Hambach OrmanÄ±â€™nda kÃ¶mÃ¼r uÄŸruna savaÅŸ

Almanyaâ€™da Hambach OrmanÄ±â€™ndaki aÄŸaÃ§ katliamÄ±na karÅŸÄ± direnenlere dÃ¶nÃ¼k polis mÃ¼dahalesi; devlet-tekel iÅŸbirliÄŸinin gÃ¶stergesi.

Lorenz Gösta Beutin

Junge Welt

Helikopterler baÅŸlarÄ±nda kasklarÄ± yüzlerce polis, daÄŸcÄ± giysileri içinde özel müdahale birimleri, ormanda yapÄ±lan uyarÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±. Devletin ormana saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± haber programlarÄ±nda izleyenlerin edindiÄŸi izlenim hayati bir meseleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸu! Yoksa devlet bunca çabayÄ± niye harcasÄ±n? Avrupa’nÄ±n en eski ormanlarÄ±ndan Hambacher OrmanÄ±’nÄ± aÄŸaçlarÄ± kesip kömür çÄ±karmak isteyen enerji tekeli RWE’ye karÅŸÄ± korumaya çalÄ±ÅŸan aktivistlerin mücadelesi David’in Goliath’a karÅŸÄ± mücadelesi kadar eÅŸitsiz. Devletle tekellerin iÅŸ birliÄŸini göstermesi açÄ±sÄ±ndan ise öÄŸretici.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin çevre koruyucularÄ±na karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ RWE tekeline destek vermek kadar seçmenleri ezip geçtiÄŸini de gösteriyor. HalkÄ±n ezici çoÄŸunluÄŸu ormanlÄ±k alanÄ±n enerji tekelinin kâr hÄ±rsÄ± nedeniyle yok edilmesine karÅŸÄ± çünkü. Orman, medyaya yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, ‘Vietnam tünelleri açan’, ‘Silah depolarÄ± kuran çevre teröristleri tarafÄ±ndan korunmuyor’, tozdan, gürültüden, doÄŸduÄŸu yerin tekele peÅŸkeÅŸ çekilmesinden rahatsÄ±z olan vatandaÅŸlar da ormana sahip çÄ±kÄ±yor.

Buna ilaveten, sayÄ±larÄ± giderek artan insan sadece kendi bölgelerinin, ülkelerinin deÄŸil tüm dünyanÄ±n tehlikede olduÄŸunu fark ediyor. Uzun yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak yazÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± kuraklÄ±k, ürünlerin telef olmasÄ±, iklim nedeniyle ülkelerinden göç edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n milyonlara eriÅŸmesi doÄŸanÄ±n intikam aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlanÄ±yor. RefahÄ±mÄ±z için yaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yer altÄ± kaynaklarÄ±nÄ± talan ettiÄŸimiz doÄŸa intikamÄ±nÄ± böyle alÄ±yor iÅŸte!

ÇoÄŸunluk sonbahar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na emin. BangladeÅŸ, Mali ve baÅŸka birçok yerdeki su baskÄ±nlarÄ±, tornadolar neden Almanya’ya da eriÅŸmesin ki? BatÄ±’nÄ±n suçu sadece iklimi allak bullak eden çevre tahribatÄ± deÄŸil. Dünya çapÄ±nda ekoloji alanÄ±ndaki adaletsizlik daha da büyük bir suç. BatÄ±lÄ± ülkelerin refahÄ± için geri kalmÄ±ÅŸ veya geliÅŸmekte olan ülkelerin doÄŸasÄ±nÄ±n talan edilmesi çevre koruyucularÄ±nÄ±n, ‘Ä°klim deÄŸiÅŸmezse sistem deÄŸiÅŸmez’ sloganÄ±yla dile getirdikleri bir konu. Köln yakÄ±nlarÄ±nda Kerpen’deki Hambacher OrmanÄ±’nda mücadele edenler sadece Kerpen, sadece Almanya için deÄŸil tüm dünya için çaba harcÄ±yorlar. David’in Goliath’a karÅŸÄ± mücadelesi on binleri deÄŸil ama binleri sokaÄŸa döktü. Ä°ktidar sahipleri korkmaya baÅŸladÄ±. Kömür için ormanÄ±n yok edilmesine karÅŸÄ± direniÅŸin finali baÅŸladÄ±.

Çeviren: Semra Çelik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 14:00

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