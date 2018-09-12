Ã‡ukurovaâ€™da kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼ndemi

Ãœniversiteli kadÄ±nlar bÃ¶lÃ¼mlerine dair gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor mu?Ãœlkemizde yaÅŸanan olaylarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorlar?Biz sorduk, kadÄ±nlar cevapladÄ±.

Seren ELATAÅž

Berfin KILIÇ

Çukurova Üniversitesi

Üniversitelerde eÄŸitim-öÄŸretim döneminin baÅŸlamasÄ±na az bir süre kaldÄ±. Yeni baÅŸlayacak üniversite dönemi öncesinde genç kadÄ±nlarÄ± nasÄ±l sorunlar bekliyor? Üniversiteli kadÄ±nlar bölümlerine dair gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor mu? KadÄ±nlar ülkemizde yaÅŸanan olaylarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyor? Biz sorduk, kadÄ±nlar cevapladÄ±.

UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler öÄŸrencisi Gizem ilk karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± sorunun barÄ±nma sorunu olduÄŸunu ifade etti. Evde kalmanÄ±n da yurtta kalmanÄ±n da güvenlik açÄ±sÄ±ndan sorunlar barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gizem, “Bunun yanÄ± sÄ±ra ulaÅŸÄ±mda da birçok problem yaÅŸÄ±yoruz. Özellikle dolmuÅŸ beklerken laf atan insanlar, giyimi ve dÄ±ÅŸ görünüÅŸü yüzünden yargÄ±lanma, kalabalÄ±k dolmuÅŸlarda insanlarÄ±n rahatsÄ±z edici bakÄ±ÅŸlarÄ± ve tacizden korunmaya çalÄ±ÅŸmak…” diye konuÅŸtu.

Bütün bunlarÄ±n düzenli bir yola girmesi için ÅŸüphesiz ki sÄ±kÄ± bir disiplin ve güvenlik önlemleri alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Gizem, “Bitti mi? Tabii ki de hayÄ±r. Üniversiteye gittiniz yerleÅŸtiniz, mutlusunuz. Bu defa da sizi bekleyen en büyük problem gelecek kaygÄ±sÄ±, “Ä°ÅŸ bulabilecek miyim?” korkusu. ReferansÄ±n herkesin ÅŸikayetçi olduÄŸu bir konu haline geldiÄŸi bu ülkede acaba biz de mi iÅŸsiz gezeceÄŸiz korkusu yaÅŸamak anormal deÄŸil. Kamuda kendine yer bulamayan, referansÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen nitelikli adaylar maalesef özel sektörün yolunu tutma ve düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya mecbur kalmaktadÄ±rlar” dedi.

KADIN YURTLARINDA BASKI FAZLA

BarÄ±nma sorununun hem erkekler hem de kadÄ±nlar için bir problem olduÄŸunu söyleyen Gizem, “Yurtlardaki giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ konusundaki saat uygulamalarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± buluyorum, özgür hissettirmiyor. AyrÄ±ca çoÄŸu erkek yurdunda giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ saatleri son derece esnek uygulanmakta. Özel yurtlarda ise kadÄ±nlar için ÅŸöyle bir uygulama mevcut: Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gittiÄŸi zaman ve geç gelecekleri zamanlarda aileleri aranÄ±yor. Bu kesinlikle yasal bir uygulama deÄŸil ama bir kural olarak dayatÄ±lÄ±yor ve toplum yapÄ±sÄ± gereÄŸi kabullenilmiÅŸ durumda. KadÄ±n ve erkek arasÄ±nda bu ÅŸekilde ayrÄ±mlarÄ±n olmasÄ± üniversiteye giden ve artÄ±k yetiÅŸkin birer birey olan biz kadÄ±nlar için büyük bir problem” dedi.

Zeynep Endüstri MühendisliÄŸi öÄŸrencisi.Eskiye göre daha fazla genç kadÄ±nÄ±n üniversite okumasÄ±na karÅŸÄ±n hala mühendislik bölümlerinde kadÄ±nlara karÅŸÄ± ön yargÄ±larÄ±n devam ettiÄŸinden yakÄ±nan Zeynep, cinsiyetine göre bölüm seçilmesinin kendisine saçma geldiÄŸini belirterek “Kimin hangi bölüme ilgi ve becerisi varsa onu seçmelidir” dedi.

“TACÄ°ZÄ°N ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR”

ÖÄŸretim üyeleri tarafÄ±ndan yaÅŸanan taciz olaylarÄ±nÄ±n bir baÅŸka ciddi sorun olduÄŸunu ifade eden Zeynep, “Her taciz olayÄ±nda olduÄŸu gibi yine ve yine kÄ±zlar suçlanÄ±r. “HocanÄ±n aklÄ±na girmiÅŸtir, edebiyle dursaydÄ±” olur ve hoca her türlü aklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Çukurova Üniversitesi’nde birkaç yÄ±ldÄ±r gündemde olan sorunlardan birinden bahsetmek isterim; okul öncesi öÄŸretmenliÄŸi okuyan erkek öÄŸrencilerden birisi sürekli sosyal medya üzerinden kÄ±zlara tacizde bulunmaktadÄ±r. Okula daha önceleri birçok kez bu durum belirtilse de çocuk tacize devam etmektedir. Bu konuda üniversiteler duyarlÄ± olsa herkes huzurlu olabilir. HocalarÄ±n, görevlilerin, öÄŸrencilerin taciz etmeyeceÄŸi huzurlu bir ortam istiyoruz” dedi.

Her ne kadar mesleÄŸinin önü açÄ±k olsa da iÅŸsizlik sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Zeynep, “Kendimi bu konuda geliÅŸtiriyor, kendime ve ülkeme faydalÄ± bir görüntü oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum ancak ülkemizde maalesef kendimizi ne kadar geliÅŸtirsek de dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± bir ülke olduÄŸumuz için baÅŸka yerlere gitmek zorunda kalÄ±yoruz.” dedi.

TIP ÖÄžRENCÄ°LERÄ° DE KAYGILI

TÄ±p fakültesinde okuyan Ä°layda, bu yÄ±l da kendileriniyurt sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, yurt çÄ±kmazsa ev sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve ulaÅŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n beklediÄŸini söyledi. KadÄ±nlarÄ±n en büyük sorununun taciz olduÄŸunu dile getiren Ä°layda, “Bir sürü arkadaÅŸÄ±mÄ±zdan taciz olaylarÄ±nÄ± duyuyorum. KadÄ±nlar tacizlere tepki göstermeli.” dedi. TÄ±p öÄŸrencilerinin de artÄ±k iÅŸsiz kalma kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°layda, “Gelecekte o kadar çok doktor olacak ki hem nitelik azalacak hem iÅŸsiz kalma ihtimali olacak.” dedi. SÄ±nÄ±f ÖÄŸretmenliÄŸi okuyan Canan da öÄŸretmen atamalarÄ±nÄ±n az olmasÄ±ndan ÅŸikâyet ederek en büyük sorunlarÄ±nÄ±n atanamama kaygÄ±sÄ± ile okumak olduÄŸunu söyledi.

“HÄ°ÇBÄ°R ÅžEYÄ°N GARANTÄ°SÄ° YOK”

Ülkemizde geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n önemli bir boyutta olduÄŸuna dikkat çeken Hukuk bölümü öÄŸrencisi Hande, “Bu aileleri ve haliyle biz öÄŸrencileri de etkilemekte. Buna dayalÄ± olarak ileride okul bittiÄŸinde meslek aÅŸamasÄ± nasÄ±l olacak neler getirecek bilemiyoruz. Çünkü hiçbir ÅŸeyin garantisi yok ülkemizde. Bir anda deÄŸiÅŸen yasalar mesleÄŸimizi yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bile belirleyebiliyor. Bunlar sebebiyle hem maddi kaygÄ±larÄ±m hem de mesleÄŸin kendi geleceÄŸine dair kaygÄ±larÄ±m var” dedi.

“GEREKLÄ° Ä°STÄ°HDAM YARATILMALI”

Biyomedikal MühendisliÄŸi öÄŸrencisi Åžehriban, kendi isteÄŸiyle tercih ettiÄŸi bölümüne karÅŸÄ± eski heyecanÄ± duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Çünkü atamasÄ± çok az ve mezun olduktan sonra boÅŸta kalma korkusu var. DiplomalÄ± iÅŸsiz olmak istemiyorum ve devletin bu konuda gerekli istihdamÄ± yaratmasÄ±nÄ± istiyorum” dedi. Bir kadÄ±n olarak özellikle Türkiye’de yaÅŸanan çocuk istismarlarÄ± ve kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyen ve bunlarÄ±n bir an önce önüne geçilmesini isteyen Åžehriban, “Aksine çÄ±karÄ±lan yasalarla bunlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na zemin hazÄ±rlanÄ±yor. Maalesef ki tecavüzler “kendi rÄ±zasÄ± vardÄ±” ya da “kÄ±sa giydi beni tahrik etti” gibi gerekçelerle iyi hal indirimi alÄ±yorlar” dedi.

“ÜNÄ°VERSÄ°TELERDE KADINLARIN SESÄ° YÜKSELMELÄ°”

Toplumda yaÅŸananlara kadÄ±nlarÄ±n sesini daha fazla duyurabilmesi için üniversitelerin önemli olduÄŸunu dile getiren Ä°ÅŸletme Bölümü öÄŸrencisi Medine, “Böylece toplumda kadÄ±nÄ±n sesini daha çok duyurabildiÄŸi, daha fazla söz hakkÄ±na sahip olduÄŸu, duygu ve düÅŸüncelerini daha rahat dile getirebildiÄŸi, kendini özgürce savunabildiÄŸi bir toplum yetiÅŸeceÄŸine inanÄ±yorum. Üniversiteler bu ÅŸekilde ÅŸekillenmeli” dedi.

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