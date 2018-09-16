Ã‡inâ€™den Ä°sveÃ§â€™e insan haklarÄ± ihlali ve polis ÅŸiddeti suÃ§lamasÄ±

Ä°sveÃ§â€™te 3 Ã‡inli turistin bir pansiyonda yaÅŸadÄ±klarÄ± ve devreye giren polisin tutumu Ã‡in ile Ä°sveÃ§ arasÄ±nda diplomatik gerginliÄŸe yol aÃ§tÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de 3 Çinli turistin bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda bir pansiyonda baÅŸlarÄ±ndan geçen bir olay Çin ile Ä°sveç arasÄ±nda diplomatik gerginlik yarattÄ±.

Çin’in Ä°sveç BüyükelçiliÄŸi, resmi web sitesinde yayÄ±mlanan açÄ±klamasÄ±nda Ä°sveç Polisini Çinlilere “acÄ±masÄ±zca dayak atmakla” suçladÄ±.

Ä°sveç basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre, 3 Çinli 2 Eylül sabahÄ± daha önce yer ayÄ±rttÄ±klarÄ± Stockholm’deki bir pansiyona gitti. Resepsiyon görevlisinin odaya yerleÅŸmeleri için zamanÄ±n çok erken olduÄŸunu söylemesi üzerine tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Çinliler pansiondan ayrÄ±lmayÄ± reddedince devreye giren polis, zor kullanarak Çinlileri Stockholm’un kuzeyinde bir mezarlÄ±ÄŸa bÄ±raktÄ±.

Ä°SVEÇ POLÄ°SÄ°NE YAÅžAMI TEHLÄ°KEYE ATMA SUÇLAMASI

Çin BüyükelçiliÄŸi, polisleri Çin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n “yaÅŸamlarÄ±nÄ± tehlikeye atmakla” ve “temel insan haklarÄ±nÄ± ihlal etmekle” suçladÄ±. Ä°sveç Hükümetinden konuyu araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± ve özür dilemesini istedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n görevlilerinden Rasmus Eljanskog, Ä°sveç Devlet Televizyonu’na Çin BüyükelçiliÄŸinden polislere yönelik bir suç duyurusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayamayacaÄŸÄ± veya yalanlamayacaÄŸÄ±nÄ± ancak olayÄ±n savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan soruÅŸturulduÄŸunu söyledi.

Çinli kurumlar, Ä°sveç’i eden ziyaret vatandaÅŸlarÄ±na dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

Her ülkenin kendi vatandaÅŸlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret bilgilerinden söz konusu ülkenin sorumlu olduÄŸunu söyleyen Eljanskog, “Ama biz Ä°sveç’in güvenli bir ülke olduÄŸunu vurguluyoruz” dedi.

Sosyal medya ve Aftonbladet gazetesinde yayÄ±mlanan video ve resimlerde polisin Çinlileri karga tulumba pansiyondan çÄ±kardÄ±klarÄ± görülüyor. Siyaset bilimcileri, Çin’in aÅŸÄ±rÄ± tepki gösterdiÄŸi düÅŸüncesinde. Uppsala Üniversitesi Siyasal Bilimler Enstitüsü uzmanlarÄ±ndan Oscar Almen, Ä°sveç Haber AjansÄ± TT’ye “EÄŸer bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olmuÅŸsa bile bunun Çinli turistlere uyarÄ± yapÄ±lmasÄ±na yol açmasÄ± biraz tuhaf” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ÇÄ°N MÄ°SÄ°LLEME YAPIYOR

Ä°sveç vatandaÅŸÄ± yayÄ±ncÄ± Gui Minhai’nin 2015 Ekim’inde tutuklanmasÄ± ve 2 yÄ±ldan beri cezaevinde tutulmasÄ± iki ülke arasÄ±nda gerginliÄŸe yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot Wallström, Minhai’nin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve Ä°sveç’e dönmesine izin verilmesini talep etmiÅŸti.

Çin’in aÅŸÄ±rÄ± tepki göstermesinde Ä°sveç’in Minhai ile ilgili taleplerinin etkili olabileceÄŸi deÄŸerlendirmesini yapan Almen, pek çok ülkenin Çin’i eleÅŸtirdiklerinde kendilerine karÅŸÄ± tepki gösterileceÄŸini bildiÄŸini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 10:54

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