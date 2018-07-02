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6 aydÄ±r tutuklu bulanan Mezopotamya AjansÄ± MuhabiriÂ Seda TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n ikinci duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TaÅŸkÄ±n'Ä±n tutuklu halinin devamÄ±na karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.
FotoÄŸraf: Seda TaÅŸkÄ±n Facebook hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r
Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n tahliye edilmedi
02 Temmuz 2018 12:44
Tutuklu Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n MuÅŸ'ta gÃ¶rÃ¼len ikinci duruÅŸmasÄ±nda da tahliye edilmedi.
6 aydÄ±r tutuklu bulanan Mezopotamya AjansÄ± MuhabiriÂ Seda TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n ikinci duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TaÅŸkÄ±n'Ä±n tutuklu halinin devamÄ±na karar veren mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.
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Tutuklu Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n ikinci duruÅŸmasÄ± MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
TaÅŸkÄ±n'Ä±n tutuklu halinin devamÄ±na karar veren mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 12 EylÃ¼l'de gÃ¶rÃ¼lmesine karar verdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:47
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