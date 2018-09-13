Maden ÅŸirketi Ã‡anakkaleâ€™yi geÃ§ti Ä°sveÃ§ ormanlarÄ±nÄ± geÃ§emedi

GeÃ§en yÄ±l Ã‡anakkaleâ€™de kireÃ§ ocaklarÄ± aÃ§ma izni verilen Nordkalk ÅŸirketinin Ä°sveÃ§ ormanlarÄ±nda aÃ§mak istediÄŸi ocaÄŸa ise Ä°sveÃ§ mahkemesi izin vermedi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in Gotland AdasÄ±’nda yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± ile Nordkalk ÅŸirketi arasÄ±nda kireç ocaklarÄ± açÄ±lmasÄ± konusunda 13 yÄ±ldÄ±r süren anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa mahkeme son noktayÄ± koydu.

Arazi ve Çevre Mahkemesi, bölgedeki kireç ocaklarÄ±nÄ±n doÄŸada büyük tahribatlara yol açacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaparak Nordkalk’Ä±n kireç çÄ±karamayacaÄŸÄ±na karar verdi.

YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, kararÄ± tarihi bir zafer olarak yorumlayarak sevinçle karÅŸÄ±ladÄ±. Nordkalk ÅŸirketi ise, haklarÄ±nÄ±n gasp edildiÄŸini öne sürerek konuyu Avrupa Mahkemesine taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanÄ±yor.

ORMANDA KÄ°REÇ OCAÄžI AÇMAK Ä°STEDÄ°LER

2005 yÄ±lÄ±nda merkezi Finlandiya’da bulunan Nordkalk ÅŸirketi, Ä°sveç’in Gotland AdasÄ±’nÄ±n kuzeyindeki Ojnare OrmanlarÄ±’nda kireç ocaÄŸÄ± açmak için izin istedi. AynÄ± yÄ±l “Ojnare OrmanlarÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi”ni kuran yöre halkÄ± ve yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, kireç ocaklarÄ±na açÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± 13 yÄ±l süren bir mücadele baÅŸlattÄ±.

2014 yÄ±lÄ±n Haziran ayÄ±nda, Nordkalk ve SMA maden ÅŸirketlerine kireç ocaklarÄ± açmalarÄ± için izin verildi. Karara çevre örgütlerinin yanÄ± sÄ±ra DoÄŸayÄ± Koruma Kurumu ve Ä°l Genel Meclisi itiraz etti. Bu arada Nordkalk, ocak açmak için ormanlardaki aÄŸaçlarÄ± kesmeye baÅŸladÄ±.

YÜKSEK MAHKEME AÄžAÇ KESÄ°MÄ°NÄ° DURDURDU

YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± ve yöre halkÄ±, aÄŸaçlarÄ±n kesilmesine karÅŸÄ± protesto gösterileri baÅŸlatÄ±rken aynÄ± zamanda aÄŸaç kesimlerinin durdurulmasÄ± için Yüksek Mahkemeye baÅŸvurdular. Yüksek Mahkeme, aÄŸaçlarÄ±n kesimini durdurdu. Ä°sveç Hükümeti de, Ojnare OrmanlarÄ±nÄ±n “Natura 2000 Bölgesi” olarak kabul edilmesi için Avrupa BirliÄŸi’ne baÅŸvurdu.

Önceki gün kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Arazi ve Çevre Mahkemesi ise, bölgede kireç ocaklarÄ±nÄ±n yol açabileceÄŸi tahribatÄ± engelleyecek koruma önlemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaparak Ojnare OrmanlarÄ±nda kireç ocaklarÄ± açÄ±lmayacaÄŸÄ±na hükmetti.

ÅžÄ°RKETLER HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRAMIÅž!

Nordkalk’Ä±n ÅŸeflerinden Hokan Pihl, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada mahkeme kararÄ±ndan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Hükümetin bir dava sürerken müdahalede bulunmasÄ± ve kurallarÄ± radikal bir biçimde devletin leyhine deÄŸiÅŸtirmesi hukuk güvencesine aykÄ±rÄ±. Demokratik bir toplumda özel giriÅŸimcilerin haklarÄ±na özen gösterilmeli ve korunmalÄ±” dedi.

KararÄ± ilk önce Yüksek Mahkemeye ve gerekirse Avrupa Mahkemesine götüreceklerini söyledi.

Ä°sveç Devlet Televizyonuna açÄ±klamalarda bulunan SMA Mineralin Genel Müdürü Daniel Juvel de, mahkeme kararÄ±nÄ± “Ä°nanÄ±lmaz büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±” olarak niteleyerek itiraz edeceklerini söyledi.

KARAR EMSAL OLABÄ°LÄ°R

Sami halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgelerde ve Ojnare OrmanlarÄ±’nda maden ocaklarÄ± açÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele eden Urberg DerneÄŸinin BaÅŸkanÄ± Lisa Wanneby, kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mahkeme kararÄ±nÄ±n Ä°sveç’in diÄŸer yerleri ve Avrupa’ya bir sinyal göndereceÄŸini umduÄŸunu söyledi.

Ä°sveç’te yol açtÄ±ÄŸÄ± çevre skandallarÄ±yla gündeme gelen ve büyük tepki çeken Nordkalk, geçtiÄŸimiz yÄ±l Çanakkale’nin Biga ilçesinin Eski BalÄ±klÄ± köyünde kireç ocaklarÄ± açma izni almÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 10:34

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