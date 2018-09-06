Ä°stanbul Tiyatro Festivali 17 KasÄ±mâ€™da baÅŸlÄ±yor

â€˜Tiyatro bir kez yaÅŸanÄ±râ€™ sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen 22. Ä°stanbul Tiyatro Festivaliâ€™nin iÃ§erik tanÄ±tÄ±mÄ± ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ gecesi dÃ¼n akÅŸam yapÄ±ldÄ±.

Bu yÄ±l 17 KasÄ±m - 4 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda düzenlenecek olan 22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali’nin içerik tanÄ±tÄ±mÄ± ve Onur Ödülü gecesi dün akÅŸam Zorlu Performans SanatlarÄ± Merkezinde yapÄ±ldÄ±. “Tiyatro Bir Kez YaÅŸanÄ±r” sloganÄ±yla düzenlenen festivalde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluÄŸunun 52 gösterisinin yanÄ± sÄ±ra okuma tiyatrolarÄ±, söyleÅŸiler, film gösterimleri ve atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi. Gecede Tiyatro Yönetmeni, Akademisyen Prof. Zeliha Berksoy’a Onur Ödülü takdim edildi. Theatre of Nations’Ä±n Sanat Direktörü Evgeny Mironov’un Onur Ödülü 22 KasÄ±m PerÅŸembe akÅŸamÄ± takdim edilecek.

Ä°KSV BaÅŸkanÄ± Bülent EczacÄ±baÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda “Ä°KSV olarak son baharda yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma içindeyiz yirmi ikinci kez düzenlediÄŸimiz Tiyatro Festivali, ülkemizde kültürel hayata katÄ±lÄ±mÄ± artÄ±rmayÄ±, sanatçÄ± ve izleyicilerin geliÅŸimine katkÄ±da bulunmayÄ± temel sorumluluklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda görüyoruz” dedi. Ä°stanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman YÄ±lmaz ise “Festivalimiz bu yÄ±l 17 KasÄ±m-4 AralÄ±k tarihlerinde gerçekleÅŸecek. 18 gün boyunca 21 farklÄ± mekanda çeÅŸitli etkinlikler gerçekleÅŸecek. 12 yerli 12 yabancÄ± yapÄ±m, festivalin programÄ±nda yer alÄ±yor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kültür ve sanat kurumlarÄ± ile gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz iÅŸ birlikleri giderek daha da geliÅŸiyor. Bu sayede 22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali’ni, festival direktörleri ile tiyatrolarÄ±n ve festivallerin program danÄ±ÅŸmanlarÄ± yakÄ±ndan takip edebilecek. Festivalde yer alan yerli yapÄ±mlar yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki festivallerin ya da tiyatro mekanlarÄ±nÄ±n programlarÄ±nda yer alÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Gecede Onur Ödülünü alan Zeliha Berksoy tiyatroda beslendiÄŸi kaynaklarÄ± sayarak baÅŸta NâzÄ±m Hikmet, Haldun Taner, VasÄ±f Öngören, Mehmet Ulusoy, Melih Cevdet Anday gibi edebiyat ve sanatta öncü isimleri andÄ± ve teÅŸekkür etti. Berksoy ayrÄ±ca geçmiÅŸten bugüne içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± yerli ve yabancÄ± oyun projelerini ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ustalarÄ± adÄ±nÄ± anarak konuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±.

YABANCI KONUKLAR

22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali bu yÄ±l yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 12 tiyatro ve dans topluluÄŸuna ev sahipliÄŸi yapacak. Rus Oyuncu Evgeny Mironov’un 11 hamlet karakterini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Hamlet/Collage’Ä± ve dünya güncel dans topluluklarÄ±ndan Nederlands Dans Theater I’in dört ayrÄ± koreografiden oluÅŸan dans maratonunu seyircisine sunacak. Tiyatroseverler festivalde Yunan tiyatrosunun yaÅŸayan efsanelerinden Theodoros Terzopoulos’a ait Amor ve Alarme oyunlarÄ±nÄ± izleme ÅŸansÄ± yakalayacak. Bununla birlikte Carlo Goldini’nin Komik Tiyatro’su Roberto Latini’nin yönetmenliÄŸinde izlenebilecek. Mourand Merzouki’nin koreografisiyle PIXEL Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n ve dansÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayacak. Festivalin bir diÄŸer gösterisinde ise Pss Pss izleyiciyle buluÅŸacak. Festivalde ayrÄ±ca Türkiye’ye dair konularÄ±n, temalarÄ±n ve baÄŸlamlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± beÅŸ yapÄ±m tiyatroseverlerle buluÅŸacak. Bu kapsamda Fourfold, VaroluÅŸ, Beyaz Üzerine Beyaz, YU ve Gece Sempozyumu isimli oyun ve performanslar Türkiyeli sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

YERLÄ° YAPIMLAR

22. Ä°stanbul Tiyatro Festivali’nde 12 yerli yapÄ±m yer alÄ±yor. Festivalde Ä°ngiliz Yazar Graham Farrow’un kaleminden çÄ±kan çarpÄ±cÄ± hikaye YüzleÅŸme, Duru Tiyatro yapÄ±mÄ± olarak yönetmen Emre KÄ±nay’Ä±n yorumuyla festivalde yer alacak. ÇaÄŸdaÅŸ Dans SanatçÄ±sÄ±, Koreograf TuÄŸçe Tuna’nÄ±n sahneleyeceÄŸi 45’lik ilk kez festival mekanlarÄ±ndan biri olacak Abud Efendi KonaÄŸÄ±’nda seyircisiyle buluÅŸurken, Shakespeare’in kahramanÄ± Kral Lear, Oyun Atölyesi yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Muharrem Özcan’Ä±n yönetmenliÄŸinde yoÄŸun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer tarafÄ±ndan canlandÄ±rÄ±lacak. Yusuf AtÄ±lgan’Ä±n kült romanÄ± Anayurt Oteli’nin baÅŸkarakteri Zebercet, tek kiÅŸilik bir oyun olarak Talimhane Tiyatrosu yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Firuze Engin uyarlamasÄ± ve Kerem Ayan’Ä±n rejisiyle, Halil Babür tarafÄ±ndan yorumlanacak. BoÄŸaziçi Gösteri SanatlarÄ± TopluluÄŸu (BGST), Cüneyt Yalaz ile Ä°lker Yasin Keskin’in yazÄ±p yönettiÄŸi ArtÄ±k Bir Davan Var’da Franz Kafka’nÄ±n Bay K. karakteri günümüze taÅŸÄ±nÄ±rken, Ä°ngiliz mizah yazÄ±nÄ±nÄ±n gündemdeki kalemlerinden Tom Basden’Ä±n Dostoyevski’nin aynÄ± adlÄ± öyküsünden esinlenerek yazdÄ±ÄŸÄ± Timsah, DasDas ekibi tarafÄ±ndan sahnelenecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net