â€˜Bize dÃ¼ÅŸen geri Ã§ekilmek deÄŸil mÃ¼cadeleyi bÃ¼yÃ¼tmekâ€™

Ã‡erkezkÃ¶y OSBâ€™de Ã¼retim yapan fabrikalarda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, 'ekonomik daralmanÄ±n' fabrikalarÄ± etkilemesi ile daha bÃ¼yÃ¼k bir kaygÄ± iÃ§inde.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

TekirdaÄŸ

TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi ve enflasyondaki artÄ±ÅŸla iÅŸçilerin alÄ±m gücünün düÅŸmesi, ücretlerinin erimesi... YoksullaÅŸmayÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde hissettiklerini söyleyen iÅŸçiler, “ekonomik daralmanÄ±n” fabrikalarÄ± etkilemesi ile daha büyük bir kaygÄ± içinde. Mesailerin kalkmasÄ±, ücretlerin ödenmemesi veya geç ödenmesi, zorunlu izne gönderilme ve iÅŸten atmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde iÅŸçiler bir taraftan kaygÄ± duyarken diÄŸer taraftan buna karÅŸÄ± ne yapÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸçiler “Geri çekilmemeliyiz, aksine mücadeleyi büyütmeliyiz” diyor.

Çerkezköy OSB’de üretim yapan fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, KapaklÄ±’daki TEKSÄ°F örgütlenme bürosunda bir araya geldi. ToplantÄ±ya Kocaeli Üniversitesinden AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Ömer Furkan Özdemir de katÄ±ldÄ±.

‘DURUM DAHA DA KÖTÜLEÅžECEK’

Ä°ÅŸçilerin çoÄŸu “Daha iÅŸin baÅŸÄ±ndayÄ±z, önümüzdeki aylarda durum daha da kötüleÅŸecek” diyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde fazla mesailerin kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fabrikalarda ücretlerin ya geciktirildiÄŸini veya verilmemeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir iÅŸçi, “Ä°ki üç ay içinde ücretlerimiz eridi. Markete gittiÄŸimizde eskiden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸimdi alamÄ±yoruz. Bir de bunun üzerine ücretlerin verilmemesi veya iÅŸten atÄ±lma ile yüz yüze gelirsek bitiÄŸimizin resmidir. Ben bir ay ücret alamayayÄ±m kendimi ancak altÄ± ayda toparlarÄ±m” dedi.

FABRÄ°KALARDA Ä°ÅžÇÄ°LER BÖLÜNMÜÅž DURUMDA

Fabrikalarda iÅŸçilerin oy verdikleri partinin söylemlerinden etkilendiÄŸini belirten bir iÅŸçi, “Kriz konusunda bile anlaÅŸamÄ±yoruz. Ülkeyi bu hale getiren iktidar olmasÄ±na raÄŸmen dolarÄ±n yükselmesini dÄ±ÅŸ güçlerin iÅŸi diye savunan AKP’liler var. Fabrikada seçimde baÅŸlayan bölünmüÅŸlük devam ediyor. Ama herkes gidiÅŸattan kaygÄ± duyuyor. Hatta ÅŸikayetleniyor. Durum kötüleÅŸtikçe herkes gerçeÄŸi görecek” diye konuÅŸtu.

PATRONUN DAYATMALARINA BOYUN EÄžMEMELÄ°YÄ°Z

OSB’deki birçok fabrikada ocak ayÄ±nda toplusözleÅŸmelerin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir iÅŸçi de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Fazla mesailer neredeyse bütün fabrikalarda kaldÄ±rÄ±ldÄ±, ÅŸimdilik senelik izinler kullandÄ±rÄ±lÄ±yor. Vardiyalar düÅŸürülüyor. Ä°ÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸlar baÅŸladÄ±. Herkes kara kara düÅŸünüyor. Ocak ayÄ±nda bizim sözleÅŸmemiz var. Patron bu sözleÅŸmede kriz var diye en düÅŸük zammÄ± dayatacak. Buna izin vermemeliyiz. Ama daha sendika tarafÄ±ndan bir hazÄ±rlÄ±k yok. Kriz gerekçesiyle patronun dayatmalarÄ±na boyun eÄŸmemeliyiz.”

Ä°ÅŸçiler, fabrikalarda birliÄŸin zayÄ±f olduÄŸunu söylemelerine raÄŸmen Fil Man’da yaÅŸanan altÄ± günlük grevden sonra iÅŸçilerin kÄ±smen haklarÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±, bir kapÄ± fabrikasÄ±ndaki iÅŸçilerin iki saat iÅŸ durdurarak ücretlerinin yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, AltÄ±n Ä°plik’te geciken ücretler için fabrikada yürüyüÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n kendilerini cesaretlendirdiÄŸini de dile getiriyorlar. Ciddi bir mücadele baÅŸladÄ±ÄŸÄ± takdirde iÅŸçilerinin büyük bir bölümünün yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Çünkü iÅŸçinin dayanacak gücü kalmadÄ±” diyor.

Ä°ÅžÇÄ°LER ORTAK TALEPLERÄ°NÄ° SOMUTLAMALI

AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Ömer Furkan Özdemir ise AKP’nin yerli ve milli söyleminin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, krizi biriktiren koÅŸullarda AKP’nin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n büyük bir payÄ± olduÄŸunu ifade etti. AKP dönemindeki sermaye yanlÄ±sÄ±, iÅŸçi düÅŸmanÄ± politikalardan örnekler veren Özdemir, “Krizden çÄ±kÄ±ÅŸta her sÄ±nÄ±fÄ±n farklÄ± yöntemleri vardÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± da kendi taleplerini netleÅŸtirmeli. Ä°ÅŸten atÄ±lmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, ücretlerdeki erimenin karÅŸÄ±lanmasÄ± için zam taleplerini Ä±srarlÄ± bir ÅŸekilde savunmalÄ±. Bunun içinde fabrikalarda birliklerini oluÅŸturup mücadele etmekten baÅŸka da yol kalmadÄ±. Geri çekilmek köleliÄŸi getirirken, mücadeleyi büyütmek daha iyi bir yaÅŸamÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar” diye konuÅŸtu.

FABRÄ°KALARDA Ä°ÅžTEN ATMALAR SÜRÜYOR

Çerkezköy OSB’de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak B/S/H, Arçelik ve Hema gibi metal fabrikalarÄ± ile birlikte bunlarÄ±n yan sanayileri, tekstil, ilaç ve kimya fabrikalarÄ± üretim yapÄ±yor. Büyük metal fabrikalarÄ±ndaki durgunluÄŸun bütün OSB’yi etkileyeceÄŸini belirten iÅŸçiler, 24 Haziran seçimleri öncesinden itibaren ÅŸimdiye kadar 1000 iÅŸçinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± B/S/H’de, bu sayÄ±nÄ±n eylül sonuna doÄŸru katlanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Hema’dan 500, Kale Kilit’ten 600 iÅŸçinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler bu durumun kÄ±sa sürede bütün OSB’ye yayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Bony, Beks, AltÄ±n Ä°plik gibi çorap fabrikalarÄ±nda yüzlerce iÅŸçi izne çÄ±karÄ±ldÄ±, bazÄ±larÄ±nda ise iÅŸçilerin ücretleri geciktiriliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 20:28

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