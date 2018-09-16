Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± Adalarâ€™da eylem yaptÄ±

Fayton taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã¶len atlar iÃ§in hayvan haklarÄ± savunucularÄ± BÃ¼yÃ¼kadaâ€™da eylem dÃ¼zenledi: Atlar da Ã¶zgÃ¼r olmak ister.

Hayvan HaklarÄ± Ä°zleme Komitesi’nin raporuna göre sadece Adalar’da 272 fayton bulunuyor. Bu faytonlarda 1540 at kullanÄ±lÄ±yor. Ve her yÄ±l 400 at fayton kazalarÄ± ya da bakÄ±msÄ±z nedeniyle ölüyor.

Hayvan ÖzgürlüÄŸü Aktivistleri Ä°stanbul Büyükada’da, faytonlarla atlara yapÄ±lan iÅŸkence ve eziyetlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için ‘Kitlesel Büyükada Eylemi’ gerçekleÅŸtirdi.

Kavurucu sÄ±caklarda insanlarÄ±n eÄŸlencesi olarak koÅŸturulan ve kÄ±ÅŸÄ±n da bir kenara atÄ±lan atlarÄ±n, özgür olmalarÄ± için faytonculuk sektörünün derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve binicilik, yük taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kumar objesi dahil hiçbir neden ile kullanÄ±lmamasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi eylemde Ankara Vegan Platformu, BaÄŸÄ±msÄ±z Hayvan HaklarÄ± TopluluÄŸu, BaÄŸÄ±msÄ±z Hayvan ÖzgürlüÄŸü Aktivistleri, Hayvanlara Adalet DerneÄŸi, Hayvanlarla DayanÄ±ÅŸma Ä°nisiyatifi, YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi Vegan TopluluÄŸu, Veganizm Özgürlüktür ve daha birçok hayvan haklarÄ± savunucularÄ± bir araya geldi.

‘FAYTONCULUK DIÅžINDA BÄ°RDEN FAZLA ÇÖZÜM YOLU VAR’

Adalar’da ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ± için atlarÄ±n bir zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Adalar’Ä±n dokusuna uygun, çevre dostu birden çok ulaÅŸÄ±mÄ±n çözümü varken çeÅŸitli bahaneler ardÄ±ndan hala atlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nda Ä±srarcÄ± olmanÄ±n hayvan hak ve özgürlüÄŸünün ihlali olduÄŸunu vurgulayan hayvan haklarÄ± aktivisti Esra YÄ±ldÄ±rÄ±m, atlÄ± faytonculuk dÄ±ÅŸÄ±nda elektrikli faytondan raylÄ± sisteme ya da bisiklete kadar atlarÄ±n içinde olmadÄ±ÄŸÄ± birden fazla çözüm yolunun olduÄŸunu fakat bunlarÄ±n gündemde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘ATLAR TURÄ°ZM VE NOSTALJÄ°NÄ°N KÖLELERÄ° DEÄžÄ°L’

Türkiye’nin diÄŸer illerinde de kullanÄ±lan atlar üzerinden taÅŸÄ±ma, eÄŸitim, kozmetik, gÄ±da, kÄ±yafet, deney, sanat, turizm ve nostalji adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan tüm ticari faaliyetlerin tarihe karÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m “Ä°nsan türü olarak her yÄ±l yüz milyarlarca hayvanÄ± kullanÄ±yor ve öldürüyoruz. Onlar insanlarÄ±n köleleri deÄŸil. Hayvanlar da tÄ±pkÄ± insanlar gibi hissedebilir canlÄ±lardÄ±r. Onlar da acÄ±dan kaçar ve kendi hayatlarÄ±nÄ±n özneleridirler. Ä°nsan olduÄŸumuz için diÄŸer hayvan türlerini kullanabileceÄŸimiz ÅŸeklindeki tutum yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Daha güzel bir dünya için türlerin dayanÄ±ÅŸmasÄ± gerekir” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 20:16

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