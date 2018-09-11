Ã–zlem Ertan, Leyla Gencer anÄ±sÄ±na Borusan MÃ¼zik Eviâ€™nde aÃ§Ä±lan sergiyi yazdÄ±: 'Leyla Gencerâ€™in odasÄ±nda saygÄ±yla yÃ¼rÃ¼yeceksiniz.'

Özlem ERTAN

Ä°stiklal Caddesi üzerindeki Borusan Müzik Evi’ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, yÄ±llar öncesinden gelen bir soprano ses sizi karÅŸÄ±layacak. KapÄ±da ÅŸöyle bir durup sese kulak kabartacaksÄ±nÄ±z. Sonra da o koyu ve duygulu sesin peÅŸinden içeri gireceksiniz. Borusan Müzik Evi’nin alt katÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸ bir odada, Leyla Gencer’in odasÄ±nda saygÄ±yla yürüyeceksiniz.

Türkiye’de doÄŸup büyüyen, eÄŸitim alan ve sonrasÄ±nda gittiÄŸi Ä°talya’da, opera alanÄ±nda unutulmaz baÅŸarÄ±lar kazanan Soprano Leyla Gencer’in oturduÄŸu koltuÄŸa, okuduÄŸu kitaplara, dokunduÄŸu sehpaya, giydiÄŸi kÄ±yafetlere, çaldÄ±ÄŸÄ± piyanoya bakarken geçmiÅŸin loÅŸ tünelinde gezineceksiniz. Bu sÄ±rada Leyla Gencer, Ä°talyan Besteci Giuseppe Verdi’nin ‘Aida’ operasÄ±ndan Aida’nÄ±n aryasÄ±nÄ± söyleyecek. Sesi, sergi salonuna yerleÅŸtirilmiÅŸ hoparlörlerden çÄ±kÄ±p içinize ferahlÄ±k verecek.

On yÄ±l önce, 2008’in mayÄ±s ayÄ±nda kaybettiÄŸimiz Leyla Gencer’in eÅŸyalarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi sergi salonunda yürürken, gerçekten onun odasÄ±nda olduÄŸunuzu hissedeceksiniz. Elinin deÄŸdiÄŸi onlarca nesnenin arasÄ±ndaysanÄ±z, sesi kulaklarÄ±nÄ±za dokunuyorsa ve duvara monte edilmiÅŸ ekranlarda onun görüntüleri varsa böyle hissetmeniz normal deÄŸil mi?

BÄ°R PRÄ°MADONNANIN HAYATI

FotoÄŸraf: Musa Alcan/AA

20’nci yüzyÄ±lÄ±n en büyük sopranolarÄ±ndan, primadonnalarÄ±ndan Leyla Gencer’i daha yakÄ±ndan tanÄ±mak, onun opera ve müzikle dolu yaÅŸamÄ±na nüfuz edebilmek için ‘Leyla Gencer: Primadonna ve YalnÄ±zlÄ±k’ sergisini ziyaret etmelisiniz. 10 Ekim’e kadar, pazar hariç her gün 10.00-18.00 arasÄ±nda Leyla Gencer’in eÅŸyalarÄ±nÄ±n arasÄ±nda dolaÅŸabilir, yaÅŸam öyküsünü fotoÄŸraflarÄ± eÅŸliÄŸinde ekranda okuyabilir, onunla yapÄ±lmÄ±ÅŸ röportajlara göz atabilirsiniz.

KüratörlüÄŸünü Opera Rejisörü Prof. Yekta Kara’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, Ä°KSV tarafÄ±ndan Borusan Sanat’Ä±n katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanan serginin 10 Eylül’deki açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda, Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± (Ä°KSV) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bülent EczacÄ±baÅŸÄ± ile Prof. Yekta Kara, Leyla Gencer’in duvara yerleÅŸtirilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±nda konuÅŸtular. DiÄŸer misafirleri bilmem, ama ben konuÅŸmalarÄ± dinlerken büyük sopranonun koyu kahverengi gözlerine dalÄ±p gittim.

Yekta Kara, Leyla Gencer’in ne kadar çalÄ±ÅŸkan, iÅŸine aÅŸÄ±k ve araÅŸtÄ±rmacÄ± bir sanatçÄ± olduÄŸundan bahsetti. Tabii ki öyleydi. Öyle olmasa Maria Callas, Joan Sutherland gibi sopranolarÄ±n sahnede olduÄŸu bir dönemde onlarÄ±n arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p dünya çapÄ±nda bir isim olabilir miydi?

BEKTAÅžÄ° BABA, POLONYALI ANNE

FotoÄŸraf: Musa Alcan/AA

1928 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da, BektaÅŸi bir babayla PolonyalÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olarak doÄŸan Gencer’i dünyanÄ±n en önemli opera sahnelerine taÅŸÄ±yan azmi, yeteneÄŸi, mesleÄŸine duyduÄŸu aÅŸk ve durmak bilmeden çalÄ±ÅŸmasÄ± olmuÅŸtu. 1950’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda, Ankara OperasÄ±nda Pietro Mascagni’nin ‘Cavalleria Rusticana’ ve Giacomo Puccini’nin ‘Tosca’ operalarÄ±nda baÅŸrol oynayan sanatçÄ±nÄ±n 1953 yÄ±lÄ±nda, Ä°talya ile Türkiye arasÄ±ndaki kültür anlaÅŸmasÄ±na dayanarak RAI radyosunda verdiÄŸi konser, Ä°talya’daki sanatseverlerin onunla ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ydÄ±. SonrasÄ±, kentler hatta ülkeler aÅŸan bir nehrin, karÅŸÄ±sÄ±na dikilen en güç engelleri aÅŸarak yataÄŸÄ±nda akmasÄ± gibiydi. Leyla Gencer 1950’li, 60’lÄ± yÄ±llarÄ±n Avrupa’sÄ±nda üstelik de karÅŸÄ±sÄ±nda Maria Callas ve Joan Sutherland gibi rakipler varken, La Scala, La Fenice gibi en önemli sahnelerde baÅŸrol oynadÄ± ve 20’nci yüzyÄ±lÄ±n en önemli primadonnalarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Leyla Gencer’in opera sanatÄ±na en önemli katkÄ±larÄ±ndan biri de bestelendikleri dönemde oynanan, ancak sonra unutulan operalarÄ±, tozlu raflardan çekip alarak repertuvara kazandÄ±rmasÄ± olmuÅŸtu. Gaetano Donizetti’nin ‘Roberto Devereux’, Giuseppe Verdi’nin ‘Jerusalem’ ve ‘La Battaglia di Legnano’, Gioacchino Rossini’nin ‘Elisabetta Regina d’Inghilterra’ adlÄ± eserleri yüzlerce yÄ±l süren bir unutuluÅŸ döneminin ardÄ±ndan Leyla Gencer’in yorumuyla yeniden doÄŸdu.

OynadÄ±ÄŸÄ± karakterlere sadece sesiyle deÄŸil, yorumu ve oyun gücüyle de hayat veren Leyla Gencer, yetmiÅŸten fazla operada baÅŸrol oynadÄ±.

ADANMIÅžLIK VE YALNIZLIK

FotoÄŸraf: Özlem Ertan/EVRENSEL

Bu baÅŸarÄ±larÄ±n bir bedeli olacaktÄ± elbette. Leyla Gencer de bedeller ödedi, fedakarlÄ±kta bulundu. Uzun süreler çok sevdiÄŸi eÅŸinden ayrÄ± kaldÄ±, onu müzikten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±r düÅŸüncesiyle çocuk sahibi olmadÄ±. Sürekli araÅŸtÄ±rdÄ±, okudu, çalÄ±ÅŸtÄ±, söyledi. Solistlik kariyerini sonlandÄ±rdÄ±ktan sonra genç opera sanatçÄ±larÄ±nÄ± eÄŸitti, onlara bilgilerini, tecrübelerini aktardÄ±.

Onunki operaya, sanata adanmÄ±ÅŸ bir ömürdü. Leyla Gencer’in onuncu ölüm yÄ±l dönümü için hazÄ±rlanan sergi, onunla ilgili tek etkinlik deÄŸil. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n dokuzuncusu 23–28 Eylül arasÄ±nda Ä°stanbul’da düzenleyecek. Sene sonunda ise senaryosunu, ‘Tutkunun RomanÄ±’ adÄ±yla Leyla Gencer’in biyografisini kaleme alan Gazeteci-Yazar Zeynep Oral’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± Leyla Gencer belgeselini izleyeceÄŸiz.

Leyla Gencer, vefatÄ±nÄ±n 10. yÄ±lÄ±nda 'Requiem' ile anÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:19

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