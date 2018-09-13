EMEPâ€™in Flormar iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya ziyaretle sona erdi

DireniÅŸteki Flormar iÅŸçilerinin çocuklarÄ± için yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± sürdüren Emek Partisi Kocaeli Ä°l Örgütü ve Gebze Ä°lçe örgütü, toplanÄ±lan kÄ±rtasiye malzemelerini, Genel BaÅŸkan Selma Gürkan’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸçilere teslim etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar’da Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan ve 122 gündür direniÅŸte olan iÅŸçileri Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Serlma Gürkan, Kocaeli Ä°l Örgütü ve Gebze Ä°lçe Örgütü ziyaret etti. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na az bir zaman kala iÅŸçilerin okula gidecek çocuklarÄ± için günlerce fabrikalarda, mahallelerde ve kahvelerde dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak kÄ±rtasiye malzemeleri toplayan Emek Partisi Kocaeli Ä°l Örgütü, toplanan malzemelerle ayakkabÄ±larÄ± 52 çocuÄŸa teslim etti. YapÄ±lan dayanÄ±ÅŸma karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal anlar yaÅŸayan iÅŸçiler, katkÄ± sunan herkese teÅŸekkür etti.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÄžÄ°NÄ° Ä°KTÄ°DARIN POLÄ°TÄ°KALARINA KURBAN ETMEYECEÄžÄ°Z’

Patronun hukuksuzluÄŸu sürdükçe haklÄ± mücadelenin de devam edeceÄŸini ve direniÅŸe olan desteklerinin de desteÄŸinin süreceÄŸini söyleyen Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, direniÅŸte olan iÅŸçiler için dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemini belirtti. KampanyanÄ±n bir yardÄ±m kampanyasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Gürkan, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n iÅŸçilerin birliÄŸi ve kardeÅŸliÄŸinin bir kez daha gösterilmesi için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Flormar direniÅŸinin ülkenin dört bir yanÄ±nda gündem edilmesi için yürütülen bir çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu ifade etti.

Mevcut eÄŸitim sisteminin çocuklara iyi bir gelecek vadetmediÄŸine ve eÄŸitim sistemindeki sorunlarÄ±n gün geçtikçe arttÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Gürkan, Milli EÄŸitim BakanÄ± dahil kabinedeki tüm bakanlarÄ±n özel okul, hastane ve turizm ÅŸirketi sahibi olduÄŸuna dikkat çekti.

Böylesi bir kabinenin, iÅŸçi ve emekçilerin faydasÄ±na bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürkan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“Kabine adeta tekellerin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için çalÄ±ÅŸÄ±yor, ancak ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere ve emekçilere kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, bizim bu politikalara vereceÄŸimiz tek bir cevap var; çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ve gençlerimizin geleceÄŸini bu iktidarÄ±n politikalarÄ±na kurban etmeyeceÄŸiz. Krizi fÄ±rsata çevirmek isteyen, tekellerin çÄ±karlarÄ±nÄ± gözeten ve kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan politikalara karÅŸÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak ‘Krizin sorumlusu biz deÄŸiliz, faturasÄ±nÄ± da biz ödemeyeceÄŸiz’ diyoruz.”

Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸinin ülkenin demokrasi mücadelesinin bir parçasÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Gürkan, iÅŸçi haklarÄ± güvencede olmadÄ±ÄŸÄ± sürece, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sesi siyasette olmadÄ±ÄŸÄ± sürece demokrasinin de olmayacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. Flormar iÅŸçileri ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n demokratik haklarÄ± ve siyasal özgürlüÄŸünü kazanmasÄ± için öncelikle siyasette söz sahibi olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Gürkan, iÅŸçilerin devlet katÄ±nda yöneten olmasÄ± için hep birlikte mücadele etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n siyasetini yapan bir siyasi rejim kurulmadan anayasal haklarÄ±n çiÄŸnenmeye devam edeceÄŸini söyleyen Gürkan, bunun için yürünecek yolun iÅŸçilerin mücadelesi ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan geçtiÄŸini söyledi. AyrÄ±ca Gürkan, okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± vesilesi ile kamuoyuna Flormar iÅŸçilerinin aile ve çocuklarÄ± ile dayanÄ±ÅŸma ve mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na birkaç gün kala Flormar direniÅŸçilerinin okula giden çocuklarÄ± için yapÄ±lan kampanyanÄ±n önemine vurgu yapan Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Eyüp Akdemir, Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Flormar iÅŸçileri adÄ±na Emek Partisi’ne teÅŸekkür etti. (Gebze/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 14:15

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