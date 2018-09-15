EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

EÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda ders zili, niteliksiz eÄŸitim, sÄ±nav sistemi, Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ±, kalabalÄ±k sÄ±nÄ±flar ve masraflar gibi birÃ§ok sorunu haber veriyor.

Vural NASUHBEYOÄžLU

Ä°stanbul

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda ders zili yine birçok sorunu haber vererek çalacak: Niteliksiz eÄŸitim, sÄ±nav sistemi, öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±, kalabalÄ±k sÄ±nÄ±flar, kayÄ±t derdi, okul masrafÄ±, servis zamlarÄ±...

Bu yÄ±l eÄŸitimin temel sorunlarÄ±na ekonomideki kötü gidiÅŸat ve döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸ de eklendi. KÄ±rtasiye giderlerinden, servis ücretlerine kadar gelen zamlar velilerin cebine adeta ateÅŸ düÅŸürdü. EÄŸitimi kamusal bir hak olmaktan çÄ±karan politikalarla Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçesi her yÄ±l biraz daha azaltÄ±lÄ±rken, okullarÄ±n tüm yükü velilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

KAYIT PÄ°YASASI!

KayÄ±t parasÄ± ve Okul Aile BirliÄŸine baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda okul giderleri velilerden karÅŸÄ±lanÄ±yor. Son yÄ±llarda okullarda velilerin çocuÄŸunu okutmasÄ±nÄ± tercih ettiÄŸi öÄŸretmene göre para ödediÄŸi de biliniyor. “En çok tercih edilen” öÄŸretmen için ekstra yüksek paralar ödenmesi gerekiyor. Elbette bu ‘piyasa’nÄ±n ne öÄŸretmenle ne de kazancÄ±yla ilgisi var. Yine yÄ±l içinde A4 kaÄŸÄ±dÄ±ndan temizlik masraflarÄ±na kadar toplanan paralar da cabasÄ±.

BAÅžLANGIÇ GÄ°DERÄ° CEP YAKIYOR

2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ders baÅŸÄ± yapacak. Okul öncesi eÄŸitime baÅŸlayacak minikler için bile eÄŸitim masraflarÄ± oldukça yüksek. Bir öÄŸrencinin okula baÅŸlangÄ±ç maliyeti asgari ücreti bile geçiyor.

EÄŸitim sendikalarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporlara göre okula baÅŸlangÄ±ç giderleri ÅŸöyle; Okulöncesi eÄŸitime baÅŸlayan bir öÄŸrenci için 1052.66 TL, ilkokul 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi için 1624.50 TL, ortaokula baÅŸlayan öÄŸrenci için 1700.78 TL, lise öÄŸrencisi için ortalama 1829.98 TL.

Tüm bu verilere göre geçtiÄŸimiz yÄ±la göre eÄŸitim giderlerinde yüzde 22 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

FORMA, KIRTASÄ°YE, SERVÄ°S; HER ÅžEYE ZAM

Okul formalarÄ±ndan tutun da kalem, defter, çanta gibi kÄ±rtasiye malzemelerine de yüzde 50 zam gelmiÅŸ durumda. Bunun yanÄ±nda okul yolu da zamlandÄ±. Servis ücretlerine okullar açÄ±lmadan Ä°stanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 13, Ä°zmir’de ise yüzde 29 zam yapÄ±ldÄ±. Yeni zamlarla Ä°stanbul’da en kÄ±sa mesafe olan 0-1 kilometre arasÄ± servis ücreti 190 liradan 215 liraya yükseldi. Ankara’da yÄ±llÄ±k bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yÄ±l bin 818 liraya Ä°zmir’de yÄ±llÄ±k 1395 lira olan 0-3 kilometredeki servis ücreti yine 1800 liraya yükseldi.

ÖZEL OKUL VE ÖÄžRENCÄ° SAYISI ARTIYOR

EÄŸitimde piyasalaÅŸtÄ±rma ve özelleÅŸtirme hÄ±z kesmeden sürerken, 4+4+4 sisteminin 2012’den itibaren uygulanmaya baÅŸlamasÄ±ndan bu yana özel okul sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 204.

Özel okullara giden öÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± son bir yÄ±lda 1 milyon 217 binden 1 milyon 351 bine çÄ±ktÄ±. Bir yÄ±lda açÄ±lan 794 özel okulun 386’sÄ± Ä°stanbul’da. Ä°stanbul’ daki 6 bin 227 okul içindeki özel okul sayÄ±sÄ± özel anaokullarÄ± ile birlikte 3 bin 164’ü buluyor. MEB bu yÄ±l özel okullarda öÄŸrenim görecek 75 bin öÄŸrenciye para desteÄŸi vereceÄŸini açÄ±kladÄ±. Böylece öÄŸrenci ve velilerin özel okullarÄ± tercih etmesi teÅŸvik edilirken kaynak MEB’in bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±yor. 2018-2019 eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ±nda özel okulu tercih eden öÄŸrenciler için ortalama 3 bin 500 liranÄ±n üzerinde teÅŸvik verilecek.

MEB BÜTÇESÄ°NDEN YÄ°NE KESÄ°NTÄ°

Özel okullara bu kaynaklar aktarÄ±lÄ±rken ekonomideki gidiÅŸatÄ±n ilk faturasÄ± eÄŸitime kesildi. MEB’in personel gideri hariç elinde kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 milyar TL’si ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamÄ±nda kesildi. Böylece MEB’in kemeri yüzde 18 sÄ±kÄ±ldÄ±.

Bu kesinti, okullarÄ±n temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda ciddi problemler yaratacak. Ödenek eksikliÄŸi nedeniyle temizlik ve hijyen açÄ±sÄ±ndan okullarda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± baÅŸ gösterebilir.

LGS KAOSU BU YIL DA DEVAM EDECEK

FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL

Geçen yÄ±l son anda TEOG’un yerine getirilen ve “ÖÄŸrenciler istediÄŸi okula gidebilecek” propagandasÄ± eÅŸliÄŸinde uygulanmaya baÅŸlanan Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (LGS), bu yÄ±l da devam edecek.

LGS, yarattÄ±ÄŸÄ± kaosla eÄŸitime bu yÄ±l damga vurdu dersek abartÄ± olmaz. Sekizinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi yaklaÅŸÄ±k 1 milyonu aÅŸkÄ±n öÄŸrenci sÄ±nava birkaç ay kala yeni bir sÄ±nav sistemiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. LGS kÄ±lavuzunun sÄ±navdan önce açÄ±klanmamasÄ± ve belirsizlikler, öÄŸrencileri ve velileri strese soktu. LGS ile hayata geçen nitelikli-niteliksiz okul ayrÄ±mÄ± ise bu stresi daha da artÄ±rdÄ±. Nitelikli sayÄ±lan okullarÄ±n kontenjan sayÄ±sÄ±nÄ±n 126 bin olmasÄ± öÄŸrencilerin sadece yüzde 10’unun bu okullara girebileceÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±. Üstelik eÄŸitimde “köklü ve baÅŸarÄ±lÄ±” kabul edilen birçok okul MEB tarafÄ±ndan nitelikli okul kategorisine alÄ±nmadÄ±.

MEB tarafÄ±ndan nitelikli okul olarak belirlenen 309 fen lisesine 34 bin 500 öÄŸrenci, 89 sosyal ilimler lisesine 9 bin 450 öÄŸrenci, 222 Anadolu lisesine 34 bin 530 öÄŸrenci kontenjanÄ± verildi. Akademik eÄŸitim veren bu okullarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Anadolu imam hatip lisesi kontenjanÄ± 297 okulla 28 bin 860, 450 mesleki ve teknik Anadolu lisesi kontenjanÄ± ise 19 bin 170 olarak belirlendi.

Ä°MAM HATÄ°PLER TERCÄ°H EDÄ°LMÄ°YOR

MEB ve siyasi iktidarÄ±n öÄŸrencileri imam hatip ve meslek liselerine yönlendirme çabalarÄ±na raÄŸmen veli ve öÄŸrencilerin tercihleri akademik eÄŸitimden, yani fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinden yana oldu. Meslek liselerinin doluluk oranÄ± yüzde 73’te, imam hatiplerde ise yüzde 42’de kaldÄ±.

SÄ±navÄ±n ardÄ±ndan adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme, tercih sÄ±nÄ±rlamasÄ± ve son okuduÄŸu okul nedeniyle birçok öÄŸrenci istediÄŸi liseye yerleÅŸemedi. Hatta yüksek puan alanlar yerleÅŸemezken daha düÅŸük puan alanlarÄ±n yerleÅŸebilmesi tepkilere neden oldu.

ÖÄžRETMEN AÇIÄžI VE KALABALIK SINIFLAR

ÖÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±nÄ±f mevcutlarÄ±na iliÅŸkin rakamlar, tek baÅŸÄ±na Türkiye’deki eÄŸitimin durumu açÄ±sÄ±ndan bir fikir vermeye yetiyor. BazÄ± okullarda sÄ±nÄ±flarÄ±n mevcudu metrobüs doluluÄŸunu aratmayacak durumda! Ä°stanbul Esenyurt’ta kimi okullarda 65-70 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flar var. Yani öÄŸretmenin ders saati içinde bir öÄŸrenciye ayÄ±rabileceÄŸi zaman 1 dakikanÄ±n çok altÄ±nda.

Öte yandan resmi verilere göre öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± 109 bin, atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen sayÄ±sÄ± ise 448 bin.

1 MÄ°LYON 675 BÄ°N ÇOCUK EÄžÄ°TÄ°MÄ°N DIÅžINDA!



FotoÄŸraf: MA

17 Eylül’de ders baÅŸÄ± yapmasÄ± beklenen yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenciden 2 milyonu ders baÅŸÄ± yapmayacak. 12 yÄ±llÄ±k zorunlu eÄŸitime raÄŸmen lise çaÄŸÄ±ndaki 100 öÄŸrenciden 17’si örgün eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±nda. KayÄ±tsÄ±z ve devamsÄ±zlarla birlikte bu sayÄ± daha da yükseliyor.

MEB’in 2017-2018 istatistiklerine göre ilkokulda okullaÅŸma oranÄ± yüzde 98.67’den yüzde 91.54’e gerilemiÅŸ durumda, bu da okul çaÄŸÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 431 bin 850 çocuÄŸun okullaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ortaokul düzeyinde bu oran yüzde 98.67’den yüzde 94.47’ye (309 bin 135 çocuk) düÅŸtü.

EÄŸitimin zorunlu olduÄŸu tüm alanlarda toplam 1 milyon 675 bin çocuÄŸun eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. AçÄ±k liseye kayÄ±t yaptÄ±ran öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±na göre 6 kat artmÄ±ÅŸ durumda.

KARMA EÄžÄ°TÄ°M TEHLÄ°KEDE

Bilimsel ve laik bir eÄŸitime karÅŸÄ± dinci ve gerici eÄŸitim yolunda her gün yeni adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala MEB yönetmeliÄŸiyle bazÄ± okullarÄ±n karma eÄŸitimin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yolu açÄ±ldÄ±. MEB, “Karma eÄŸitimden vazgeçilmiyor” açÄ±klamasÄ± yapsa da CumhurbaÅŸkanÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n’Ä±n “Ä°steyen veli karmaya isteyen veli karma olmayana gönderebilir” açÄ±klamasÄ± düzenlemenin gerçek niyetini ortaya koydu.

EÄžÄ°TÄ°M DÄ°NSELLEÅžÄ°YOR

Son müfredat deÄŸiÅŸikliÄŸinde her yÄ±l zorunlu olarak okutulan din dersi 1 saatten 2 saate çÄ±karÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca tüm derslere de “deÄŸerler” altÄ±nda muhafazakar ögeler eklendi. Ä°mam hatipleri teÅŸvik için yapÄ±lan reklamlar ve teÅŸviklerin de etkisiyle ortaokul düzeyindeki imam hatip öÄŸrenci sayÄ±sÄ± bir yÄ±l içinde 651 binden 723 bine çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda.

CEMAATLERÄ°N ÖNÜ AÇILDI

MEB’in tarikat, cemaat ve vakÄ±flarla yaptÄ±ÄŸÄ± protokoller, yaz kuran kurslarÄ±, medrese eÄŸitim modelleri okullarÄ±n sözde de olsa bilimsel kurum kimliÄŸini tamamen ortadan kaldÄ±rdÄ±.

Son olarak Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilgili yönetmelikte yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklikle, eÄŸitim alanÄ±nda faaliyet gösteren çok sayÄ±da dinci yapÄ±lanmanÄ±n devlet arazilerine yurt kurabilmesinin önünü açtÄ±. Herhangi bir tarikatÄ±n bu düzenlemeden yararlanabilmesi için Diyanetten “uygundur” oluru almasÄ± yeterli.

YKS SONUÇLARI EÄžÄ°TÄ°MÄ°N NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖSTERDÄ°

FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL

Zorunlu eÄŸitimini tamamlayÄ±p üniversitede bir bölüme yerleÅŸme hayalleri kuran öÄŸrencilerin sÄ±nav performansÄ± da ne yazÄ±k ki iyi deÄŸil. SÄ±nav baÅŸarÄ±sÄ± bir sonuç elbette, ama ortaya çÄ±kan tablo eÄŸitim politikalarÄ± ve eÄŸitimin niteliÄŸinin ne durumda olduÄŸunu net bir biçimde gösteriyor.

Bu yÄ±l yapÄ±lan YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±’nda (YKS) adaylarÄ±n hem genel kültürde hem de temel testte dökülmesi bu eÄŸitimin bir sonucu. YKS’ye giren öÄŸrencilerden temel yeterlilik testinde (TYT), sözel, sayÄ±sal ve eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k puan türlerinde 1’er, dil alanÄ±nda ise sadece 5 aday 500 puan alabildi. TYT sÄ±navÄ± geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adaydan sadece 30 bin 503 aday 400 ve üstü puan alabildi. Bu sonuçlara göre akademik yeterliliÄŸe sahip öÄŸrenci oranÄ± yüzde 1.37’ye denk düÅŸüyor. TYT’de Türkçe 40 soruda doÄŸru yanÄ±t ortalamasÄ± 16.179. Bu, sosyal bilimlerde 20 soruda 6.003, temel matematikte 40 soruda 5.642, fen bilimlerinde 20 soruda 2.828 olarak gerçekleÅŸti. Fizik ortalamasÄ± ise 0.4’te kaldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 23:11

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