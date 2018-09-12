Oyun, set ve cinsiyetÃ§ilik

Soylu tutuculuÄŸun bugÃ¼n tenisi getirdiÄŸi noktada cinsiyetÃ§ilik nerede duruyor?

Pelinsu KEKLÄ°K

Ä°stanbul

Tenis belki de her birimizin kafasÄ±nda tam anlamÄ±yla bir elit sporu. Köklerini Avrupa’nÄ±n soylu topraklarÄ±ndan alan ve ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Fransa’dan, son hallerini almaya ve düzene oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere’ye kadar belli soylu ritüellere* sahip olma özelliÄŸini koruyan bir spor dalÄ±. Peki soylu tutuculuÄŸun bugün tenisi getirdiÄŸi noktada cinsiyetçilik nerede duruyor?

TENÄ°SÄ°N KÖKENÄ°

Tenisin kökenlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Fransa’da soylu ÅŸövalyelerin oynamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir oyun olarak, tam anlamÄ±yla erkek egemen ÅŸartlar içinde ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebiliyoruz. Böyle bir kökenden beslenen ve daha sonra erkeklerin oyundaki aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± koruduklarÄ± bir yapÄ±da devam eden ve içinde oldukça fazla kÄ±rÄ±lma noktasÄ± barÄ±ndÄ±ran da bir spor dalÄ±ndan bahsediyoruz. Bu kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±ndan en önemlileri de her seferinde üstesinden gelindiÄŸi sanÄ±lan fakat yÄ±llar geçtikçe ortaya sert açÄ±klamalar ile yeniden çÄ±kan teniste cinsiyet eÅŸitliÄŸi ve cinsiyetçilik meseleleri. 1960’lÄ± ve 70’li yÄ±llar dünyada kadÄ±n hareketinin yükselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve ABD’de de bu konularda çeÅŸitli eylemlilikler ve cesur açÄ±klamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar olarak tarihe geçerken, bu durumun tenise de bir yansÄ±masÄ± tabii ki olacaktÄ±. O dönem 50’li yaÅŸlarÄ±nda olan erkekler tenisinin eski bir numarasÄ± Bobby Rings’e göre kadÄ±nlar ile erkekler arasÄ±nda doÄŸal farklar vardÄ±. Riggs bu farklara atÄ±f yapan, kadÄ±nlar tenisinin deÄŸersizliÄŸini ön plana çÄ±kartacak bir kÄ±yasÄ±n içinde beklenmedik bir maç daveti yaptÄ± ve Billie Jean King’i üç set üzerinden kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacaklarÄ± bir maça davet etti. Bu sadece bir maç davetinden ibaret olmayan, altÄ±nda kadÄ±nlarÄ± ve kadÄ±nlar tenisini aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± birçok sebep barÄ±ndÄ±ran bir maç davetiydi. Gerek maçÄ±n erkeklere has 3 set üzerinden oynanmasÄ±, gerek ise Bobby’nin 60’lÄ± yaÅŸlarÄ±na yaklaÅŸÄ±yor oluÅŸu aslÄ±nda kadÄ±nlara ÅŸu mesajÄ± veriyordu: erkek egemen, güce dayalÄ± bu sporda yaÅŸÄ±mÄ±z kaç olursa olsun ipler bizim elimizde. 1973 yÄ±lÄ±nda teklifi kabul eden Billie Jean ile Riggs’in maçÄ±nÄ± 40 milyona yakÄ±n insan televizyonda takip ediyordu. MaçÄ±n sonucunda ise Billie Jean erkeklerin arenasÄ±nda ve kurallarÄ±nda 3-0 gibi net bir skorla galip geliyor ve bu olay spor tarihine Battle of The Sexes** olarak geçiyordu.

BÄ°TMEYEN TARTIÅžMALAR VE CÄ°NSÄ°YETÇÄ°LÄ°K

Billie Jean King mücadelesi tenis tarihinde sadece bu maçla deÄŸil, kadÄ±nlarÄ±n teniste eÅŸit haklar ve eÅŸit para ödülü mücadelesi vermesinin de en önemli bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±ndan biri olmasÄ±yla birlikte asÄ±l anlamÄ±nÄ± kazanacaktÄ±. Cinsiyetçilik tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n teniste en az erkekler kadar yeri olduÄŸunu ve bu haklarÄ±n mücadele ederek alÄ±nabildiÄŸini göstermesi açÄ±sÄ±ndan Billie Jean King ismi önemli bir çaÄŸ açÄ±yor ve bu çaÄŸ da aslÄ±nda günümüzde tenisçilerin sahip olduÄŸu çoÄŸu hakkÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± en önemli noktayÄ± oluÅŸturuyor. KadÄ±nlar tenisinin giriÅŸtiÄŸi bu açÄ±k meydan okuma ile belki de bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bittiÄŸini ve verilen haklarÄ±n kabul gördüÄŸünü, bir daha dile getirilmediÄŸini söylemek ise maalesef olanaklÄ± deÄŸil.

2012 yÄ±lÄ±nda Gilles Simon, Wimbledon’da, 2014 Fransa AçÄ±k’ta ise Ernest Gulbis kadÄ±nlarÄ±n 3 set, erkeklerin ise 5 set üzerinden maç yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± para ödüllerinin daha çok mücadele eden taraf önceliÄŸinde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan bir açÄ±klamalar yaptÄ±. Simon konuyu boÅŸ antrenman sahasÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±na ve buna kadÄ±nlarÄ±n tenis sahalarÄ±na iÅŸgaline baÄŸlarken;

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