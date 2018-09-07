Grubu olan partiler yerel seÃ§imde nasÄ±l bir strateji izleyecek?

Mecliste grubu olan partiler ittifak anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± belirlemeye baÅŸladÄ±, Ã¼st Ã¼ste toplantÄ±larla yerel seÃ§imlere iliÅŸkin yol haritalarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

‘Yerel seçimler erkene mi alÄ±nacak’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, siyasi partilerin gündeminde ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± var. Partiler ittifak anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± belirlemeye baÅŸladÄ±, üst üste toplantÄ±lar yaparak yerel seçimlerde nasÄ±l bir yol haritasÄ± izleyeceklerini tartÄ±ÅŸÄ±yor. AKP- MHP 24 Haziran’da sürdürdüÄŸü ortaklÄ±ÄŸa devam ederken CHP ittifak yapmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Ancak CHP’de ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± hâlâ sÄ±cak gündem, bugün yapacaklarÄ± toplantÄ± ile ittifak tutumlarÄ± netleÅŸmiÅŸ olacak. HDP parti olarak gireceklerini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yerel seçimler için yine yerelin özelliklerine bakarak karar alacak. Ä°YÄ° Parti ise 17 Eylül’de sahaya iniyor; ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na ise kapÄ±sÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸ durumda.

AKP-MHP Ä°TTÄ°FAKI YEREL SEÇÄ°MLERDE DE SÜRECEK

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin beka mücadelesi verdiÄŸi dönemde MHP yine uzlaÅŸmalÄ±, saÄŸduyulu duruÅŸunu devam ettirecektir. 24 Haziran’da elde edilen kazanÄ±mlarÄ±n 31 Mart’ta yok olmasÄ±nÄ± arzu etmiyoruz” sözleri ile AKP ve MHP ittifak yapacak mÄ± sorusu da böylelikle yanÄ±t bulmuÅŸ oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da MHP ile ittifakÄ±n yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiÄŸini söylemesinin ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n, baÅŸta Ä°stanbul olmak üzere Ankara, Antalya, Ä°zmir gibi büyük illeri kazanmayÄ± istediÄŸi biliniyor. Özellikle böyle illerde MHP ile ortak hareket edeceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ktidar partisinde bakan, milletvekili, ve Meclis BaÅŸkanÄ± gibi partinin önemli kadrolarÄ±nÄ±n bazÄ± belediyelere verilmesi bekleniyor. AyrÄ±ca ErdoÄŸan’Ä±n bu belediyelerdeki ‘yolsuzluk-rüÅŸvet’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± üzerinde duracaÄŸÄ± da konuÅŸulanlar arasÄ±nda. AKP’li belediyelerde en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konunun “RüÅŸvet, adam kayÄ±rma, torpil” gibi konular olduÄŸu iktidar yanlÄ±sÄ± kalemlerce de sÄ±kça yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

CHP MYK TOPLANIYOR PARTÄ°LÄ°LER KAMPA GÄ°RECEK

CHP ise 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda “olaÄŸanüstü kurultay” tartÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle hareketli günler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yerel seçim gündemi bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. CHP MYK yerel seçimlerde izlenecek stratejiyi ve yol haritasÄ±nÄ± belirlemek üzere bugün toplanÄ±yor. Daha sonra il baÅŸkanlarÄ± ve Parti Meclisi toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirilecek. CHP, 27-30 Eylül tarihleri arasÄ±nda da Bolu Abant’ta bir kamp yapmayÄ± planlÄ±yor.

CHP, yaklaÅŸan yerel seçimler öncesi tüm belediyeler için seçim dosyasÄ± hazÄ±rlÄ±yor. Ä°lk olarak az farkla kaybettiÄŸi bölgelerle ilgili sorunlarÄ±nÄ±n tespitini ve çözüm yollarÄ±nÄ± belirliyor. CHP’nin seçimler için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dosyada 2014 yerel seçimlerinden bu yana belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n hayata geçirmiÅŸ olduklarÄ± projeler, belediye hakkÄ±nda gelen ÅŸikayet ve talepler, kamuoyu yoklamalarÄ± yer alÄ±yor. 24 Haziran seçimlerinde Ä°YÄ° Parti ve SP ile ittifak yapan CHP’nin ittifak yayÄ±p yapmayacaÄŸÄ± sorusuna iliÅŸkin ise CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak “Gündemimizde kesinlikle ittifak yok” yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Ancak MYK toplantÄ±sÄ±nda her iki seçenek için de senaryolarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca parti kanadÄ±ndan bazÄ± isimler yerel tabanÄ±nda geniÅŸ toplumsal ittifak yapÄ±labileceÄŸinin iÅŸaretini vermiÅŸti. CHP’nin ekim ayÄ± içerisinde adaylarÄ±nÄ± belirleyeceÄŸi ifade ediliyor.

Ä°YÄ° PARTÄ° HEYETLER OLUÅžTURUP ALANA Ä°NMEYE HAZIRLANIYOR

Kendi iç tartÄ±ÅŸmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla zor günler yaÅŸayan Ä°YÄ° Parti bir yandan partiden istifa edenlerle uÄŸraÅŸÄ±rken diÄŸer yandan yerel seçim gündemine yoÄŸunlaÅŸma çabasÄ±nda. Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Mehmet Saltuk BuÄŸra Kavuncu 17 Eylül itibariyle sahalara ineceÄŸini duyurmuÅŸtu. Ä°YÄ° Partinin ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na kapÄ±sÄ± kapalÄ±. Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener’in isteÄŸi üzerine Ä°l baÅŸkanlarÄ± Ä°YÄ° Partiden istifa etmiÅŸti. Bu doÄŸrultuda parti illerde yeniden yapÄ±landÄ±rmaya gidiyor. Bununla beraber oluÅŸturulan heyetler tek tek illeri dolaÅŸarak yerelin analizini çÄ±kartmak istiyor.

HDP YEREL Ä°LE BERABER KARAR VERECEK

Yerel seçimler erkene mi alÄ±nacak tartÄ±ÅŸmasÄ± sürerken, HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen AKP’nin, 24 Haziran seçimlerinde düÅŸen oylarÄ± da dikkate alarak, yerel seçimi 1 yÄ±l ertelemeye dönük bir arayÄ±ÅŸ içine girmiÅŸ olabileceÄŸini söylemiÅŸti. Bu tartÄ±ÅŸmalar bir yanda dururken, HDP ve DBP DiyarbakÄ±r’da “Yerel yönetimlere hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ±” gerçekleÅŸtirdi. DBP’nin 94 belediyesine geçtiÄŸimiz dönem kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸtÄ±. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, daha önce DBP olarak girdikleri yerel seçimlere ilk kez HDP olarak gireceklerini belirtmiÅŸti.

Dün yapÄ±lan HDP MYK’si sonrasÄ± açÄ±klama yapan partinin sözcüsü Saruhan Oluç, ittifak politikalarÄ±nÄ± mümkün olduÄŸu kadar geniÅŸ ele almak gerektiÄŸini söyledi. Oluç, “Esas hedefimiz iktidarÄ±n geriletileceÄŸi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Yerel yönetimleri güçlendirecek her türlü teklifle birlikte hareket edeceÄŸiz. AdaylarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu yerlerde kendi adaylarÄ±mÄ±zla, olmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde demokrasi güçlerinin adaylarÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz” dedi. CHP’ye de özel olarak seslenen Oluç,"Ä°ktidarÄ± düÅŸtüÄŸü krizden kurtaracak bir yardÄ±mda bulunmayÄ±n” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 20:35

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