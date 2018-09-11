BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Ã¼yesi kadÄ±n iÅŸÃ§iler Flormar direniÅŸini ziyaret etti

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ KadÄ±n Komisyonu üyesi kadÄ±n iÅŸçiler, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 121 gündür direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuÅŸan BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ KadÄ±n Komisyonu BaÅŸkanÄ± Tülay Baki, “DireniÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z günden bugüne patronun direniÅŸinizi kÄ±rmak için yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Kaybeden Flormar patronu ve onun uluslararasÄ± ortaÄŸÄ± olacak. SÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±, kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± kazanacak” dedi.

Gebze OSB’de bulunan ve Yüzde 51'i FransÄ±z Yves Rocher'e satÄ±lan Flormar’da Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸi 121. günde devam ediyor. BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ KadÄ±n Komisyonu üyesi kadÄ±n iÅŸçiler, direniÅŸteki iÅŸçileri ziyaret ederek destek verdi. Destek ziyaretine BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Adnan SerdaroÄŸlu da katÄ±ldÄ±.

DÜN BÄ°ZLERDÄ°K BUGÜN SÄ°ZLER

“Sapanca’da düzenlediÄŸimiz kadÄ±n eÄŸitim programÄ±na ara vererek sizi ziyarete geldik. YaÅŸanmÄ±ÅŸ nice grev ve direniÅŸleri okumanÄ±n, izlemenin yanÄ±nda devam eden bir direniÅŸi ziyaret etmeyi ve sizlerin mücadelesine destek vermeyi Flormar iÅŸçisi kadÄ±nlarla dayanÄ±ÅŸmayÄ± kendimize görev bildik” diyerek direniÅŸteki iÅŸçilere seslenen BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± KadÄ±n iÅŸçileri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Tülay Baki ÅŸunlarÄ± söyledi:

“DireniÅŸler zordur, kadÄ±n direniÅŸleri daha da zordur. Süre uzadÄ±kça da zorluklarÄ± artar. Çünkü karÅŸÄ±mÄ±zda yalnÄ±zca yasa tanÄ±maz bir patron durmaz. KarÅŸÄ±mÄ±zda erkek egemen sistemin tüm kurumlarÄ±, zihniyeti, kadÄ±n düÅŸmanÄ± kültürü durur. Kimi zaman baba, kimi zaman koca, kimi zaman kardeÅŸ, kimi zaman polis, kimi zaman da hükümet olur karÅŸÄ±mÄ±za dikilir. Ancak ekmek için, alÄ±n terimizin hakkÄ± için verilen mücadeleden daha onurlu bir ÅŸey yoktur. Biz kadÄ±nlar mücadele ettikçe özgürleÅŸiriz, güçleniriz ve çoÄŸalÄ±rÄ±z. Onun için bizler erkek egemen sisteme raÄŸmen direniÅŸ alanlarÄ±nda yerimizi almasÄ±nÄ± bildik. Dün bizlerdik bugün sizler, yarÄ±n baÅŸka kadÄ±nlar alanlarda, direniÅŸ meydanlarÄ±nda, fabrikalarda, sendikalarda yerini alacak.”

OLDUÄžUMUZ HER YERDE DÄ°RENÄ°ÅžÄ°NÄ°ZÄ°N DÄ°LÄ° OLACAÄžIZ

Bir çok kadÄ±n direniÅŸinin sendika düÅŸmanÄ± patronlarÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n direnen iÅŸçiler kadÄ±n olunca daha da arttÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Baki, “DireniÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z günden bugüne patronun direniÅŸinizi kÄ±rmak için yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Kaybeden Flormar patronu ve onun uluslararasÄ± ortaÄŸÄ± olacak. SÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±, kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± kazanacak. Bu mücadeleden zaferle çÄ±kacak olan Flormar iÅŸçileri olacak. Flormar’a sendika girecek. Mücadeleniz sendikal tarihe ve kadÄ±n mücadele tarihine altÄ±n harflerle yazÄ±lacak. Bu mücadeleyi baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rmak baÅŸta kadÄ±nlar olmak üzere emekten yana olan herkesin görevidir. BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi kadÄ±nlar, olduklarÄ± her yerde direniÅŸinizin dili olacak. Flormar ve Yves Rocher ürünlerini boykot edecek” diye konuÅŸtu. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:32

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