmiyor. Diyabet hastasÄ±na pirinç, patates veriliyor. Ülser hastasÄ±na yaÄŸlÄ±, salçalÄ± hatta baharatlÄ± yemekler, kolesterolü olana et bile deÄŸil yaÄŸ bezeleri veriliyor. Bu hatalar insanlarÄ± komalÄ±k edecek yanlÄ±ÅŸlÄ±klardÄ±r. Her gÄ±dayÄ± tüketemeyen hasta tutsaklar bu ÅŸekilde günlerce aç kalÄ±yor.”

MUSLUKTAN AKAN KÄ°RLÄ° SU YAÅžAMI TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Daha önce de aynÄ± cezaevinde su kotasÄ± getirildiÄŸini bunu gündeme getirdiklerini ancak halen çözüm bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TaÅŸkÄ±n, halen musluklardan kirli sularÄ±n aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun da ciddi riskler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TaÅŸkÄ±n, ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: “Su sorunu aylardÄ±r devam ediyor. Birçok tutuklu bununla baÄŸlantÄ±lÄ± sorunlar yaÅŸÄ±yor. Öyle ki herkesin cilt kanseri olmasÄ± için çok uygun bir zemin oluÅŸtu. Kirden kapkara bazen kÄ±rmÄ±zÄ±, bazen yaÄŸlÄ± ve kireçli su ile yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± idame ettirmek zorunda kalÄ±yoruz. Temizlik ihtiyaçlarÄ±nÄ± cezaevi karÅŸÄ±lamak durumundadÄ±r. Ancak bu önemli sorunun karÅŸÄ±lanmamasÄ± bizlerin üzerinde derin sorunlar yaratacaktÄ±r. Temiz ve yeterli suya ulaÅŸamÄ±yoruz. Temizlik ve bakÄ±m ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yoruz. Tüm bu sorunlar salgÄ±n hastalÄ±klara zemin sunuyor. Bu sorunun çözülmemesi ciddi hastalÄ±klarÄ± beraberinde getirecektir. KaldÄ± ki bir süre tifo ve uyuz salgÄ±nlarÄ± da yaÅŸandÄ±. Åžu anda da vücutlarÄ±mÄ±zda yaralar oluÅŸmakta ve bu yaralarda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. Vücutta kaÅŸÄ±nma, kadÄ±n hastalÄ±klarÄ±, gözlerde kanlanma ve kaÅŸÄ±nma, kulak enfeksiyonu, mide-baÄŸÄ±rsak ve idrar yolu enfeksiyonlarÄ±, kaÅŸ ve saçlarda dökülme gibi pek çok hastalÄ±k yaÅŸanÄ±yor. BurasÄ± kapasitesi geniÅŸ bir cezaevi. Bu sorunlar tutuklu-hükümlüleri olduÄŸu kadar idari personeli de tehdit ediyor. SalgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n kendini tekrar etmesi olumlu bir gidiÅŸat deÄŸil, oluÅŸacak ciddi yaygÄ±n hastalÄ±klarÄ±n habercisidir. Böylesi bir sorumluluk bir cezaevi idaresi için taÅŸÄ±namayacak bir sorundur.”

TaÅŸkÄ±n, mektubunun sonunda söz konusu ihlaller ve keyfi uygulamalara karÅŸÄ± kamuoyuna duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ankara/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:24

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