CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±: Ekim ortasÄ±nda seÃ§im startÄ±nÄ± vereceÄŸiz

CHP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, ekim ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan SarÄ±yer Kilyos’ta düzenlenen Yerel Yönetim ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’na katÄ±ldÄ±. CHP’nin yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Torun, “Eylül ayÄ±nda bütün ön hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z. Hedefimiz Ekim ayÄ± ortasÄ±nda 2019 Mart yerel seçimlerinin startÄ±nÄ± vermektir” dedi.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi Yerel Yönetim ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’nÄ±n ikinci günü Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±’na iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler, ilçe bazlÄ± durum analizleri ve yerel seçim kampanyasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarla devam ediyor. CHP Ä°stanbul il yönetim kurulu ile 39 ilçe baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸtaya bugün CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun da katÄ±ldÄ±. Kent AnayasasÄ± üzerine deÄŸerlendirmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumun sonunda kürsüye gelen Torun, CHP’nin yerel seçim takvimi ve hedefleriyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Torun, “2019’da gerçekleÅŸtirilecek yerel seçimlerde baÅŸarÄ±lÄ± olmak zorundayÄ±z. Bunu yapabilecek gücümüz de birikimimiz de var. Åžu an Genel Merkez nezdinde belli oranda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. KurduÄŸumuz ekiplerle süreci takip ediyoruz, saha çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütüyoruz. Özellikle 2011’den bugüne yapÄ±lan tüm seçimlerin analizlerini yapÄ±yoruz. Eylül ayÄ±nda bütün ön hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z. Hedefimiz Ekim ayÄ± ortasÄ±nda 2019 Mart yerel seçimlerinin startÄ±nÄ± vermektir” dedi.

Yerel seçimlere iliÅŸkin partiler arasÄ± ittifak gündemine iliÅŸkin de konuÅŸan Torun, “Åžu anda iktidarÄ±n ittifak arayÄ±ÅŸÄ± seçimleri kaybetme korkularÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Ä°ttifak arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda 2019 seçimlerinde yaÅŸayacaklarÄ± hüsran etkili oluyor. Biz eÄŸer planlÄ± bir ÅŸekilde bu süreci aÅŸarsak kesinlikle baÅŸaracaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°STANBUL’U KESÄ°NLÄ°KLE ALACAÄžIZ’

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n düzenlediÄŸi Yerel Yönetim ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’nÄ± çok yararlÄ± olduÄŸunu kaydeden Torun, “Burada 2 gün boyunca ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±z fikirler çok önemli. Sizlerin Ä°stanbul’a ne kadar hakim olduÄŸunuzu görüyorum. Yeter ki ortak akÄ±lla hareket edelim. Ben inanÄ±yorum ki Ä°stanbul’u kesinlikle ve kesinlikle alacaÄŸÄ±z. Hep birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. GeçmiÅŸ yerel seçimlerde yaÅŸanmÄ±ÅŸ bazÄ± eksiklikler, bazÄ± hatalar var. En doÄŸru adaylarÄ± sizlerin iradesiyle, düÅŸüncesiyle, ortak akÄ±lla bulacaÄŸÄ±z. Önseçimse önseçim, temayül yoklamasÄ±ysa temayül yoklamasÄ± yapacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 15:33

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