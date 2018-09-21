Genel Ä°ÅŸ Ä°ZENERJÄ° Åžubesi: Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶dememek iÃ§in mÃ¼cadeleye

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir Ä°ZENERJÄ° ÅŸube yÃ¶neticileri, 3 Ekim'de yapacaklarÄ± iÅŸ bÄ±rakma Ã¶ncesi iÅŸyerlerini tek tek gezerek mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

3 Ekim'deki iÅŸ bÄ±rakma eylemi öncesi iÅŸyerlerini gezen Genel-Ä°ÅŸ Ä°ZENERJÄ° ÅŸube yöneticileri, krizin faturasÄ±nÄ± ödememek ve yaklaÅŸan TÄ°S'in iyi bir ÅŸekilde sonuçlanmasÄ± için iÅŸçileri mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yor.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine ait Ä°ZENERJÄ°'de örgütlü olan DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 Nolu Åžube, iÅŸyeri toplantÄ±larÄ±na devam ediyor. ToplantÄ±larÄ±n ana gündemi 3 Ekim'de diÄŸer ÅŸubelerle birlikte yapÄ±lacak ve ekonomideki kötü gidiÅŸattan kaynaklÄ± kayÄ±plarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n talep edileceÄŸi yarÄ±m günlük iÅŸ bÄ±rakma ve yakÄ±n zamanda baÅŸlayacak olan yeni dönem toplu iÅŸ sözleÅŸme görüÅŸmeleri.

BüyükÅŸehir Belediyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleÅŸen toplantÄ±da konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Arif YÄ±ldÄ±z, hükümetin ekonomik krizi bahane ederek belediye bütçelerini kontrolü altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve bu durumun belediyelerin iÅŸçi maaÅŸlarÄ±nÄ± zorlanarak ödeyeceÄŸi bir noktaya getireceÄŸini ifade etti. YÄ±ldÄ±z "Bu ekonomik krizi yaratan 'yüzde bir', krizi yaratan biz deÄŸiliz ama bunun faturasÄ±nÄ± bizlere kesmek istiyorlar. Biz emek örgütü olarak yaratmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir krizin faturasÄ±nÄ± ödemek istemiyoruz. Bununla ilgili diÄŸer ÅŸubelerle birlikte 3 Ekim'de Ä°zmir'de iÅŸ bÄ±rakarak hem iktidara hem de yakÄ±n zamanda baÅŸlayacak toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden dolayÄ± BüyükÅŸehir Belediyesine hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesi gerektiÄŸinin mesajÄ±nÄ± vereceÄŸiz. Seçimlerden sonra maaÅŸlarÄ±mÄ±zda zaten 450-500 liralÄ±k bir erime oldu" dedi.

'BÜYÜKÅžEHÄ°R FAZLA MESAÄ°LERÄ°MÄ°ZE GÖZ DÄ°KTÄ°'

BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KocaoÄŸlu'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± tasarruf genelgesine de deÄŸinen YÄ±ldÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi: Dediler ki 'ülkede ekonomik kriz var, tasarrufa gideceÄŸiz'. Mesailerimizi kesmeye ya da hafta içi tatillerle deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar, karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k. Belediyede o kadar tasarruf edilecek birim varken iÅŸçilerin ayÄ±n sonunu getirebilmek için fazladan çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesailerine göz diktiler. Önümüzdeki TÄ°S'te ekonomik krizi bahane ederek düÅŸük zam dayatmasÄ± yapacak anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±z. Biz yine Ä°zmir'deki en iyi sözleÅŸmeyi yapmak için gereken mücadeleyi vereceÄŸiz. Yeter ki birliÄŸimizi beraberliÄŸimizi bozmayalÄ±m. YarÄ±n eylem zamanlarÄ±nda yukarÄ±dan baskÄ±lar gelecektir ama bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n firesiz bir ÅŸekilde sendikal örgütlülüÄŸün etrafÄ±nda birleÅŸmesi gerekiyor.

Arif YÄ±ldÄ±z, TÄ°S taslaÄŸÄ±nÄ± birlikte hazÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± ve birlikte de son noktayÄ± koyacaklarÄ±nÄ± da belirtti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:21

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