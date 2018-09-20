SoÃ§i AnlaÅŸmasÄ±: Zaman kazanÄ±ldÄ± ama...

Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney, SoÃ§i AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼kleri gerÃ§ekleÅŸirse Rusya ve TÃ¼rkiye'nin iÅŸ birliÄŸininin nereye ulaÅŸabileceÄŸini yazdÄ±.

Sezin ÖNEY *

Soçi AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n öngördükleri gerçekleÅŸirse, Türkiye ve Rusya’nÄ±n askerî iÅŸ birliÄŸi “silâh arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±” gibi görülmemiÅŸ bir boyuta taÅŸÄ±nacak. Veya taraflar kendi kartlarÄ±nÄ± oynamak için sadece zaman kazanmÄ±ÅŸ olacaklar.

Rusya ile önce aralar, Ä°dlib üzerinden Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan arasÄ±nda bir laf atÄ±ÅŸmasÄ±yla Tahran zirvesinde bir gerilip “limonileÅŸti”. Sonra da ortaya, gene Ä°dlib üzerinden, iki ülke arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸini tarihte eÅŸine rastlanmadÄ±k bir ortak çalÄ±ÅŸma pratiÄŸine taÅŸÄ±yabilecek “Soçi AnlaÅŸmasÄ±” çÄ±ktÄ±.

EÄŸer Soçi AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n öngördükleri gerçekleÅŸirse, Türkiye ve Rusya’nÄ±n son yÄ±llarda bazÄ± tatbikatlar ve küçük/orta ölçekli askeri operasyonlarla pratiÄŸe döktükleri iÅŸ birliÄŸinde büyük bir somut adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Zira, Ä°dlib’de 15 Ekim 2018’e kadar “silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±” öngörülen bölgede, Rusya ve Türkiye ordularÄ±nÄ±n askerleri beraber güvenliÄŸi saÄŸlÄ±yor olacak.

Soçi AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n sadece ana hatlarÄ± belli; ama silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgede Rusya ve Türkiye ordusunun beraber devriye gezeceÄŸi, anlaÅŸmanÄ±n açÄ±klanan ana hatlarÄ±ndan. Zaten anlaÅŸmanÄ±n öngördüÄŸü plan uygulanabilirse, böylesi bir ortak devriye görevi yapÄ±lmasÄ± da kaçÄ±nÄ±lmaz.

EÄŸer bu anlaÅŸma yürümezse (Ki bu ihtimal olasÄ± risk faktörleri düÅŸünüldüÄŸünde daha olasÄ± gözüküyor); evet, Rusya da Türkiye de, kendi hedefleri ve çÄ±karlarÄ± açÄ±sÄ±ndan zaman kazanmÄ±ÅŸ olacak. DolayÄ±sÄ±yla, ilk bakÄ±ÅŸta “kaybeden” yok; iki taraf açÄ±sÄ±ndan da kÄ±sa vadede “zaman kazanmak” gibi ÅŸu an için altÄ±n deÄŸerinde bir durum söz konusu.

Uzun vadede ise (Ki “uzun vade” ile kastettiÄŸimiz ÅŸu an için sadece- Soçi AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n öngördüÄŸü “15 Ekim’e kadar” olan zaman çerçevesinden sonraki dönem), Türkiye ile Rusya’nÄ±n askerî ortaklÄ±klarÄ±nda önemli bir sÄ±nava tanÄ±k olacaÄŸÄ±z. Rusya’nÄ±n S-400 füze savunma sisteminin Türkiye tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmasÄ± ve ortaklaÅŸa biçimde Suriye’de sÄ±nÄ±rlÄ± çapta hava operasyonu ya da Karadeniz’de donanmalarÄ±n ortak tatbikat düzenlemesi ötesinde, ciddi bir iÅŸ birliÄŸi sÄ±navÄ± yaÅŸanacak.

‘HAYALLER VE GERÇEKLER’

Bu iÅŸ birliÄŸi yürür veya yürümez; “Hayaller ve gerçekler”in birbiriyle imtihanÄ± bir yana, Türkiye olarak bizim için ÅŸu an asÄ±l önemli olan ÅŸu: Türkiye’nin üstlendiÄŸi “Ä°dlib’in silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n garantörlüÄŸü rolü”, elbette ki çok riskli bir misyon.

Åžimdiden, Ä°dlib’deki terör örgütü el Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el-Åžam’Ä±n (HTÅž) baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi radikal Ä°slamcÄ± silahlÄ± gruplar arasÄ±nda, “Türkiye’nin Bosna SavaÅŸÄ±’nda BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin üstlendiÄŸi tarzda bir garantörlük rolü üstlendiÄŸi” ve bunun da “MüslümanlarÄ±n aleyhine sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ± ve Türkiye’nin silahsÄ±zlananlarÄ± koruyamayacaÄŸÄ±” tarzÄ±nda bir propaganda kampanyasÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ gözüküyor. Önümüzdeki süreçte, Türkiye iç ve sÄ±nÄ±r güvenliÄŸine yönelik olarak, bu tip radikal Ä°slamcÄ± silahlÄ± gruplardan tehditlerin gelebileceÄŸi açÄ±k. 18 Eylül 2018’de Hürriyet’te yer alan bir haber aynen ÅŸu birkaç satÄ±rdan oluÅŸuyordu:

“HTÅž’den mesaj Ä°dlib’de terör örgütü El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el-Åžam’dan (HTÅž) bir sözcü, halihazÄ±rda örgütün laÄŸvedilmesi ve Türkiye destekli bir gruba katÄ±lmasÄ±nÄ± konuÅŸma zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sözcü, HTÅž’nin yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ± için de bir formül bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Örgütün sorumlularÄ±ndan Imad Eddin Mujahed, HalihazÄ±rda, hiçbir ÅŸey savaÅŸÄ±n sesinden güçlü deÄŸil. Dengeleri altüst etmek ve saldÄ±rganÄ± bertaraf etmek için birçok askeri sürprizimiz var’ diye konuÅŸtu. Ä°dlib’de 60 bin civarÄ±nda savaÅŸçÄ± olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Ä°dlib’in üçte ikisini kontrol eden HTÅž’nin 20 bin civarÄ±nda silahlÄ± üyesi olduÄŸu tahmin ediliyor.”

Türkiye, zaten geçen seneden beri Ä°dlib’e askerî yÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±yordu: Ä°dlib’e yapÄ±lan “askerî yatÄ±rÄ±m”da, sadece Özgür Suriye Ordusu üzerinden deÄŸil, bilfiil TSK’nin düzenli ordusunun bölgeye konuÅŸlanmasÄ± yoluyla gerçekleÅŸiyordu. Bugün, Türkiye’nin Ä°dlib’de yaklaÅŸÄ±k 12 askeri gözlem noktasÄ± var. Buradaki askeri ve siyasi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± köklendirebilmesi için, HTÅž’nin ve bu tip “baÅŸÄ±na buyruk” radikal Ä°slamcÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÄ±n Ankara için de bir engel teÅŸkil ettiÄŸini söyleyebiliriz.

Eylül baÅŸÄ±nda Hürriyet’te yayÄ±mlanan, UÄŸur Ergan imzalÄ± habere göre, 31 AÄŸustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de ÅŸu yasal deÄŸiÅŸiklik yer almÄ±ÅŸtÄ±: ‘DEAÅž ve El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± tüzel kiÅŸi, kuruluÅŸ ve organizasyonlar’ baÅŸlÄ±klÄ± maddenin ‘‘C’ fÄ±krasÄ±ndaki El Nusra Cephesi’nin ismi güncellendi ve Türkiye böylece HTÅž’yi daha önce kara listeye aldÄ±ÄŸÄ± El Nusra’nÄ±n güncel hali olarak kabul etti. Yani, bu ÅŸekilde HTÅž, Ankara tarafÄ±ndan resmen “terör örgütü” olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ oldu.

Åžimdi, Türkiye’nin elinde kÄ±sa da olsa bir zaman var: HTÅž ve türevlerini bir ÅŸekilde “elimine” edecek. Bu elimine ediÅŸin ne kadarÄ± askerî operasyonlarla olabilir, ne kadarÄ± sahada “diplomasi” yoluyla?

AteÅŸle oynamak tam da böyle bir ÅŸey olsa gerek...

DediÄŸimiz gibi, Türkiye’nin Soçi AnlaÅŸmasÄ± ile kazandÄ±klarÄ±, kendi çÄ±karlarÄ±na uygun gördüÄŸü politikalarÄ± ÅŸekillendirebilmek için zaman ve olasÄ± bir yeni mülteci krizinin (ÅŸimdilik) atlatÄ±lmasÄ±. Rusya’nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± ise, Suriye SavaÅŸÄ± sürecini, kendi askerî ve politik hedeflerine göre ÅŸekillendirebilmek için zaman oldu.

Rusya’nÄ±n zamana neden ihtiyacÄ± olsun?

Bizim Türkiye’de fazla gündemimize girmese de, Kremlin’in iç ve dÄ±ÅŸ iÅŸleri gündemi yoÄŸun ve baskÄ±lÄ±: Ä°ngiltere’de eski bir Rus Ä°stihbarat AjanÄ± olan Sergey Skripal’in sinir gazÄ±yla zehirlenmesinin Avrupa’da yarattÄ±ÄŸÄ± tepkiler sürüyor. Öte yandan, Moskova’nÄ±n Amerika BirleÅŸik Devletlerinde baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n hukuksal boyutunun büyüdükçe büyümesi de, Donald Trump yönetimi ile açÄ±lÄ±mÄ± engellediÄŸi gibi, ABD-Rusya iliÅŸkilerini Obama döneminden daha da kÄ±rÄ±lgan ve gergin hale getirdi. DahasÄ±, özellikle “Skripal VakasÄ±”na iliÅŸkin bazÄ± detaylar (aÅŸÄ±rÄ± amatör operasyon tarzÄ± gibi), Rusya’da istihbarat birimleri ve Kremlin’deki ya da çevresindeki bazÄ± güç odaklarÄ±nÄ±n, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’den “özerk” hareket ettikleri gibi tezlerin ortaya atÄ±lmasÄ±na bile neden oldu. DolayÄ±sÄ±yla da, Rusya’nÄ±n BatÄ± ülkelerinin iç iÅŸlerine müdahale ederken aslÄ±nda kendi içiÅŸlerinde kriz yaÅŸamakta olduÄŸu; dÄ±ÅŸarÄ±ya güçlü gözükürken aslÄ±nda kendi içinde iktidar sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± izlenimi de doÄŸmaya baÅŸladÄ±.

Ve bütün bunlar ötesinde, Rusya’da 2015’ten beri yapÄ±lan güvenilir kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, ülke kamuoyunun Suriye SavaÅŸÄ±’na taraf olmaya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. DiÄŸer bir deyiÅŸle, Suriye SavaÅŸÄ± konusu, Rusya’da kamuoyunda hiçbir zaman “popüler” olmadÄ±. Tersine, ekonomik ve bunun ötesinde siyasi olarak da, “Ne iÅŸimiz var orada” düÅŸüncesi hâkim. ÖrneÄŸin, baÄŸÄ±msÄ±z Rus araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸu Levada’nÄ±n Ocak 2018 tarihli bir çalÄ±ÅŸmasÄ±, Rusya kamuoyunun yaklaÅŸÄ±k sadece yüzde 27’sinin Suriye SavaÅŸÄ±’na müdahil olmayÄ± “olumlu bulduÄŸunu” ortaya koyuyordu.

VurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, Soçi AnlaÅŸmasÄ± ile Türkiye de Rusya da zaman kazanmÄ±ÅŸ oldu. Peki, sÄ±rada ne var? Her ÅŸeyden önce, Türkiye için “Görevimiz Tehlike” misyonu ve Suriye SavaÅŸÄ±na yönelik Ankara’da yedi yÄ±lda uygulanan politikalarla yüzleÅŸme diyebiliriz.

* Siyaset Bilimci

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 19:17

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