KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: KeÅŸke 24 Haziran akÅŸamÄ± iyi bir sÄ±nav verebilseydik

Gazete Duvar'a konuÅŸan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'SeÃ§men kÄ±zgÄ±nlÄ±kta haklÄ± ama sandÄ±ÄŸa gitmemek AKPâ€™ye oy vermek anlamÄ±na gelir' dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin "KeÅŸke 24 Haziran akÅŸamÄ± iyi bir sÄ±nav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydÄ±. EÄŸer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim…” yorumunda bulundu. “Seçmen kÄ±rgÄ±nsa mutlaka haklÄ± tarafÄ± vardÄ±r” diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “KÄ±zgÄ±nlÄ±kta haklÄ±lar ama sandÄ±ÄŸa gitmemek AKP’ye oy vermek anlamÄ±na gelir” uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ±, 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin isyanÄ±na iliÅŸkin “Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz haklÄ±lar” ifadelerini kullandÄ± ve Bakan Akbayrak'a "Ä°ÅŸçiler 'AylardÄ±r bize açÄ±ktan ödeme yapÄ±lÄ±yor, firmalar vergi kaçÄ±rÄ±yor' diyor. Ne diyor damat bu konuda? Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geçti mi bu ihbarla ilgili olarak?" sorularÄ±nÄ± yöneltti.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

Üçüncü havalimanÄ±ndaki iÅŸçi ölümleri ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ölümünü, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto eden iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirmeliyiz?

Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz haklÄ±lar. Ä°ÅŸçilerin eylemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatte milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sorunu öÄŸrenmek için oradaydÄ±. Ä°stanbul Ä°l Örgütümüz oradaydÄ±. Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, il örgütümüz iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±yla yakÄ±ndan ilgileniyor. Bu noktada iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerinden birine dikkat çekmek istiyorum. “MaaÅŸlar elden ödenmesin, bankaya yatÄ±rÄ±lsÄ±n” diyor. Yani “AylardÄ±r bize açÄ±ktan ödeme yapÄ±lÄ±yor, firmalar vergi kaçÄ±rÄ±yor” diyor. Ne diyor damat bu konuda? Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geçti mi bu ihbarla ilgili olarak? Öte yandan iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyorlar. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± müfettiÅŸleri harekete geçti mi? “Siz o ÅŸantiyede kölelik düzeniyle mi iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz, nedir bu ÅŸikâyetler, talepler” dedi mi?

AKP-MHP yerel seçime de birlikte hazÄ±rlanÄ±yor. Muhalefet partileri ise CHP’nin tutumunu görmek için bekliyor. Bir yanda muhalefette nasÄ±l bir ittifak yapÄ±lacaÄŸÄ± sorusu diÄŸer yanda da küskün seçmen gerçeÄŸi var. 24 Haziran’Ä±n küskün seçmeni nasÄ±l ikna edilecek?

Küskün seçmene ÅŸunu söylerim, seçmeni suçlamak gibi bir lüksümüz yoktur. Küskün demeyelim de kÄ±rgÄ±n, diyelim. Seçmen kÄ±rgÄ±nsa mutlaka haklÄ± tarafÄ± vardÄ±r. Dönüp kendimizi buradan sorgulamamÄ±z gerekiyor. Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sÄ±nav vermedik, bunu açÄ±klÄ±kla kabul etmek lazÄ±m. KeÅŸke 24 Haziran akÅŸamÄ± iyi bir sÄ±nav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydÄ±. EÄŸer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim…

Ä°lk kez açÄ±klÄ±yorsunuz bunu. O nedenle sormak istiyorum, hem parti hem de partinizin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce de mi kusurluydu o akÅŸam? SayÄ±n Ä°nce partiyi suçluyor.

Ona da girmek istemiyorum. O defteri kapatmak istiyorum.

Kimilerinde CHP’den HDP’ye veya Ä°YÄ° Parti’ye giden oylarÄ±n yerel seçimde cepte olduÄŸu gibi bir algÄ± var sanki.

Böyle bir öngörü bence yanlÄ±ÅŸ çünkü yerel seçimlerin kendine göre özelliÄŸi var. Yerel seçimlerde parti kimliklerinden çok aday kimliÄŸi öne çÄ±kar. Kente en iyi hizmeti kim sunar? DolayÄ±sÄ±yla halk buradan yola çÄ±karak birleÅŸir. Yani bir parti, örneÄŸin biz çok iyi bir aday çÄ±karÄ±rsak genel seçimlerde diÄŸer partilere oy veren seçmen de kenti yönetmek üzere ona oy verebilir. Yerel seçimlerde genel seçimlerde olduÄŸu gibi katÄ±, keskin bir ittifak doÄŸasÄ± gereÄŸi söz konusu olmaz. Biz, tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek özelliklere sahip adaylarla seçimlere gireceÄŸiz. AK Parti, MHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet, HDP seçmeni de bizim adaylarÄ±mÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±nda siyasi tercihini bir kenara bÄ±rakacak ve “CHP’nin adayÄ± seçildiÄŸi an itibariyle tüm beldenin, ilçenin, ilin belediye baÅŸkanÄ± olacak nitelikte bir isimdir. PartizanlÄ±k yapmayacak, kenti rantçÄ± anlayÄ±ÅŸa teslim etmeyecek, kadÄ±nlarÄ±, gençleri ve çocuklarÄ± önceleyen bir hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±nda olacak, yandaÅŸlÄ±k yapmayacak, kendisine oy versin/vermesin kentin tüm sakinlerine eÅŸit olarak hizmet götürecek” diyecek ve gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla CHP’nin adayÄ±na oy verecek, göreceksiniz bunu. Özetle biz özellikle yerel seçimler konusunda tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alan bir aday konusunda hassasiyet göstereceÄŸiz.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener’le 24 Haziran seçimi sonrasÄ± hiç görüÅŸtünüz mü?

Kurultaydan sonra kendisini arayÄ±p tebrik etmiÅŸtim. Yüz yüze görüÅŸme olmadÄ± ama bu hiç olmayacak anlamÄ±nda deÄŸil. Sonuçta siyasi partilerin liderleri ihtiyaç olduÄŸunda bir araya gelirler, konuÅŸurlar.

Henüz telaffuz etmeniz için erken olsa da en çok merak edilen, Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi büyükÅŸehirler baÅŸta olmak üzere adaylarÄ±n kimler olacaÄŸÄ±… Muharrem Ä°nce’nin CHP tarafÄ±ndan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adayÄ± gösterilme ihtimali var mÄ±?

Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceÄŸiz doÄŸal olarak. OlmasÄ± gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araÅŸtÄ±rÄ±lacak, kamuoyu yoklamalarÄ± yapÄ±lacak ve doÄŸal olarak örgütlerin görüÅŸü alÄ±nacak. Bütün bunlarÄ±n hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceÄŸiz.

Katar Åžeyhi’nin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a özel uçaÄŸÄ±nÄ± hediye ettiÄŸi haberleri üzerine sert bir açÄ±klama yaparak “Hediye mi, satÄ±n mÄ± aldÄ±?” diye sordunuz. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gazetecilerin sorularÄ± üzerine bunun “hibe” olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Türkiye bir ekonomik krizin içindeyken ve bu krize kaynaklÄ±k eden ana unsur siyaset unsuru iken ve ülkede herkes bir gelecek endiÅŸesi taÅŸÄ±rken ülkenin cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n böylesine lüks bir uçaÄŸÄ± kendisi için satÄ±n almak istemesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir felakettir. Bu bir anlamda Türk halkÄ±yla alay etmek demektir ki “SatÄ±n alacakken Katar Åžeyhi hibe etti” diyor. Bu da çok acÄ± bir itiraf. Bir ülkenin cumhurbaÅŸkanÄ± bir baÅŸka ülkenin baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir uçaÄŸa, otomobile binemez! Türkiye Cumhuriyeti’nin onuruyla oynamaktÄ±r bu. “Hibe” diyor, sonra “Hediye” diyor. “Hibe” demek “BaÄŸÄ±ÅŸ” demek. Türkiye Cumhuriyeti neden baÄŸÄ±ÅŸ kabul eder? O uçaÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸ olarak kabul etmesini gerektiren tablo nedir? OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diÄŸer ülkelerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± “hibe” anlaÅŸmalarÄ± olmuÅŸtur ancak bunlarÄ±n tümü bir ihtiyaca istinaden gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. O uçak hibeyse hangi ihtiyaca istinaden kabul edildi bu hibe? Sonra da “Hediye” diyor. Bu çok daha ayÄ±p! Ülkeler arasÄ±nda hediye alÄ±ÅŸ veriÅŸi de olur. Ancak bu hediyeleÅŸmenin de ahlaki, vicdani bir sÄ±nÄ±rÄ± vardÄ±r. Toplam maliyeti bir milyar dolara yakÄ±n bir uçak neden hediye olarak kabul edilir?

Yeniden soruyorum, ülkemiz aÄŸÄ±r bir ekonomik tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayken neden Katar Åžeyhi’nin satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bir uçaÄŸa talip olunur? Ä°kinci soru, neden hibe ya da hediye bu uçak kabul edilir? Bu lüks, ÅŸatafat ve gösteriÅŸ düÅŸkünlüÄŸünden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Ä°ÅŸsizlik oranlarÄ± artÄ±yor, ardÄ± ardÄ±na iÅŸletmeler kapanÄ±yor, iÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye zam geliyor. Kendisi bile çÄ±kÄ±p “Ä°sraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçiyoruz” diyerek israf ekonomisi nedeniyle ülkenin içinde bulunduÄŸu tabloyu itiraf ediyor sonra da çÄ±kÄ±p milyar dolarlÄ±k uçaÄŸa talip oluyor. O uçaÄŸÄ± iade et Recep Bey. Onurun varsa o uçaÄŸa binme ve iade et. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 09:20

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