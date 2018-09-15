EÄŸitim-Sen: Gerici ve ticari eÄŸitim teÅŸvik ediliyor

EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 No'lu Åžube ve baÄŸlÄ± ilÃ§e temsilcilikleri, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ile ilgili basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi.

EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 No'lu Åžube ve baÄŸlÄ± ilçe temsilcilikleri 2018-2019 EÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AliaÄŸa'da yapÄ±lan açÄ±klamada yeni eÄŸitim sürecinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar dile getirildi.

'KAMUSAL EÄžÄ°TÄ°M TASFÄ°YE EDÄ°LÄ°YOR'

AçÄ±klamayÄ± okuyan EÄŸitim Sen Ä°zmir 2 nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç eÄŸitim sisteminin iktidar eliyle ticarileÅŸme ve dinselleÅŸtirme yönündeki uygulamalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KÄ±lÄ±ç, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 9 Eylül 2018 tarihinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±l sonu örgün eÄŸitim istatistikleri, eÄŸitim sisteminin iktidar eliyle nasÄ±l tehlikeli bir uçuruma doÄŸru sürüklediÄŸini açÄ±kça göstermektedir. MEB'in resmi verileri, kamusal eÄŸitimin adÄ±m adÄ±m tasfiye edilerek, özel öÄŸretimin ve dini eÄŸitim veren okullarÄ±n teÅŸvik edildiÄŸini, eÄŸitimde yaÅŸanan ticarileÅŸme ve dinselleÅŸtirme uygulamalarÄ±nÄ±n nasÄ±l artarak yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün yönleriyle ortaya koymaktadÄ±r.” dedi.

'ÇELÄ°ÅžKÄ°LER ARTARAK DEVAM EDECEK'

KÄ±lÄ±ç eÄŸitimde yaÅŸanan nitelik kaybÄ±nÄ±n en temel nedenleri arasÄ±nda EÄŸitim Sen'in ve bilim insanlarÄ±nÄ±n bütün eleÅŸtiri ve itirazlarÄ±na raÄŸmen,4+4+4 dayatmasÄ± ile Türkiye'de yaÅŸanan 'piyasa merkezli' ve yoÄŸun 'inanç sömürüsüne' dayanan adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda kamu kaynaklarÄ±nÄ±n özel okullara aktarÄ±lmasÄ± uygulamalarÄ±nÄ±n artarak devam edeceÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±ç "Bu durum iktidar ve MEB açÄ±sÄ±ndan büyük bir övünç kaynaÄŸÄ± olarak görülürken, eÄŸitim hakkÄ±ndan eÅŸit koÅŸullarda yararlanamayan, eÄŸitimin giderek paralÄ± hale gelmesi nedeniyle okul dÄ±ÅŸÄ±na itilen çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±na neden olmakta ve toplum içindeki sÄ±nÄ±fsal çeliÅŸkileri daha da belirgin hale getirmektedir"dedi. Türkiye'de okul ve derslik sayÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸrenci sayÄ±sÄ±na paralel ve ihtiyaca yanÄ±t veren düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±ç, okullardaki ikili eÄŸitim, birleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±f ve taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim uygulamalarÄ±na deÄŸindi. KÄ±lÄ±ç, "KalabalÄ±k sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim hem öÄŸretmenler hem de öÄŸrenciler açÄ±sÄ±ndan önemli bir sorundur. OkullarÄ±n fiziki yapÄ± ve donanÄ±m açÄ±sÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eksiklikler saÄŸlÄ±klÄ± bir eÄŸitim hizmetinin verilmesini güçleÅŸtiren önemli bir unsurdur" dedi.

KÄ±lÄ±ç'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ardÄ±ndan Bergama, KÄ±nÄ±k, Dikili, Foça ve AliaÄŸa'dan katÄ±lan ilçe temsilcileri de okullarÄ±n yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na alt yapÄ± yetersizlikleri ile girdiÄŸini, buna iliÅŸkin alÄ±nmayan önlemlerin öÄŸrenci, veli ve öÄŸretmenleri etkileyeceÄŸini belirtti. Temsilciler, velilerin devlet okullarÄ±ndaki yetersizlikler nedeniyle çocuklarÄ±nÄ± özel eÄŸitim veren okullara göndermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, durumu olmayan öÄŸrencilerin ise Ä°mam Hatip okullarÄ± ve meslek okullarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir alternatiflerinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 22:23

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