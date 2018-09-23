Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesinde DİTİB mercek altında

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’da en büyük İslami örgütü olarak bilinen Diyanet İşleri Başkanlığına uzantısı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki hafta ikinci kez açılışı yapılmadan önce istihbarat örgütü tarafından mercek altına alındı. Süddeutscher Zeitung, NDR ve WDR tarafından ortaklaşa verilen habere göre, Federal Anayasayı Koruma Örgütü (BfV), DİTİB’i takip edip etmeme konusunda inceleme başlattı. Söz konusu yayın organlarının haberde, istihbarat örgütü tarafından eyalet örgütlerine gönderilen “Gizli” ibareli yazıda, örgütün izlenip izlenmeye değer taşıyıp taşımadığı konusunda bilgi talep edildi. Ekim ayına kadar gelecek bilgiler çerçevesinde, istihbarat örgütü içinde DİTİB’in izlenip izlenmemesi konusunda tartışmanın açılması bekleniyor. İstihbarat örgütünün izlemeden yana olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye hükümetinin kontrolünde olduğu için sık sık tartışma konusu olan DİTİB’e Federal Aile Bakanlığı tarafından “entegrasyonu teşvik” adı altında proje kapsamında yapılan yardımlar bir süre önce kesilmişti. Buna rağmen, bir çok eyalet ise DİTİB ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde İslam din dersi verme yetkisi vermişti.

Alman yasalarına göre kurulmuş DİTİB’in hükümet kontrolündeki bir örgüt olduğu en çok 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Alman kamuoyunda tartışılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen bir genelge çerçevesinde, Almanya’da görev yapan imamlardan muhalifler hakkında bilgi göndermeleri istenmişti. Bunun üzerine pek çok imamın raporlar hazırlayarak merkeze ilettiği ortaya çıkmıştı. Bunu yapan 19 imam hakkında soruşturma başlatan eyalet savcılıkları bazı evlere ve işyerlerine baskınlar düzenlemişti. Operasyonlarda tutuklanmamanın olmaması için Diyanet işleri Başkanlığı erken davranarak imamları Türkiye’ye çağırmıştı.

Keza, bu yılın başında DİTİB’in Herford ve Duisburg camilerinde çocuklara asker elbiselerinin giydirilerek şehitlik mizanseni yapılması da Alman basını tarafından eleştirilmişti.

İKİNCİ AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Alman kamuoyunda uzun süredir tartışmalı olan DİTİB’in merkezi Köln’ün Ehrenfeld kentinde bulunuyor. Avrupa’nın en büyük camisini buraya yapan DİTİB, açılışını ise geçen yıl ibadete açılmıştı. İlk vaazı DİTİB Başkanı Prof. Nevzat Aşıkoğlu vermişti. Bir yıldır faaliyette olan ve ikinci bir açılış yapılması planlanmadığı halde, Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında vatandaşlara konuşma isteğine Almanya tarafından onay verilmeyince bu kez caminin ikinci kez açılmasıyla, bunun giderilmesi formülüne başvuruldu. 1200 kişinin bir anda ibadet yapabildiği salonda Erdoğan’ın cemaate konuşma yapıp yapmayacağı ile belirsiz.

Bu şekilde ikinci bir açılışa sıcak bakmayan Almanya ise resmi olarak caminin açılışına katılmayacak. Eyalet Başbakanı Armin Laschet yaptığı açıklamada, resmi karşılama töreni çerçevesinde görevlerini yapacağını, ancak camiye Erdoğan’la birlikte gitmeyeceğini açıkladı. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henritte Raker’in ise ziyarete katılması bekleniyor.

AKP’NİN UZANTISI UID DE İZLENİYOR

Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen eski adı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) olan Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Almanya’daki faaliyetlerinin izlendiğini açıklamıştı. BfV Eski Başkanı Hans Georg Maassen, 2017 yılı raporunun açıklandığı basın toplantısında, “UETD’yi milliyetçi bir grup” olarak tanımladıklarını söyleyerek, “UETD’yi özgürlükçü, demokratik ilkelerin oluşturduğu anayasal düzen ile uyumlu olmayan bir grup olarak değerlendiriyoruz” demişti. Ardından da UETD’yi izlediklerini ifade etmişti. BfV’nin 2017 raporunda ise UETD’nin kuruluş statüsünde, herhangi bir siyasi amaç gütmeyen sivil toplum kuruluşu görüntüsü verdiği, ancak gerçekte ise AKP’nin lobi kuruluşu gibi hareket ettiği belirtilmişti.

Daha önce Kuzey Ren Vestfalya istihbarat örgütü UETD ile Almanyalı Osmanlılar adlı gurup arasında bağlantı olduğunu açıklamıştı. Grup, yaz aylarında İçişleri Bakanlığı tarafından şiddet olaylarına karıştığı için yasaklanmıştı.