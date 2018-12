Arçelik'te Türk Metal, önlem isteyen işçiye fazla mesaiyi gösteriyor

Serdar ATAÇ

Ankara

Ankara’da bulunan Arçelik fabrikasında çalışan işçiler zamlar nedeniyle geçim sıkıntısıyla boğuşurken, sözleşmeli çalışan işçiler de işten çıkarılma endişesi yaşıyor. Fabrikada örgütlü Türk Metal Sendikasının işçilerin çıkarılmasına karşı açıkladığı önlem ise tepki çekti. Sendika yöneticileri işçilere “İşinize sahip çıkın. Mesaiye kalmazlık yapmayın” dedi.

Ekonomideki gidişat nedeniyle çeşitli işyerleri kapanırken, bazı fabrikalarda da işten çıkarmalar söz konusu. İşçiler bir yandan peşi sıra gelen zamlarla daha da derinleşen geçim sıkıntısına karşı mücadele ederken, diğer yandan işten çıkarılma endişesiyle yatıp kalkıyor. Sendikaların birçoğu ise sessiz ya da durumu “kazasız-belasız” atlatma peşinde! Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık makinesi üreten Arçelik fabrikasında yaşananlar gelinen noktayı gözler önüne serdi. Fabrikada işçilerle bir araya gelen Türk Metal Sendikası şube yöneticileri, bir dahaki ay siparişlerin düşmesi durumunda sözleşmeli işçilerin işten çıkarılabileceği söyledi. Ankara’da iki fabrikanın (Man ve Arçelik) çalıştığını, diğerlerinde durumun kötü olduğunu anlatan Türk Metal yöneticileri, işten atılmamaları için işçilere, “İşinize sahip çıkın. Mesaiye kalmazlık yapmayın” dedi.

Gazetemize konuşan işçiler, her şeye gelen zamlar nedeniyle zaten mesainin yolunu gözler hale geldiklerini anlatıyorlar. Türk Traktör’den bile işçi çıkarıldığını aktaran işçiler “Biz üretiyoruz ama ilk işten çıkarılan da biz oluyoruz. Umarız daha da kötüye gitmez” diyor. Okulların açılmasıyla artan giderlerden, yaz boyunca sebzelerin bile ucuz olmamasından şikayetçi olan işçiler, “Nasıl düzelecek bu işler” diye soruyor.

2 çocuğunu okula göndermek için ilk elden harcadıkları paranın 600 lirayı bulduğunu anlatan bir işçi, nasıl bu duruma gelindiğini anlayamadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Hani seçilirse, seçimlerden hemen sonra her şey düzelecekti?” diye soran işçi, “Her şeye en az yüzde 30 zam geldi. Zam alalı daha bir yıl olmadı ama eridi, en başa döndük şimdi” dedi.

Çocuğu olmadığını belirten genç bir işçi de “Her şey çok pahalı, ekonomi berbat... Sürekli çevre fabrikalarda işten çıkarılanların haberini alıyoruz. Allah’a şükür bizim işlerimiz iyi ama sürekli işten atılma endişesi yaşıyoruz. Sendikacılar, amirler ‘Bak iş yok, çalışmazsan kötü olur’ lafları ediyorlar. İşyerinde 450’ye yakın sözleşmeli işçi var. Önümüzdeki ay siparişler düşünce onların çıkacağını söylüyorlar. Yazık değil mi nasıl iş bulacaklar?” diyor.

Kimi işçiler zamlara karşı alternatifler çözümler arıyor. “İnanır mısınız domates alamadık bu ay. Arkadaşın Ayaş’ta bahçesi var, gittik topladık da kışa hazırlık yaptık” diyen bir işçi, iki çocuğundan yeni okula başlayan için yaklaşık 400 liraya yakın harcama yaptığını anlatıyor. Bu ay banka kartında eksiye düştüğünü, kredi kartlarının dolduğunu belirten işçi, bu kadar pahalı bir dönem görmediğini söylüyor.

Uzun yıllardır bu fabrikada çalışan bir işçi ise iktidara tepkili: “Ben de AKP’ye oy verenlerdenim. Başta dolar yükselince ‘Sabredelim, düzelecek. Kimsenin elinde sihirli değnek yok sonuçta. Bekleyelim görelim’ dedim, ama baktım öyle gözükmüyor. Her şey daha da kötü oluyor. Okullar açıldı, her şey ateş pahası oldu. Dışarıdan et bile alamıyoruz. Allah’tan Kurban Bayramı oldu da buzlukta et var. Yoksa hepimiz şarbondan öleceğiz.”

Bir başka Arçelik işçisi de, ramazanda suyun metreküpünün 2.5 TL civarında olduğunu ama bir anda bütün faturalara zam geldiğini söyledi. Ekonominin kötüye gitmesinin nedeni olarak Amerika’nın gösterilmesine ise “Suyu da hortumla Amerika’dan mı alıyoruz?” diye yanıt veriyor.