10 Ekim protestosuna hapis cezasÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ± protesto eden 6 kiÅŸinin 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davada hapis cezasÄ± verildi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ± protesto eden 6 kiÅŸinin 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n 9. duruÅŸmasÄ± görüldü. AralarÄ±nda Elektrik Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube Eski BaÅŸkanÄ± Beyza Metin, DEV-SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Gürsel Kaya, HDP Ä°stanbul Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžamil Altan’da bulunduÄŸu 6 kiÅŸiye 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verildi. Suçun iÅŸleniÅŸini göz önünde bulunduran heyet, hapis cezalarÄ±nÄ±n 7 bin TL adli para cezasÄ±na çevrilmesine karar verdi.

ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n 9. duruÅŸmasÄ±nda Mehmet Åžamil Altan, Beyza Metin, ErdoÄŸan Demir, Gürsel Kaya ve avukatlarÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

‘O KADAR ÇOK Ä°HMAL VARKEN, YARGILANMAMIZ UTANÇ VERÄ°CÄ°’

Elektrik Mühendisleri OdasÄ± (EMO) Ä°stanbul Åžubesi 38 ve 39 dönem Åžube BaÅŸkanÄ± Beyza Metin’in savunmasÄ± ile duruÅŸma baÅŸladÄ±. Metin savunmasÄ±nda, “YargÄ±landÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dava Türkiye’nin en büyük katliamÄ±na iliÅŸkin protestomuz sÄ±rasÄ±nda söylediÄŸimiz sözlerden kaynaklanmaktadÄ±r. O katliamda arkadaÅŸlarÄ±mÄ± ve yakÄ±nlarÄ±mÄ± kaybettim. Miting çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± bizler yapmÄ±ÅŸtÄ±k bunu yaparken devletin gerekli önlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtük. 103 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Burada devlet gerekli önlemleri almamÄ±ÅŸtÄ±r. O kadar çok ihmal varken bizim yargÄ±lanmamÄ±z utanç verici. Burada ihmali olan kamu görevlileri hakkÄ±nda halen dava açÄ±lmadÄ±. Öyleyken bizim yargÄ±lanmamÄ±z toplum vicdanÄ±nda gerekli alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

HDP Eski Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžamil Altan’Ä±n savunmasÄ± ile duruÅŸma devam etti. Altan, “Bu katliamda siyasilerin ve görevlilerin sorumluluklarÄ± vardÄ±r. Ancak onlar gerekli sorumluluklarÄ± üzerine almamÄ±ÅŸtÄ±r. Elbette ki böyle bir olay karÅŸÄ±sÄ±nda tavÄ±r almamÄ±z kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Umut ediyorum ki mahkeme bu durumumuzu gözetecektir” dedi.

DEV- SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Gürsel Kaya da “Bu ülkede vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak yöneticilerin görevidir. Bu yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ben suç iÅŸlediÄŸime inanmÄ±yorum” ifadelerini kullandÄ±.

7 BÄ°N TL ADLÄ° PARA CEZASI

Daha sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, Beyza Metin, Gürsel Kaya, Mehmet Åžamil Altan, ErdoÄŸan Demir, Önder Atay ve Nebile Irmak Çetin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 11’er ay 20 gün hapis cezasÄ± verilmesini hükmetti. Suçun iÅŸleniÅŸini göz önünde bulunduran heyet, hapis cezalarÄ±nÄ± 7 biner TL adli para cezasÄ±na çevirdi. SanÄ±klarÄ±n ekonomik durumlarÄ±nÄ± göz önünde bulunduran heyet, 7 bin TL’lik idari para cezasÄ±nÄ±n 10 eÅŸit taksitte ödenmesine ve bir taksitin gününde ödenmemesi durumunda geriye kalan kÄ±smÄ±n tamamÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na karar verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:50

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