Bir asÄ±r sonra; yine kurtlu yemek yine tahtakurusu

ErcÃ¼ment Akdeniz, 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± protestosu Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Potemkin'i yazdÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

Rusya’da 20. yüzyÄ±lÄ±n hemen baÅŸlarÄ±, 1905 günleri...

Çar’Ä±n en görkemli savaÅŸ gemilerinden biriydi Potemkin. Üstelik mürettebatÄ± -çar ordusu her ne kadar bozguna uÄŸramÄ±ÅŸ da olsa- Japon-Rus SavaÅŸÄ±’ndan namlÄ±ydÄ±.

ZÄ±rhlÄ± gemi Karadeniz donanmasÄ±na aitti. Ne var ki Odessa LimanÄ±na yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda gemide isyan patlak vermiÅŸti. Gemideki erlerin ve denizcilerin (iÅŸçilerin) isyanÄ± güvertede asÄ±lÄ± duran kokmuÅŸ etlereydi. Üzerinde kurtçuklar gezindiÄŸi halde, çarÄ±n subaylarÄ± ve gemi doktoru etlere “yenebilir” raporu vermiÅŸti.

Bütün itirazlara raÄŸmen kokmuÅŸ, kurtlanmÄ±ÅŸ etlerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kazanlarda çorbalar piÅŸirilmiÅŸ, çorba içmeyi reddedenler ise derdest edilmiÅŸti. Ve üzerlerine katranlÄ± dev bir muÅŸamba atÄ±lan “isyancÄ±lar”, vakit geçirmeksizin infaz mangasÄ±nÄ±n önüne sürülmüÅŸlerdi.

Einsenstein’in eÅŸsiz filmi “Potemkin ZÄ±rhlÄ±sÄ±”nÄ± izleyenler hatÄ±rlayacaklardÄ±r: Askerin askeri, kardeÅŸin kardeÅŸi vurmak üzere olduÄŸu bu gerilim anÄ±nda, Denizci Vakulinchuk’un sözleri birden havayÄ± tersine çevirmiÅŸti. KokmuÅŸ ete isyan edenlere kurÅŸun sÄ±kmayÄ± reddeden askerlerin bir bölümünün de isyana katÄ±lmasÄ±yla gemideki yönetim el deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

Ama Odessa LimanÄ±nda, Potemkin zÄ±rhlÄ±sÄ±nÄ± bekleyen sivil halk o kadar ÅŸanslÄ± deÄŸildi... Yoksulluktan, açlÄ±ktan, bit ve tahtakurusundan, envai çeÅŸit hastalÄ±ktan ve çarÄ±n otokratik baskÄ±sÄ±ndan bunalmÄ±ÅŸ halk, Potemkin isyanÄ±nÄ± duyunca akÄ±n akÄ±n limana koÅŸmuÅŸtu. Potemkin sadece bir Potemkin deÄŸildi artÄ±k: O, “kokmuÅŸ ete”, çürümüÅŸ sömürü düzenine “yeter” demenin de adÄ±ydÄ±. Fakat halkÄ±n duyduÄŸu bu heyecanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaylÄ±m ateÅŸine tutulmak ve acÄ±masÄ±zca kÄ±lÄ±çtan geçirilmek olmuÅŸtu.

Ama nihayetinde...

DÄ±ÅŸarÄ±da sürekli savaÅŸ peÅŸinde koÅŸan, içeride ise halka karÅŸÄ± sürekli baskÄ± uygulayan ÇarlÄ±k rejimi 1917’ye kadar ayakta kalabilmiÅŸti...

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‘BARAKALAR TAHTAKURULARINDAN TEMÄ°ZLENSÄ°N’

Ve Türkiye’de 21. yüzyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±, 2018 günleri...

AdÄ±nÄ±, dünyanÄ±n en büyük havaalanlarÄ±ndan biri olarak yazdÄ±rmaya hazÄ±rlanan Ä°stanbul 3. havaalanÄ± inÅŸaatÄ±nda hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma.

40 bin iÅŸçi diÅŸi, tÄ±rnaÄŸÄ± ile havalimanÄ±nÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ gününe yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. TÄ±pkÄ± MÄ±sÄ±r piramitlerinde olduÄŸu gibi; tarihin görmüÅŸ olduÄŸu tüm devasa yapÄ±lar, onlarÄ±n görünmeyen emeÄŸi üstünde yükseliyor.

Ve 3. havalimanÄ±nda, yaÄŸmurlu bir sabah...

Yüzlerce iÅŸçi toplaÅŸmÄ±ÅŸ servislere binmeyi reddediyor.

Sebep pek tanÄ±dÄ±k: “Servisler yeterli deÄŸil, günlerdir yaÄŸmur altÄ±nda servis bekliyoruz” diyor iÅŸçiler. “Barakalar tahtakurularÄ±ndan temizlensin”, “Yemekler düzelsin” diyorlar. Ücretleri tam yatsÄ±n istiyorlar haklÄ± olarak. En çok da havaalanÄ±nda gerçekleÅŸen iÅŸ cinayetlerine öfkeliler. Zira bugüne kadar onlarca iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken canÄ±ndan oldu. Ama kimse tam rakamÄ± bilmiyor. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi (Ä°SÄ°G) “37 ölüm tespit ettik” diyebiliyor.

Ama gel gör ki; iÅŸçilere bu çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± reva gören patronlar, kapitalist firmalar hakkÄ±nda en küçük bir soruÅŸturma yok. HavaalanÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetleri ise yargÄ±nÄ±n konusu bile deÄŸil.

Heyhat!

Ä°ÅŸçiler itiraz edip ses yükseltince gazlÄ±, coplu müdahale geliyor. Åžaka deÄŸil; 600’e yakÄ±n iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor. KoÄŸuÅŸlar basÄ±lÄ±yor sonra. Ä°ÅŸçiler farklÄ± karakollara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Ve sonra bildiÄŸimiz akÄ±bet; 24 iÅŸçi tutuklanÄ±yor, 15’i denetimli serbestlik uygulamasÄ± ile bÄ±rakÄ±lÄ±yor...

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ESTÄ°RÄ°LEN ÅžÄ°DDET, BÜTÜN Ä°ÅžÇÄ° SINIFINADIR

Peki...

Sanki aradan bir asÄ±r geçmemiÅŸ gibi...

Nedir iÅŸçilerin taleplerini benzer kÄ±lan? Nedir iÅŸçilere yine yaÅŸatÄ±lan baskÄ±, gözdaÄŸÄ± ve zulüm?

Çünkü deyim yerinde ise; 3. havaalanÄ± sadece 3. bir havalimanÄ± deÄŸildir artÄ±k. O, tÄ±pkÄ± öncesinde HalkalÄ±’da olduÄŸu gibi; yemek tabaklarÄ±ndan kurtlu et çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için iÅŸ bÄ±rakan, sokaÄŸa dökülen yüzlerce inÅŸaat iÅŸçisinin sesidir. O, sendikasÄ±z, kuralsÄ±z ve iÅŸ cinayetleri ile burun buruna çalÄ±ÅŸan, üç kuruÅŸunu bile alamayan güvencesiz iÅŸçilerin nefesidir. O, metalde, camda ve daha bir çok iÅŸ kolunda haklarÄ± tÄ±rpanlanan, TÄ°S öncesi talepleri baskÄ±lanan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. O yüzden estirilen ÅŸiddet, yaÅŸanan baskÄ± bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nadÄ±r.

Aradan bir yüzyÄ±l geçmiÅŸtir, evet ...

Ama bu zaman zarfÄ±nda gerçekleÅŸen iÅŸçi devrimleri ve tek tek ülkelerde mücadelelerle elde edilen iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kazanÄ±mlarÄ± da bir bir yok edilmiÅŸtir. Kapitalizm bugün için dünyanÄ±n efendisidir ve bu yüzden ne “sosyal devlet” lafÄ±na ne de sendikal kazanÄ±mlara tahammülü vardÄ±r. Son kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ± yok edilmekte olan hak ve kazanÄ±mlar da bu yüzden sadece Türkiye’de deÄŸil küresel ölçekte tehlike altÄ±ndadÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n görevleri büyümüÅŸtür.

Yine de...

Zincirlerinden boÅŸanmÄ±ÅŸ bu saldÄ±rÄ± dalgasÄ±, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadelesinin yükseliÅŸine iÅŸarettir.

GözaltÄ±na alÄ±nan, tutuklanan inÅŸaat iÅŸçileri “Köle deÄŸiliz” diyor,

DoÄŸrudur..

Zincire vurulmuÅŸ her köle, köle deÄŸildir ve Spartaküs’ten beri bu hep böyledir.

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