FÄ±ndÄ±k Ã¼reticileri talepleri iÃ§in Ordu'dan Ankara'ya yÃ¼rÃ¼yecek

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Ordu Åžubesi, hükümeti ve TMO’yu protesto ederek Ankara'ya yürümeye karar verdi. YürüyüÅŸ öncesi TahÄ±l PazarÄ± MeydanÄ±'nda ellerinde fenerlerle basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan üreticiler, “Gündüz gözüyle fenerle Hükümeti ve TMO’yu arÄ±yoruz” dövizleri taÅŸÄ±dÄ±lar.

Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada üretici için bÄ±çaÄŸÄ±n kemiÄŸe dayanmÄ±ÅŸ olduÄŸu ifade edildi: YÄ±llardÄ±r oyalanmaktan bÄ±ktÄ±k, verilen sözlerin unutulmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz. KÄ±ÅŸ, yaz, soÄŸuk, sÄ±cak demedik, yaÄŸmurun, güneÅŸin altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±k. Emek verdik. Ürünümüzü pazara hazÄ±r hale getirdik. Kimimiz çaresizlikten dolayÄ± ürününü pazara indirdi. YazÄ±klar olsun ki bu durumdan utanmayan, yüreÄŸi sÄ±zlamayan yöneticilerimiz var. Her yÄ±l maÄŸdur edildik ama bu yÄ±lki gibisi olmadÄ±. TL deÄŸer kaybediyor. Ülke tarÄ±mÄ± tamamen tarÄ±m ve gÄ±da tekellerinin eline geçmiÅŸ. Zamlar peÅŸ peÅŸe gelmeye baÅŸladÄ±. Ürünümüzün deÄŸerini alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yetmiyormuÅŸ gibi zamlarla yoksullaÅŸmamÄ±z hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±.

'TMO’YU ARIYORUZ, GÖREN VAR MI?'

Diyojen benzetmesi yapan SaÄŸra, “MÖ 412 Sinop doÄŸumlu olan ve ailesiyle Atina’ya göç eden Diyojen olduk. Elimizde fener, lamba, gündüz gözüyle sokaklarda fÄ±ndÄ±k üreticileri olarak hükümeti ve TMO’yu arÄ±yoruz. Gören varsa söylesin. FÄ±ndÄ±k üreticileri isyanda, haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±mÄ±z mutlaka duyuluyor ama piÅŸkinliÄŸe verip duymazlÄ±ktan gelenler var. Duymayan kulaklara duyuracaÄŸÄ±z, görmeyen gözlere göstereceÄŸiz” dedi.

Ä°ki üç gün içinde hükümetin fiyat açÄ±klamamasÄ± durumunda Ankara yürüyüÅŸüne baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirten SaÄŸra ÅŸu bilgileri verdi: Üretici köylü ÅŸov deÄŸil, emeÄŸi ve ürünü için mücadele istiyor. Bu nedenle Tüm Üretici Köylü SendikasÄ± olarak muhatabÄ±mÄ±z olan BakanlÄ±kla görüÅŸmeye karar verdik. Pazartesi günü saat 12.30’da TahÄ±l PazarÄ±’ndan, yani buradan Ankara yürüyüÅŸünü baÅŸlatacaÄŸÄ±z. FÄ±ndÄ±k mitingleri yapÄ±ldÄ±, bugünden sonra mitingin anlamÄ± da kalmadÄ±. YapÄ±lmayan üretici köylünün Ankara yürüyüÅŸü kalmÄ±ÅŸtÄ±, onu da biz baÅŸlatÄ±yoruz. YürüyüÅŸe katÄ±lmak isteyen arkadaÅŸlar isimlerini bize yazdÄ±rabilirler. Ä°l ve ilçelerde yürüyerek, diÄŸer bölümlerde araçlarla devam edeceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z Ankara’ya bir an önce ulaÅŸmak, taleplerimizi oradan haykÄ±rmak. SorunlarÄ±n çözümü kolay ama iÅŸi yokuÅŸa sürenlere karÅŸÄ± da yapabileceklerimiz var. Oturup bekledikçe daha fazla zarar görüyoruz. SendikalarÄ±, partileri, dernekleri, odalarÄ± haklÄ± davamÄ±zda yanÄ±mÄ±zda görmek istiyoruz. ‘KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiç birimiz’ anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket etmek zorundayÄ±z.

'SATMAYALIM, EMANETE VERMEYELÄ°M'

FÄ±ndÄ±k üreticilerinin çaresiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± da belirten SaÄŸra üreticilere ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: Rekolte çok düÅŸük. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± satmamaya, emanete vermemeye çalÄ±ÅŸalÄ±m. Ne kadar direnirsek kazanÄ±mÄ±mÄ±z da o kadar fazla olur. FÄ±ndÄ±k için emanet sorununu çözmek de devletin görevi ama politikasÄ±nÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerinin çÄ±karÄ±na göre planlayanlardan üretici lehine gönüllü olarak adÄ±m atmasÄ±nÄ± beklemeyelim. Bu adÄ±mÄ± biz ürünümüze, emeÄŸimize sahip çÄ±karak attÄ±rabiliriz. Buradan emeÄŸimize, ürünüme göz koyanlarÄ±, onlara olanak tanÄ±yanlarÄ± bir kez daha ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.

'DEVLETÄ°N 18 TL’DEN FINDIK ALMASINI Ä°STÄ°YORUZ'

Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, yürüyüÅŸ nedenlerini ve taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

- YürüyeceÄŸiz çünkü emeÄŸimize, ürünümüze sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z.

- YürüyeceÄŸiz çünkü devletin 18 TL’den fÄ±ndÄ±k almasÄ±nÄ± istiyoruz.

- YürüyeceÄŸiz çünkü üreticilerin haklarÄ±nÄ± koruyan yeni bir tarÄ±m yasasÄ± istiyoruz.

- YürüyeceÄŸiz çünkü zamlarÄ±, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, krizin yükünü kabul etmiyoruz.

- YürüyeceÄŸiz çünkü ülke tarÄ±mÄ±nÄ±n yok edilmesine izin vermeyeceÄŸiz.

(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:40

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