Musa Ã–zuÄŸurlu: TÃ¼rkiye ne derse desin saha ÅŸartlarÄ± belirleyici olacak

Gazeteci Musa Ã–zuÄŸurlu, 'TÃ¼rkiye ne derse desin, Suriyeâ€™nin geleceÄŸini dÄ±ÅŸarÄ±daki toplantÄ±lar deÄŸil saha ÅŸartlarÄ± belirleyecek' dedi.

Suriye iç savaÅŸÄ±nda kilit önemdeki Ä°dlib operasyonu konusunda Rusya, Türkiye ve Ä°ran’Ä±n Tahran’da yaptÄ±ÄŸÄ± zirve sonrasÄ± tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. AKP’den en yüksek düzeyde operasyonun yapÄ±lmamasÄ± konusunda açÄ±klamalar yapÄ±lÄ±rken, Rusya’nÄ±n Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev’den ise Ä°dlib operasyonunun ertelenebileceÄŸi ancak, “Bu sorun çözüme kavuÅŸturulmalÄ±” açÄ±klamasÄ± geldi. YaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Gazeteci Musa ÖzuÄŸurlu, “Türkiye ne derse desin, Suriye’nin geleceÄŸini dÄ±ÅŸarÄ±daki toplantÄ±lar deÄŸil saha ÅŸartlarÄ± belirleyecek” dedi.

RUSYA: Ä°DLÄ°B OPERASYONU ERTELENEBÄ°LÄ°R

Rusya’nÄ±n Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ä°dlib’teki gerilimi azaltma bölgesinin Türkiye’nin sorumluluÄŸunda olduÄŸunu ve bu nedenle “cihatçÄ±larÄ± Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerden ayÄ±rma sorumluluÄŸunun Türkiye’ye ait olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Rusya, Türkiye ve Ä°ran’Ä±n Ä°dlib konusunda uzlaÅŸabileceÄŸini dile getiren Lavrentyev, “Rus, Ä°ranlÄ± ve Türk askerlerin, Ä°dlib’te terörist örgütlere karÅŸÄ± operasyonun ÅŸemasÄ± ve mekanizmalarÄ± üzerinde anlaÅŸmaya varacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

Ä°dlib’e yönelik harekatÄ±n ertelenebileceÄŸini kaydeden Lavrentyev, “Ama bu sorun çözüme kavuÅŸturulmalÄ±” diye konuÅŸtu.

‘KEMÄ°K KIRAN SAVAÅžI’

Suriye’deki geliÅŸmeleri Åžam’dan takip eden, Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Gazeteci Musa ÖzuÄŸurlu Tahran zirvesinden çÄ±kan sonuçlarÄ± ve Ä°dlib operasyonunu deÄŸerlendirdi.

“Ä°ki tarafÄ±n da son büyük çatÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz” diyen ÖzuÄŸurlu, “Suriye’de bu operasyona ‘Kemik KÄ±ran SavaÅŸÄ±’ deniliyor. Günlerdir Åžam ile Humus arasÄ±nda bazÄ± askeri konvoylarÄ±n Ä°dlib’e doÄŸru yol aldÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduk. Bu demektir ki, Tahran’da yapÄ±lan zirveden sonra Rusya, Ä°ran ve Suriye’nin herhangi bir ÅŸekilde düÅŸüncesi deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil ve bu süreç daha da hÄ±zlandÄ±rÄ±lacak” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°DLÄ°B’DEN SONRA SIRA ZEYTÄ°N DALI’NA VE AFRÄ°N’E GELECEK

Suriye savaÅŸÄ±nda cihatçÄ±larÄ±n son duraÄŸÄ± olan Ä°dlib’in “konsantre cihatçÄ± kent” olduÄŸunu belirten ÖzuÄŸurlu, “Suriye yönetimi Kürt bölgesi haricindeki diÄŸer bütün bölgeleri temizlemiÅŸ durumda. Bu durumda Ä°dlib’i almaya sadece nicelik olarak diÄŸer ÅŸehirlere eklenecek bir ÅŸehir olarak deÄŸil, bütün niteliÄŸi deÄŸiÅŸtirecek olan bir operasyon olarak bakÄ±yor” diye belirtti.

ÖzuÄŸurlu, Türkiye’nin operasyona karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ± ise ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “Türkiye Ä°dlib’deki gruplarÄ± Åžam yönetimine karÅŸÄ± bir enstrüman olarak elinde tutuyor. Åžam yönetimine karÅŸÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda Rusya ve Ä°ran’a karÅŸÄ± da bir enstrüman olarak bulunduruyor. EÄŸer bu bölge Suriye ordusu tarafÄ±ndan geri alÄ±nÄ±rsa, sÄ±ra Zeytin DalÄ± ve FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda Türkiye’nin hakimiyetine giren bölgelere gelecek. DolayÄ±sÄ±yla da bu Kürtlerin Afrin’e dönmesi anlamÄ±na gelir.”

‘SURÄ°YE KÜRTLERLE MASAYA OTURACAK’

Ä°dlib operasyonundan sonra sahada Kürtler ile Suriye yönetiminin kalacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen ÖzuÄŸurlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bunu savaÅŸma anlamÄ±nda söylemiyorum. Suriye’de artÄ±k Åžam yönetiminin karÅŸÄ±sÄ±nda kalacak tek muhatap Kürtler olacak ve Kürt yönetimi Suriye yönetimine karÅŸÄ± birtakÄ±m ÅŸartlar öne sürecek. Ä°dlib’den sonra Kürtler ile Suriye yönetimi yine masaya oturacak. Burada masada öne sürülecek ÅŸartlar nedir? EÄŸer dÄ±ÅŸarÄ±dan herhangi bir müdahale olmazsa Kürtlerin Åžam’la, Åžam’Ä±n da Kürtlerle anlaÅŸma niyetinde olduÄŸunu düÅŸünüyorum.”

ÖzuÄŸurlu, son olarak Ä°dlib sonrasÄ± geliÅŸecek olasÄ± süreci de ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: “Bugüne kadar sahadaki bir takÄ±m geliÅŸmeler gösterdi ki artÄ±k dÄ±ÅŸarÄ±da hangi toplantÄ± yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n, Suriye’nin geleceÄŸini sadece ve sadece saha ÅŸartlarÄ± belirliyor. Saha ÅŸartlarÄ±na da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ÅŸu anda BeÅŸar Esad yönetimi önemli bir güce sahip. Saha ÅŸartlarÄ± herhangi bir Cenevre ya da Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n bir anlamÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Åžu örneÄŸi verebiliriz. Son Tahran toplantÄ±sÄ± ne kadar anlamlÄ±ydÄ±? Rusya ve Ä°ran için anlamlÄ±, ama Türkiye için anlamlÄ± deÄŸil, çünkü Türkiye’nin tezleri hiçbir ÅŸekilde kabul edilmiyor. Kabul edilmediÄŸi için de anlamÄ± yok. Rusya ve Tahran da saha ÅŸartlarÄ±na göre tezleri öne sürüyor. Nitekim Rusya’nÄ±n aynÄ± Tahran toplantÄ±sÄ±nda yeni bir anayasaya vurgu yapmasÄ± ve muhaliflerin de bu toplantÄ±ya katÄ±lacak olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸ olmasÄ±, Kürtlerle ilgili Rusya’nÄ±n tavrÄ±nÄ±n daha yumuÅŸama sinyali verdiÄŸinin göstergesidir. Sonuç olarak Türkiye ne derse desin saha ÅŸartlarÄ± her ÅŸeyi ortaya koyacak. Hatta buraya Kürtlerle yapÄ±lacak olan görüÅŸmeleri de katÄ±yorum.” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:42

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