2 bin 200 yÄ±llÄ±k mezarda gÃ¶z kremi kabÄ± bulundu

Aizanoi Antik Kenti'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ±larda, 2 bin 200 yÄ±llÄ±k bir mezarda gÃ¶z kuruluÄŸuna karÅŸÄ± kullanÄ±lan gÃ¶z kreminin kabÄ± bulundu.

Kütahya'nÄ±n Çavdarhisar ilçesindeki "ikinci Efes" olarak da adlandÄ±rÄ±lan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 2 bin 200 yÄ±l önce göz kuruluÄŸu için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen krem kabÄ± bulundu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yÄ±lÄ±nda dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuÅŸ Zeus TapÄ±naÄŸÄ±'na ev sahipliÄŸi yapan Aizanoi Antik Kenti'nde, 2011 yÄ±lÄ±ndan beri kazÄ± ve alan araÅŸtÄ±rmalarÄ± yürütülüyor.



FotoÄŸraf: Muharrem Cin/AA

Aizanoi Antik Kenti KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, antik kentte yaÅŸayan insanlarÄ±n ölü gömme adetleriyle ilgili önemli bulgular elde ettiklerini anlattÄ±. Özer, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Burada 150 civarÄ±nda mezar tespit ettik. Aizanoi'de milattan önce ikinci ve birinci yüzyÄ±llarda ölülerin kremasyon yapÄ±larak (yakÄ±larak) gömüldüklerini belirledik. Bu mezarlar günümüzden yaklaÅŸÄ±k 2 bin 200 yÄ±l öncesine aitti. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemede ölülerin ardÄ±ç ve meÅŸe aÄŸaçlarÄ±yla mezar içinde yakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirledik. Tespitlerimize göre, yaklaÅŸÄ±k iki yüz yÄ±l boyunca Aizanoi Kuzey Nekropolis’te sadece kremasyon (yakÄ±larak gömülme) uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Özer, milattan sonra birinci yüzyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren ise ölüleri yakarak gömme geleneÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda inhumasyon (yakÄ±lmadan normal defin) uygulamasÄ±na dönüldüÄŸünü aktardÄ±.

Özellikle ölülerin yakÄ±larak gömüldüÄŸü mezarlarda çok nitelikli bulgulara rastladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Özer, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BazÄ± buluntularÄ±n bu bölgeye özgü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Benzer örneklerine antik çaÄŸda Makedonya'da rastladÄ±k. Bir mezardan Roma mitolojisinde Herkül olarak adlandÄ±rÄ±lan piÅŸmiÅŸ topraktan Herakles heykeli çÄ±ktÄ±. MezarÄ±n içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda mÄ±zraklar ve ok uçlarÄ±, küller vardÄ±. En ufak bir diÅŸ izine bile rastlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için cinsiyet tespiti yapamadÄ±k ancak buluntularÄ± yorumlayarak bu mezarÄ±n bir erkeÄŸe ait olduÄŸunu, muhtemelen okur yazar ve yüksek derecede bir asker olduÄŸunu, yazÄ±tlara göre de Makedonya kökenli bir asker olabileceÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±k."

GÖZDEKÄ° KURULUÄžUN TEDAVÄ°SÄ°NDE KULLANILMIÅž

FotoÄŸraf: Muharrem Cin/AA

Özer, bir mezarda "lykion" adÄ± verilen göz kremi kabÄ± bulduklarÄ±na iÅŸaret ederek ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Bu kabÄ±n özellikle antik Roma döneminde göz kremleri için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Antik çaÄŸda bunun ham maddesi Likya bölgesinde ve Hindistan'da var. 18. yüzyÄ±lÄ±n sonuna kadar da bu bitkinin özellikle gözdeki kuruluk için tedavi amaçlÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da kaynaklarda geçiyor. Bu kap günümüzün sürme kaplarÄ±nÄ±n formunu andÄ±rÄ±r bir kap. Antik çaÄŸ yazarlarÄ±nÄ±n metinlerini incelediÄŸimizde özellikle 'lykion'u askerlerin kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilmiÅŸtir. GüneÅŸin altÄ±nda kalan özellikle MÄ±sÄ±r'daki RomalÄ± askerlerin göz kuruluÄŸuna karÅŸÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± antik kaynaklarda görebiliyoruz. Biz bu kabÄ± asker olabileceÄŸini düÅŸündüÄŸümüz bir erkeÄŸin mezarÄ±ndan bulduk. Antik çaÄŸ inancÄ±na göre ölümden sonra yaÅŸam devam etmektedir. Mezara bu kabÄ±n konulmasÄ±, ölen kiÅŸi için bu kap ve içindeki kremin önemli olduÄŸuna ve gittiÄŸi dünyada da ihtiyaç duyacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan mezarÄ±na konduÄŸuna iÅŸaret etmektedir."

Özer, milattan önce birinci yüzyÄ±l ile milattan sonra birinci yüzyÄ±l baÅŸlarÄ±na tarihlenen bu kabÄ±n Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiÄŸini aktardÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 13:14

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