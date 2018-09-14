â€˜YargÄ±ya sÄ±zan Cemaatin faturasÄ±nÄ± Murat Arslanâ€™a kesiyorlarâ€™

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kapatÄ±lan YARSAVâ€™Ä±n BaÅŸkanÄ± Murat Arslan bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL KHK’si ile kapatÄ±lan YARSAV’Ä±n BaÅŸkanÄ± Murat Arslan bugün yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Avukat DoÄŸan Erkan, ‘FETÖ’ üyeliÄŸi iddiasÄ±yla 2 yÄ±ldÄ±r tutuklu olan Arslan’Ä±n iddianamesinin çürüdüÄŸünü, Arslan’Ä±n tahliye edilmesi gerektiÄŸini savundu.

KHK ile kapatÄ±lan YARSAV’Ä±n BaÅŸkanÄ± Murat Arslan, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± Kampüsünde bugün hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Arslan hakkÄ±nda “YARSAV’da üstlendiÄŸi görevle örgütün amacÄ± doÄŸrultusunda eylemlerde bulunduÄŸu” iddia ediliyor. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r tutuklu Arslan’Ä±n avukatÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sunduÄŸu iddianamenin çürüdüÄŸü kanÄ±sÄ±nda. Davaya iliÅŸkin gazetemize deÄŸerlendirmede bulunan Arslan’Ä±n AvukatÄ± DoÄŸan Erkan, tanÄ±k olarak dinlenen kiÅŸilerin her birinin cemaat davasÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bilgisini vererek, “TanÄ±klarÄ±n bazÄ±larÄ± geldi ‘Ben öyle bir ÅŸey demedim’ dedi, bazÄ±larÄ± geldi,’TanÄ±mÄ±yorum’ dedi. ByLock iddiasÄ±nÄ± sundular, mahkemeye ByLock’tan yazÄ±ÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor geldi. Ä°ÅŸin açÄ±kçasÄ± 2010 yÄ±lÄ±ndan sonra yargÄ±ya sÄ±zan cemaatin YARSAV’a da sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, faturayÄ± Murat Arslan’a kesiyorlar” ifadesini kullandÄ±.

‘Ä°DDÄ°ANAME ÇÜRÜDÜ, TAHLÄ°YE GEREK’

Ä°ddianamede yer alan “YARSAV’a sÄ±zma” ifadesini sorduÄŸumuz Erkan, YARSAV’Ä±n yasal bir dernek olduÄŸunu, üyelik için tek kriterinin hakim ve savcÄ± olmak gerektiÄŸini söyledi. Erkan ÅŸöyle konuÅŸtu: “Mahkemede dedik ki ‘Devlet bu yasallÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸ, hakim savcÄ± olma görevini vermiÅŸ, siz niye derneÄŸe kabul ettiniz diye yargÄ±lÄ±yorsunuz’ Hiçbir savcÄ±nÄ±n, hakimin alnÄ±nda neyci olduÄŸu yazmÄ±yor. Tahmininiz olsa bile, maddi bir kanÄ±ta dayanmadan ihraç edemezsiniz kimseyi. Siz ihraç edebildiniz mi darbe giriÅŸimi olana kadar, etmediniz. Elinizde listeler vardÄ±. Siz devletin yasallÄ±k kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi derneÄŸe üye yapmakla suçluyorsunuz. Bir defa bu tutum derneÄŸi istihbarat makamÄ±, emniyet makamÄ± gibi görmektir. Ama tabii bu iÅŸin birine yÄ±kÄ±lmasÄ± gerekiyordu Murat Arslan’a yÄ±kÄ±ldÄ±. Ancak, Arslan’Ä±n bugünkü duruÅŸmada tahliye edilmesi gerek” Cemaate üye olmak iddiasÄ±yla tutuklu, Ä°brahim Okur ile görüÅŸüldüÄŸüne dair bir iddia sunulduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z DoÄŸan Erkan ÅŸöyle dedi: “Ä°brahim Okur o dönem HSYK Daire BaÅŸkanÄ±. Bir sivil toplum örgütünün baÅŸkanÄ±na, HSYK daire baÅŸkanÄ± gel görüÅŸelim derse, haliyle görüÅŸürsünüz. BunlarÄ± da söyledik mahkemede . DediÄŸim gibi, aleyhte tanÄ±klÄ±klar çürüdü. Sadece bir kiÅŸi Ä±srar ediyor ‘Ben onun onlardan olduÄŸunu biliyorum’ diyor, ama o da delil sunamÄ±yor. Eski YARSAV BaÅŸkanÄ± Ömer Faruk EminaÄŸaoÄŸlu’nun da tanÄ±k olarak dinlendiÄŸini söyleyen DoÄŸan Erkan, mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n EminaÄŸaoÄŸlu’ya ‘YARSAV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan beni düÅŸüren Cemaattir diye basÄ±na demek vermiÅŸsiniz’ sözlerini anÄ±msattÄ±. EminaÄŸaoÄŸlu’nun “Evet ama Murat Arslan’dÄ±r da demedim ki, biz siyasal olarak farklÄ± fikirlerde olabiliriz ama birlikte demokratik mücadele yürüttük” dedi EminaÄŸaoÄŸlu yani, o da Cemaatçi olduÄŸunu ifade etmedim dedi” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDE NE VAR?

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Tamöz’ün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede ‘FETÖ’ yapÄ±lanmasÄ±nda Arslan’Ä±n YARSAV’da üstlendiÄŸi görevle örgütün amacÄ± doÄŸrultusunda eylemlerde bulunduÄŸu öne sürülüyor. Gülen’in talimatÄ±yla örgüt üyelerinin 2008’den itibaren YARSAV’a sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±, FETÖ yapÄ±lanmasÄ±nda yer almayan YARSAV üyelerinin, örgütün YARSAV’da etkili olduÄŸundan 15 Temmuz 2016’dan sonra haberdar olduklarÄ± ifade ediliyor. Ä°ddianamede Emine Ülker Tarhan’Ä±n YARSAV’dan ayrÄ±lÄ±p milletvekili seçilmesinin ardÄ±ndan YARSAV baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na örgüt mensubu Arslan’Ä±n seçildiÄŸi belirtiliyor. Ä°ddianamede, Örgüt üyelerini HSYK’ye sÄ±zdÄ±rmak için YARSAV’Ä±, kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürülüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 09:36

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