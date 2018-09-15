Toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri endiÅŸelendiriyor

Trabzon Ã‡aykara'da, nesli tÃ¼kenme tehlikesi altÄ±nda olan kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±k Ã¶lÃ¼mleri yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi’nde, nesli tükenme tehlikesi altÄ±ndaki kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±klarÄ±n ölümü, endiÅŸeye neden oldu. VatandaÅŸlar, toplu balÄ±k ölümlerine dere yataÄŸÄ± üzerine inÅŸasÄ± süren hidroelektrik santral (HES) projesine beton taÅŸÄ±yan mikserlerden dereye bÄ±rakÄ±lan kimyasal atÄ±klarÄ±n neden olduÄŸunu öne sürdü.

Nesli tükenme tehlikesi altÄ±nda olan ve DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altÄ±na alÄ±nan kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±k ölümleri yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. Köknar Deresi boyunca ölü alabalÄ±klar kÄ±yÄ±ya vurdu.

‘HES’LER YÜZÜNDEN’

Dere yataklarÄ±nda denetimlerin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±nan yöre halkÄ±ndan Mustafa ÇakÄ±ral, çocukluklarÄ±nÄ±n bu derelerde geçtiÄŸini, bu zamana kadar derelerde hiçbir balÄ±k ölümüne rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Fakat bu dönemlerde balÄ±k ölümlerine çok fazla rastladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ÇakÄ±ral “Yetkililere bilgi verdik. Ekipler, bu derede bulunan kÄ±rmÄ±zÄ± benekli alabalÄ±k neslinin tükenmekte olduÄŸunu, bu balÄ±klarÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. HES ve yol ÅŸantiyelerinin bütün atÄ±klarÄ± derelere dökülüyor. Bu firmalar, hiçbir kural tanÄ±mÄ±yor. Yetkililerin de denetimleri yetersiz kalÄ±yor. Bu dereler 2-3 kiÅŸinin insafÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Beton mikserleri bu derede yÄ±kanÄ±yor. Buradan çÄ±kan atÄ±klarÄ±n balÄ±klarÄ±n ölümlerinde etkili olduÄŸunu sanÄ±yoruz” dedi. VatandaÅŸlardan Ahmet Kalma da derelerin tüm insanlÄ±ÄŸa ait olduÄŸunu belirterek, “AlabalÄ±k ölümleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na döndük. KaymakamlÄ±ktan gelen bilgiye göre bir beton ÅŸirketine ceza yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu deredeki balÄ±klar yok olduktan sonra ceza bizim için çok önemli deÄŸil. YaÅŸam alanÄ±mÄ±z yok oluyor. ÅžaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ haldeyiz. Bu dere sadece benim veya buradakilerin deÄŸil. Bu dere hepimizin. Derelerin korunmasÄ± gerekiyor. Önceden bu dere gürül gürül akardÄ±, ÅŸimdi ise can suyu bile yok” diye konuÅŸtu.

KAYMAKAM: ZÄ°NCÄ°RLEME KATLÄ°AM VAR

Çaykara KaymakamÄ± Ä°hsan AyrancÄ± ise balÄ±k ölümleri ile ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AyrancÄ±, “Bölge endemik türlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, korunmasÄ± gereken ve nesli tükenmekte olan canlÄ±larÄ±n bulunduÄŸu bir konumda. Bu canlÄ±larÄ±n korunmasÄ± baÅŸta vatandaÅŸlarÄ±n, yöre halkÄ±nÄ±n ve devletimizin görevidir. Deredeki ekosistemi bozmamak, son derece önemlidir. Derede balÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmalardan beslenen canlÄ±lar ve bu canlÄ±lardan beslenen balÄ±klar var. DolayÄ±sÄ±yla derede zincirleme bir katliam var. Buna müsaade etmemiz mümkün deÄŸildir” dedi. (Trabzon/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 13:37

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