Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± Adalarâ€™da eylem yaptÄ±

Fayton taşımacılığı nedeniyle ölen atlar için hayvan hakları savunucuları Büyükada’da eylem düzenledi: Atlar da özgür olmak ister.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin raporuna göre sadece Adalar’da 272 fayton bulunuyor. Bu faytonlarda 1540 at kullanılıyor. Ve her yıl 400 at fayton kazaları ya da bakımsız nedeniyle ölüyor.

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri İstanbul Büyükada’da, faytonlarla atlara yapılan işkence ve eziyetlerin kaldırılması için ‘Kitlesel Büyükada Eylemi’ gerçekleştirdi.

Kavurucu sıcaklarda insanların eğlencesi olarak koşturulan ve kışın da bir kenara atılan atların, özgür olmaları için faytonculuk sektörünün derhal kaldırılması ve binicilik, yük taşımacılığı ve kumar objesi dahil hiçbir neden ile kullanılmamasının talep edildiği eylemde Ankara Vegan Platformu, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vegan Topluluğu, Veganizm Özgürlüktür ve daha birçok hayvan hakları savunucuları bir araya geldi.

‘FAYTONCULUK DIŞINDA BİRDEN FAZLA ÇÖZÜM YOLU VAR’

Adalar’da ulaşımın sağlanması için atların bir zorunluluk olmadığını, Adalar’ın dokusuna uygun, çevre dostu birden çok ulaşımın çözümü varken çeşitli bahaneler ardından hala atların kullanılmasında ısrarcı olmanın hayvan hak ve özgürlüğünün ihlali olduğunu vurgulayan hayvan hakları aktivisti Esra Yıldırım, atlı faytonculuk dışında elektrikli faytondan raylı sisteme ya da bisiklete kadar atların içinde olmadığı birden fazla çözüm yolunun olduğunu fakat bunların gündemde yer almadığını belirtti.

‘ATLAR TURİZM VE NOSTALJİNİN KÖLELERİ DEĞİL’

Türkiye’nin diğer illerinde de kullanılan atlar üzerinden taşıma, eğitim, kozmetik, gıda, kıyafet, deney, sanat, turizm ve nostalji adı altında yapılan tüm ticari faaliyetlerin tarihe karışması gerektiğini söyleyen Yıldırım “İnsan türü olarak her yıl yüz milyarlarca hayvanı kullanıyor ve öldürüyoruz. Onlar insanların köleleri değil. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi hissedebilir canlılardır. Onlar da acıdan kaçar ve kendi hayatlarının özneleridirler. İnsan olduğumuz için diğer hayvan türlerini kullanabileceğimiz şeklindeki tutum yanlıştır. Daha güzel bir dünya için türlerin dayanışması gerekir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Eylül 2018 20:16

