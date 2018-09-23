‘AKP’nin istemediği teklif görüşülmeyecek’

Çağrı SARI

AKP’nin yeni hükümet sistemine uyum diyerek hazırladığı yeni Meclis İç Tüzüğü, Cumhurbaşkanlığında bekliyor. Henüz siyasi partilere sunulmamış olan taslak, 24 Haziran seçimlerinin ardından yetkileri budanmış Meclisi daha da etkisizleştirmeye dönük maddeler içerdiği gerekçesi ile eleştiriliyor. Taslak tüzük eğer kabul edilirse, Meclis Cumhurbaşkanına haber vermeden adım atamayacak. Taslağa ilişkin konuştuğumuz CHP’li Özgür Özel, AKP Genel Başkanı olan cumhurbaşkanının diğer grupların tekliflerini denetleyeceğine dikkat çekerek, AKP’nin istemediği tekliflerin görüşülmeyeceğini söyledi. Özel, iktidarın tartışma olmadan yasama yapma anlayışında olduğunu ve bu taslak kabul edildiği takdirde, Meclisin daha da işlevsizleşeceğini söyledi.

PARLAMENTO DAHA DA GERİ PLANDA

AKP’nin hazırladığı taslak hâlâ Cumhurbaşkanlığında bekliyor. Taslağın eylül ayının ikinci haftası siyasi partilere sunulması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın masasında bekleyen taslakla ilgili büyük bir değişiklik yapması beklenmiyor. MHP’nin de taslağı aynen onaylayacağı konuşuluyor. CHP taslağa ‘Meclisi daha da işlevsizleştireceği gerekçesi ile itiraz ediyor ve alternatif bir taslak hazırlıyor. Nasıl bir taslak metin üzerinde görüşlerini sorduğumuz CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Parlamento hukukuna ciddi anlamda katkı sağlayacak, parlamenterlerin yaşadığı sorunları çözecek, söz hakkını kısıtlamayacak ve parlamentoya milletin sorunlarının görüşülebileceği, toplumsal etkileşimi artıracak bir boyut kazandıracak bir metin hazırlıyoruz” dedi. Siyasi partiler arasında Uzlaşma Komisyonu kurulmasını isteyen Özel, basından takip edebildikleri taslağın parlamentonun işlevini azaltacağı, siyaseti geriletip, idareyi güçlendirecek bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

İÇ TÜZÜK İÇİN UZLAŞMA KOMİSYONU KURULSUN

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri, derhal Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanlığı 10 gün içinde mütalaasını Başkanlığa bildirir” maddesine atıf yapan Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi grubu dışındaki diğer grupların tekliflerinin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanınca denetlenmesi, toplumsal talep içeren ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin istemediği tekliflerin Mecliste görüşülmesinin önünün kesilmesi demektir. Aslında 16 Nisan ve sonrasında itiraz ettiğimiz gibi bir tek adam rejimine geçtiğini itiraf etmeleri demektir” ifadelerini kullandı.

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde temsil edildiği, bütün kuvvetlerin Erdoğan’a bağlandığı bir rejim değişikliğinin itirafı anlamına geldiğini söyleyen Özgür Özel, “Uzlaşma kültürüne uygun bir biçimde, tüm siyasi partilerin daha önce de örneği görüldüğü gibi eşit temsille katılacağı bir uzlaşma komisyonunda tüm maddelerin elden geçirilmesi ve demokratikleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

MUHALEFETİ DİNLEMEDEN İÇ TÜZÜK DEĞİŞTİRİLEMEZ

Kendilerinin de alternatif bir iç tüzük taslağına ilişkin çalışmaları olduğunu ifade eden Özel, “Parlamento hukukuna ciddi anlamda katkı sağlayacak, parlamenterlerin yaşadığı sorunları çözecek, söz hakkını kısıtlamayacak ve parlamentoya milletin sorunlarının görüşülebileceği, toplumsal etkileşimi artıracak bir boyut kazandıracak bir metin hazırlıyoruz” dedi.

İç tüzük için uzlaşma komisyonu kurulmasını öneren Özgür Özel, “Dünyanın birçok parlamentosunda, iç tüzük değişikliği teklifini muhalefet partileri sunabilir, bu o parlamentonun özgürlükçü, sözü kısıtlamayan, denetim olanaklarını geliştiren bir anlayışa sahip olduğunu kanıtladığı gibi, o parlamentonun gururu olur. Bu nedenle muhalefet partilerinin sözünü dinlemeden bir iç tüzük değişikliğine gitmeleri doğru olmayacaktır” dedi.

TASLAKTA NELER VAR?

♦ İç tüzük taslağına göre TBMM’ye sunulan kanun teklifleri derhal Cumhurbaşkanlığına gönderilecek, Cumhurbaşkanlığı ise 10 gün içinde mütalaasını TBMM’ye iletecek.

♦ Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile her yasama yılında üç birleşimden fazla olmamak üzere birleşimin başında 2 saat serbest tartışma görüşmesi yapılabilir. Bu görüşmede isteyen milletvekillerine yerlerinden ikişer dakika istem sıralarına göre söz verilir.

♦ Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde 15 milletvekiline ikişer dakikayı geçmemek üzere, yerlerinden gündem dışı söz verilebilir. Bu sözler siyasi parti gruplarına güçleri oranında dağıtılır. Yürütme, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi yerine getirir. Yürütmenin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir.