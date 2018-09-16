Erdal AksÃ¼nger: Yerel seÃ§imde toplu ittifak sÃ¼recine gidilebilir

CHP PM Ãœyesi Erdal AksÃ¼nger, yerellerin Ã¶zelliklerine gÃ¶re farklÄ± partilerle ittifak yapabileceklerini sÃ¶yledi.

Diren YURTSEVER

CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, partilerinin iç tartÄ±ÅŸmalarÄ± bÄ±rakarak yerel seçimler için aday belirleme sürecine geçmesi gerektiÄŸini belirterek, her yerele göre farklÄ± partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.

CHP, yerel seçim strateji planÄ± taslaÄŸÄ±nÄ± geçtiÄŸimiz gün Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Parti Meclisi’ne (PM) sundu. ToplantÄ±nÄ±n gündeminde yerel seçimler ve ekonomi vardÄ±. PM toplantÄ±sÄ±nda, yerel seçimlerde nasÄ±l bir yol izleneceÄŸi konusunda partinin Yerel Yönetim PolitikalarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Torun yerel seçim strateji planÄ± taslaÄŸÄ±na dair, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise ekonomiye dair bir sunum yaptÄ±.

ToplantÄ±da yerel seçimlerde saÄŸ bir dilin kullanÄ±lmasÄ± önerisi bazÄ± PM üyelerinin tepkisine neden oldu. Tepki gösteren üyeler, sol söylemlerin kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda toplantÄ± da ittifaklar konusunu da deÄŸerlendiren CHP PM’si ittifak kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±k olmasÄ± yönünde öneriler sundu. ToplantÄ±da, yerel seçimlerde özellikle büyük illerde aday belirleme sürecinde birincil önceliÄŸin ön seçim olmasÄ±, CHP’nin kazanacaÄŸÄ± kesin olan yerlerde ön seçimin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n makul olacaÄŸÄ±, kazanmasÄ±nÄ±n kesin olmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde ise atanmalarÄ±n olmasÄ±nÄ±n mantÄ±klÄ± olduÄŸu yönünde öneriler geldi.

PM’DE KILIÇDAROÄžLU’YA SERT TEPKÄ°

CHP’li kaynaklardan edindiÄŸimiz bilgilere göre, PM toplantÄ±sÄ±nda dikkat çeken bir nokta ise PM üyesi Necati YÄ±lmaz’Ä±n, Genel Bakan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda gelen “genel baÅŸkan deÄŸiÅŸsin” yönündeki taleplere karÅŸÄ±, “Felsefik derinlik gösterebilirseniz bÄ±rakÄ±n kurultay yapmayÄ± yarÄ±n sabah çÄ±kar giderim” ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ±na sert tepki göstermesi. YÄ±lmaz, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu açÄ±klamasÄ±na dönük, “Bu partide genel baÅŸkanlÄ±k yapacak çok kiÅŸi var. PM’de de bir çok baÅŸarÄ±lÄ±, felsefik derinliÄŸi, ideolojik derinliÄŸi yüksek olan arkadaÅŸÄ±mÄ±z var” dediÄŸi belirtildi. YÄ±lmaz’Ä±n bu tepkisine karÅŸÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun “Ben öyle demek istemedim” dediÄŸi öÄŸrenildi.

ADAYLIK SÜRECÄ° HIZLANMALI

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, yerel seçimlerde partilerinin yerel seçimlere iliÅŸkin izlemesi gereken yol haritasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran sonrasÄ±nda partilerinin içinde baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarda bir dinginliÄŸe kavuÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Aksünger, “Genel BaÅŸkan bu konuda daha çok formasyon üretmek zorunda. ÖtekileÅŸtirici veya daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸeylerden ziyade birleÅŸtirici bir süreç izlenmesi gerekir. Bunu yaptÄ±ktan sonra kÄ±sa sürede öncelikli olarak yapacaÄŸÄ± ÅŸey kazanÄ±lmasÄ± gerçekleÅŸtirilememiÅŸ zor yerlerle ilgili hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde adaylarÄ±n belirlenmesi lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

‘YÖNETÄ°M PM VE ÖRGÜTLERÄ° DEVREYE KOYMALI, ORTAKLAÅžTIRMALI’

BaÅŸarÄ±lÄ± olmanÄ±n bir yolunun da yapÄ±lacak ittifaklar olduÄŸunu söyleyen Aksünger, “YapÄ±lacak ittifakÄ±n kimlerle nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, hangi yöntemlerin kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirlenmesi gerekir. Bunlar çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmalÄ± ve bu süreçlerde katÄ±lÄ±mcÄ±lÄ±k esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Yönetimin bu süreçlerde, PM ve örgütleri devreye sokmasÄ± ve kararÄ± ortaklaÅŸtÄ±rmasÄ± gerekecek” dedi. HayÄ±r bloÄŸu üzerinden partilerinin yerel seçimlerde zorlanabileceÄŸi yerlerin olduÄŸunu ve bu yüzden toplu bir ittifak sürecinin yaÅŸanabileceÄŸini söyleyen Aksünger, ÅŸöyle devam etti: “Åžuan ki HayÄ±r bloÄŸuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman yerel seçim her yerde ittifakÄ± farklÄ±laÅŸtÄ±rabiliyor. Saadet Partisi, Ä°YÄ° Parti, HDP olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bu bloÄŸun her yerde kendilerine göre etkileÅŸimleri yüksek olan yerler ve zorlanacaÄŸÄ± yerler var. CHP’nin Ä°YÄ° Parti ile ittifak yapmasÄ± durumunda Trakya, Ege ve Akdeniz gibi yerlerde ki yerellerde baÅŸarÄ±lÄ± olma durumunu tetikleyebilir. Mesela HDP’den de aslÄ±nda bu noktada ittifak yapÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan çok yer var. ÖrneÄŸin; Ä°stanbul, Adana, Mersin gibi. Tabi bunun yöntemleri nasÄ±l olur, adaylÄ±k meselesi gibi tüm konular tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekir. Çünkü yapÄ±lan ittifaklarÄ±n mutlaka bütün taraflara kazandÄ±rmasÄ± gerekecek.” (AnkaraMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:47

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